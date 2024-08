Die größten OT-Bedrohungen und Security-Herausforderungen

Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) ist ein weit gefasster Begriff für alle Formen der Computertechnologie, die physisch mit der industriellen Welt interagieren. Von industriellen Steuersystemen (Industrial Control Systems), kritischen Infrastrukturen und Gebäudebeleuchtungssystemen bis hin zu Robotern, wissenschaftlichen Instrumenten, medizinischen Geräten und automatisierten Transportsystemen - OT ist in jedem Sektor und fast jedem Unternehmen vertreten.

Die OT-Cybersicherheit ist oft anspruchsvoller als die traditionelle IT-Cybersicherheit und weist eine komplexere Bedrohungslandschaft auf. OT-Systeme sind den gleichen Bedrohungen ausgesetzt wie IT-Systeme, zum Beispiel Malware, Ransomware, Insider-Bedrohungen, menschliches Versagen und DDoS-Angriffe. Darüber hinaus stehen OT-Umgebungen vor mehreren zusätzlichen Herausforderungen.

Wie man sich vor OT-Bedrohungen schützt

Zum Schutz vor OT-Bedrohungen und zur Bewältigung der mit OT verbundenen Cyberherausforderungen sollten Sicherheitsverantwortliche die folgenden Best Practices berücksichtigen:

Vorhandene Tools nutzen. Prüfen Sie, ob vorhandene IT-Sicherheitstechnologien wie Firewalls und SIEM die verwendeten OT-Netzwerk- und Anwendungsprotokolle bereits verstehen.

Bei älteren OT-Systemen ist dies weniger wahrscheinlich, aber neuere OT-Systeme verwenden oft gemeinsame OT- und IT-Protokolle. Wenn möglich, sollten Sie vorhandene Sicherheitstechnologien nutzen, anstatt zusätzliche Tools zu erwerben, da dies oft die effizienteste und kostengünstigste Option ist.

Berücksichtigen Sie moderne Cybersicherheitskontrollen. Führen Sie moderne Cybersicherheitskontrollen zum Schutz von OT-Systemen ein, wenn die folgenden Punkte zutreffen:

Die Kontrollen sind mit den Systemen kompatibel.

Die Kontrollen beeinträchtigen weder die Sicherheit der Menschen noch die Betriebszeit der Systeme.

So können beispielsweise Zero-Trust-Architekturen und Multifaktor-Authentifizierung (MFA) die Sicherheit eines OT-Systems sicherlich verbessern. Aber in manchen Situationen könnten sie es autorisiertem Personal auch erschweren, in Notfällen mit den Systemen zu interagieren. Sicherheitsverantwortliche müssen die Vorteile und Risiken von Fall zu Fall abwägen.

Strategische Risikominimierung. Nutzen Sie langfristige Risikominderungs- und Sicherheitsmaßnahmen, um ansonsten anfällige OT-Systeme vor Cyberbedrohungen zu schützen. Viele ältere OT-Systeme wurden beispielsweise nicht für die mit dem Internet verbundene Welt konzipiert, so dass ihnen die notwendigen Sicherheitsfunktionen fehlen. Andererseits werden in neueren OT-Systemen häufig Standardkomponenten verwendet, die eine viel größere Angriffsfläche bieten als ältere OT-Systeme.

In beiden Fällen benötigen OT-Systeme möglicherweise zusätzliche Schutzschichten. Techniken wie die Netzwerksegmentierung können OT-Systeme von anderen isolieren, und Firewalls können sicherstellen, dass nur autorisierter Netzwerkverkehr in OT-Netzwerksegmente ein- und ausgehen kann.

Priorisieren Sie das Bewusstsein für OT-Cybersicherheit. Schulen Sie regelmäßig Cybersicherheitsexperten sowie Nutzer und Administratoren von OT-Systemen in Bezug auf OT-Bedrohungen und -Herausforderungen und wie man ihnen begegnet. Dies sollte dem Unternehmen helfen, Sicherheitsrisiken zu managen, die Anzahl der Vorfälle zu reduzieren und schnellere und effizientere Maßnahmen zur Reaktion auf Vorfälle zu fördern, wenn diese auftreten.