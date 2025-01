IT/OT-Konvergenz: Ansätze für Training und Zertifizierung

Unternehmen haben die Konvergenz von IT- und operativer Technologie (Operational Technology, OT) für sich entdeckt, weil sie wertvolle Geschäftseinblicke liefern kann, die zu verbesserten Prozessen und geringeren Kosten führen.

Doch die Integration von IT und OT ist ein komplexer Prozess. Um erfolgreich zu sein und die Vorteile voll auszuschöpfen, sollten Sie sich zunächst mit den Gründen für die IT/OT-Konvergenz, erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, relevanten Kursen und Zertifizierungen, Tipps für das Mitarbeitertraining sowie Best Practices für die Integration beschäftigen.

Die nächste Generation der Werksautomatisierung nennt sich Industrie 5.0 . Industrie 5.0 übernimmt die ursprüngliche Daten- und Technologieautomatisierung, die unter Industrie 4.0 initiiert wurde, und integriert die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen. Für Technologieexperten, die an der IT/OT-Integration arbeiten, bedeutet dies, dass die Geschäftsprozesse selbst sowie die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen miteinander interagieren, viel stärker in den Vordergrund rücken.

Fertigungsingenieure mussten immer wieder in die Produktion gehen, um Workflows und Arbeitsaufträge neu zu gestalten, wenn sich ein Fertigungsverfahren änderte. Informationen mussten persönlich von einer Stelle zur anderen weitergegeben werden, da es kaum eine IT-Integration mit der Fertigung gab. Infolgedessen kam es zu Lücken in der Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit der Fertigungsprozesse, was eine ganzheitliche und integrierte Sicht auf die einzelnen Vorgänge und deren Zusammenspiel mit den anderen umliegenden Prozessen verhinderte.

Vor Industrie 4.0 setzten Hersteller Programmable Logic Controllers (PLC) (im Deutschen auch speicherprogrammierbare Steuerung, SPS genannt) ein, die Fertigungsprozesse in einzelnen Maschinen und an Montagelinien steuerten. Fertigungsingenieure programmierten CNC -Maschinen (Computerized Numerical Control) manuell, damit diese Teile und Produkte ohne die Anwesenheit von menschlichen Arbeitskräften herstellen konnten. Konstrukteure nutzten CNC-Maschinen, um während der Produktentwicklung physische Prototypen neuer Designs herzustellen. Das Problem bestand darin, dass jeder dieser Vorgänge ein eigenständiges Silo darstellte.

Für die IT/OT-Konvergenz erforderliche Fähigkeiten und Kenntnisse

Mit der Implementierung von Industrie 5.0 gewinnen das Mitarbeitertraining und die Integration von IT/OT noch mehr an Bedeutung. Industrie 5.0 „ergänzt den bestehenden Industrie-4.0-Ansatz, indem es Forschung und Innovation gezielt in den Dienst des Übergangs zu einer nachhaltigen, menschenzentrierten und widerstandsfähigen europäischen Industrie stellt.“, so die Europäische Kommission. Obwohl die Unternehmen die Vorteile der Integration von IT und OT erkannt haben, werfen die Überarbeitung der Arbeitsprozesse und die Neuqualifizierung der Mitarbeiter einige Probleme auf.

Umgang mit dem Widerstand der Mitarbeiter

Bei Industrie 4.0 fürchteten die Mitarbeiter, ihre Jobs zu verlieren, als die industrielle Automatisierung und Robotik Einzug hielten. Sicherlich gab es Arbeitsplatzverluste, da bestimmte Fertigungsprozesse automatisiert wurden. Aber viele Mitarbeiter und Manager in der Fertigung stellten stattdessen fest, dass ihre Jobs erhalten blieben. Nur mussten sie jetzt neue Fähigkeiten erlernen, etwa wie man den Status von Internetgeräten in der Produktion meldet oder aufzeichnet, wie man Dashboard-Berichte auf den Geräten interpretiert und wie man auf IoT-generierte Warnungen in der Produktion reagiert, wenn eine bestimmte Maschine gewartet werden muss.

Auch bei Industrie 5.0 könnten sich die Mitarbeiter zunächst gegen die neue Technologie sträuben, bis sie sich über ihre Beschäftigungsaussichten und neuen Rollen sicher sind.

Berücksichtigung von Sicherheitsbedenken

Da im Zuge von Industrie 4.0 immer mehr IT in die Fertigung Einzug hielt, mussten Manager und Vorgesetzte auch die Verantwortung dafür übernehmen, die Sicherheit der Fertigungsprozesse zu gewährleisten, indem sie sich an der Implementierung von Sicherheitsprodukten, -technologien, -strategien und -verfahren beteiligten. In all diesen Bereichen verfügten sie über wenig oder gar kein Fachwissen, und im Rahmen von Industrie 5.0 wird von ihnen erwartet, dass sie ihr Know-how noch weiter ausbauen.

Mitarbeiter in der Fertigung sind keine Fachleute für Cybersicherheit, und die meisten sind kaum in der Lage, das damit verbundene Risiko ihrer Arbeitsumgebungen zu bewerten. Sie müssen jedoch praktische Erfahrungen mit OT-Cybersicherheit, Incident Response bei Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur sowie mit ihren Rollen und Verantwortlichkeiten bei Incident-Response-Cybersicherheit und industrieller Cybersicherheit im Allgemeinen sammeln.

Wichtige Fähigkeiten identifizieren

Sicherheit ist nicht der einzige Bereich, in dem Mitarbeiter, Manager und Vorgesetzte in der Fertigung ihre Kenntnisse erweitern müssen. Auch die folgenden Gebiete sind wichtig: