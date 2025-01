Vorteile und Herausforderungen der IT/OT-Konvergenz

Es ist über zehn Jahre her, dass Gartner das Zusammenwachsen von Systemen der operativen Technologie (Operational Technology, OT) und der Informationstechnologie (Information Technology, IT) genau vorhergesagt hat. Die Kombination der beiden Fachgebiete und Geschäftsbereiche wird die Betriebsabläufe über die Konnektivität hinaus revolutionieren sowie die Automatisierung, Datenanalyse und interdisziplinäre Zusammenarbeit vorantreiben.

Obwohl diese Integration möglicherweise im Produktionsbereich begann, hat sich die Idee, zuvor strikt getrennte Systeme zusammenzuführen, um Business Intelligence effizienter zu teilen und zu nutzen, auch auf andere Branchen ausgeweitet. Das Gesundheitswesen und der Einzelhandel haben von den Vorteilen der IT/OT-Konvergenz profitiert, indem sie ihre Workflows optimieren, die Produktivität steigern und ihre Gewinne erhöhen konnten.

Durch die explosionsartige Zunahme von KI-Tools und KI-gestützten Workflows ist diese Zusammenarbeit für Unternehmen, die Qualität und Produktivität steigern wollen, sogar noch wichtiger geworden. Dennoch dürften viele noch zögern, die IT/OT-Konvergenz umzusetzen, da die Stakeholder sehr unterschiedliche Ansätze bei Sicherheit, Datenmanagement, Systemverfügbarkeit und Architekturen verfolgen. Einige Unternehmen müssen diese Differenzen möglicherweise erst noch überwinden. Diejenigen, die der Idee offen gegenüberstehen, werden von den Vorteilen profitieren, die sich ergeben, wenn man Geschäftsprozesse, Einblicke und Kontrollen in einer einheitlichen Umgebung zusammenführt. Die positiven Effekte, die daraus für das gesamte Unternehmen und die Organisation entstehen, sind der Schlüssel, um die bisher isolierten IT- und OT-Gruppen zusammenzubringen.

Jedes Unternehmen, das IoT-Geräte bereitstellen und gleichzeitig die Effizienz steigern, reaktionsschnellere Kundenbeziehungen aufbauen und neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte, muss seine IT- und OT-Bereiche miteinander verbinden. Die IT/OT-Konvergenz ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg in eine technologiebasierte Zukunft.

„Es wird immer wichtiger, auf jedem Markt zu konkurrieren“, sagt Jonathan Lang, Research Manager für weltweite IT/OT-Strategien bei IDC. Nicht nur Industrie- und Fertigungsunternehmen profitieren von den Vorteilen dieser Konvergenz. Auch der Rest der Geschäftswelt wird langsam aufmerksam. IoT -Geräte (Internet of Things) werden immer intelligenter und kompakter. Sie lassen sich heute einfacher verwalten, was sie zu einer praktikablen Option für eine größere Anzahl von Organisationen, Unternehmen, Branchen und sogar Städten und Gemeinden macht.

Vorteile der IT/OT-Konvergenz

Die allgemeinen Vorteile der IT/OT-Konvergenz sind Kosten-, Performance- und Produktivitätssteigerungen. Dies führt zu Optimierungen und Transformationen im gesamten Unternehmen, von den Betriebsabläufen bis zum operativen Geschäft.

1. Geringere Betriebskosten

Konvergenz hilft Unternehmen, die Betriebskosten zu senken, indem sie das Ressourcennutzungs-, Energie-, Kühlungs- und Gerätemanagement optimiert. Durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur müssen weniger Systeme angeschafft und gewartet werden. Zudem wird die Legacy-Infrastruktur durch effizientere Systeme ersetzt. Dies kann auch zu Einsparungen bei Data Centern und Immobilien führen, da sich monofunktionale Geräte zu integrierten Systemen konsolidieren lassen und so wertvoller Platz frei wird.

2. Bessere Performance

Die Kombination von IT- und OT-Daten bedeutet, dass Unternehmen genauere und aussagekräftigere KPIs generieren können. KPIs tragen dazu bei, die Effizienz und Performance im gesamten Unternehmen zu steigern, was beiden Teams hilft, gemeinsame Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Die Konvergenz erhöht die Sichtbarkeit in beiden Bereichen unternehmensweit, so dass der Rest des Unternehmens einen Überblick darüber erhält, wie die Technologie zur Erreichung gemeinsamer Ziele beiträgt.

Wahrscheinlich werden Unternehmen versuchen, durch den verstärkten Einsatz von Edge AI Analytics einen höheren Mehrwert aus ihren Daten zu ziehen. Anstatt Daten für die spätere Nutzung in größere Pools oder Data Warehouses zu übertragen, können sie die Daten dort analysieren und nutzen, wo sie erfasst wurden. Edge AI Analytics reduziert die Abhängigkeit von der Cloud-Datenspeicherung, beseitigt Latenzprobleme und ermöglicht die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Aus diesem Grund erkennen Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Gesundheitswesen und Transportwesen laut einem Bericht von Wevolver zunehmend die Vorteile von Edge AI für Machine Learning.

3. Erhöhte Flexibilität

Der Zugriff auf Echtzeitdaten und KPIs ermöglicht es Unternehmen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Sie können Produktionszeitpläne auf Grundlage externer Faktoren effizient ändern und gleichzeitig ihre Geschäftsziele erfüllen. Durch Konvergenz werden Workflows optimiert und redundante Abläufe eliminiert, so dass das Unternehmen effizienter arbeiten kann.

Konvergenzprojekte umfassen häufig digitale Zwillinge, das heißt, es wird ein virtuelles Modell eines physischen Objekts oder Workflows erstellt. Der Zwilling lässt sich so einrichten, dass er dieselben Echtzeitdaten wie das tatsächliche Objekt nutzt, wenn Simulationen durchgeführt werden, um Performance-Probleme zu erkennen und Verbesserungen zu erzielen, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Unternehmen können die Zwillinge einsetzen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die Upgrades zu testen, bevor sie in die Produktionsumgebung ausgerollt werden. Optimierungen, Wartungsprognosen, Umstellungen und Änderungen an der Produktionslinie lassen sich aufgrund der mit dem digitalen Zwilling durchgeführten Übung schneller und effizienter durchführen.

4. Verbessertes Training

Intelligente Technologie, wie Augmented Reality und Smart Glasses, können die Schulungsangebote in allen Bereichen verbessern, indem sie den Mitarbeitern Informationen in Echtzeit und visuelle Anleitungen im Hands-free-Modus zur Verfügung stellen. Beispielsweise können neue Mitarbeiter vor Ort von einem Experten, der sich anderswo im Unternehmen befindet, durch die Prozesse geleitet werden. Dies könnte die 413 Milliarden US-Dollar (circa 370 Milliarden Euro), die Arbeitgeber in den USA für informelle betriebliche Ausbildung ausgeben, reduzieren oder sogar völlig überflüssig machen.

5. Höhere operative Standards

Einige Unternehmen nutzen das IT/OT-Konvergenzprojekt, um IT Best Practices in ihre operativen Systeme zu integrieren. So kann man etwa ein Patch-Managementprogramm für OT-Geräte einführen, um sicherzustellen, dass sie mit der neuesten Firmware arbeiten. Vorhandene IT-Monitoring-Technologien können auf OT-Systeme und -Geräte ausgedehnt werden, was eine Überwachung in Echtzeit und ein zentralisiertes Asset Tracking ermöglicht. Mehrere Funktionen lassen sich zu einem Monitoring-System oder einer Monitoring-Konsole konsolidieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und Predictive-Maintenance-Aufgaben zu optimieren.

6. Bessere Sicherheitsorchestrierung

Konvergente IT/OT-Systeme können die Lücke zwischen Cybersicherheit und physischer Sicherheit für Unternehmen mit zentralisierten Überwachungssystemen und Monitoring Tools schließen. Das liegt daran, dass IT- und OT-Systeme unterschiedliche Sicherheitsanforderungen und -funktionen haben, die in der Regel nicht mit einer Strategie oder einem Tool abgedeckt werden können. IT/OT-Konvergenzprojekte erhöhen die Transparenz der OT-Sicherheit im gesamten Unternehmen und helfen IT-Teams dabei, bestehende Systeme in eine umfassende Cybersicherheitsstrategie einzubinden.