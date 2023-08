OT-Sicherheit: Tipps für den richtigen Start

Wie nahezu alles im Leben gibt es auch beim Thema Innovation zwei Seiten der Medaille: Der rasante Fortschritt der Industrie 4.0 führt nicht nur zu mehr Effizienz, sondern macht die Operational Technology (OT) auch zu einem beliebten Ziel für Cyberangriffe. Der wirtschaftliche Schaden, der durch einen Stillstand in der Fertigung aufgrund solcher Attacken entsteht, ist enorm. Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sind beim Thema OT-Sicherheit oft schon etwas weiter, da sie gesetzliche Anforderungen erfüllen müssen. Andere Unternehmen, vor allem aus dem Mittelstand, haben dagegen noch einen größeren Nachholdbedarf in diesem Bereich. Doch ähnlich wie Rom wird eine sichere OT-Landschaft ebenfalls nicht an einem Tag gebaut. Für Unternehmen mit vernetzter Produktion stellt sich also die Frage: Wo soll ich beginnen?

Typische Herausforderungen der OT-Sicherheit Auch wenn jede Organisation eigene Anforderungen mitbringt, ähneln sich die Herausforderungen für die OT-Security vielerorts: Veraltete Systeme, die nicht gepatcht werden können

Echtzeit Betriebssysteme (RTOS), industrielle Protokolle sowie Systeme, die in der Büro-IT nicht üblich sind und besondere Aufmerksamkeit brauchen

Steuerungsmöglichkeiten ohne oder nur mit eingeschränkter Möglichkeit zur Authentifizierung und ohne Kompatibilität zu gängiger Security-Software

Geteilte Passwörter durch interne und externe Bediener sowie Wartungstechniker

IoT-Geräte, die ohne Rücksicht auf die IT-Sicherheit vernetzt werden

Die Notwendigkeit von Fernzugriffen zu Wartungszwecken und Optimierung

Eine stabile Basis für die OT-Sicherheit Air Gapping, Remote Access oder sogar Zero Trust? Ähnlich wie in der IT-Sicherheit kann man in der OT-Security angesichts der vielen Möglichkeiten schnell den Überblick verlieren. Gerade für Mittelständler gilt es, zunächst ein solides Level an OT-Security erreichen. Dafür müssen die gesetzlichen Vorgaben und Normen beachtet werden. Neben branchenspezifischen Compliance-Richtlinien und speziellen Vorgaben für KRITIS-Anbieter, gibt es auch eine Reihe allgemeiner Empfehlungen und Normen, die für alle Unternehmen gelten: Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat in seinem Guide to Operational Technology (OT) Security eine sehr umfassende Liste von Empfehlungen zusammengestellt.

Die ISA/IEC 62443 Norm der International Society of Automation (ISA) gilt als Standardwerk für die Sicherheit von Automatisierungs- und Kontrollsystemen. Die Sicherung der eigenen Anlagen ist ein umfassender Prozess, bei dem Unternehmen lieber in kleinen Schritten vorgehen sollten. Zwischen den Abteilungen (IT, Einkauf, Produktion und so weiter) ist ein hoher Abstimmungsaufwand nötig. Daher ist es sinnvoll, dass Unternehmen zunächst ausführliche Checklisten erstellen, die sich an den jeweiligen Vorgaben und Empfehlungen orientieren und mit allen Stakeholdern im Unternehmen abgesprochen sind. Michael Voeth,

Bosch CyberCompare Michael Voeth,Bosch CyberCompare Diejenigen Anlagen und Systeme sollten priorisiert werden, die bei einem Ausfall den größten Schaden nehmen würden und die für die Produktion essenziell sind. Für letztere sollten Workarounds geschaffen werden, sodass die Maschinen im Ernstfall auch autark laufen können. Es sollten zudem klare Verantwortlichkeiten für die Sicherung und Betrieb der Anlagen an jedem Standort festgelegt werden.

Im Ernstfall den Angreifer isolieren Ein weiterer wichtiger Schritt in der Sicherung von Fertigungssystemen ist die richtige Segmentierung sowie die Trennung von OT- und IT-Systemen. Die unterschiedlichen Segmente sind nur noch mit einem definierten Kommunikationsweg („Conduits“) verbunden und darüber hinaus mit geeigneter Technologie abgetrennt. So kann im Falle eines Angriffs das betroffene Netzwerk isoliert und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Dr. Jannis Stemmann,

Bosch CyberCompare Dr. Jannis Stemmann,Bosch CyberCompare Klassischerweise wird zudem eine sogenannte Demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen OT- und IT-Segmenten eingerichtet. Hierin werden alle Systeme zusammengefasst, die sowohl mit der OT als auch der IT kommunizieren müssen. Dazu gehören typischerweise Dienste für Fernzugriffe, Asset-Management-Datenbanken, Softwareverteilung ein globales Datenarchiv.

Schritt für Schritt zu mehr OT-Sicherheit Neben den Grundlagen sollten Unternehmen bei der OT-Security weitere Punkte beachten: Endpunkt- und Malware-Schutz: Besonders veraltete Systeme an den Endpunkten der Anlagensysteme bieten eine große Angriffsfläche für Hacker, da diese über keine oder unzureichende Authentifizierungsmaßnahmen geschützt werden. Schwachstellenmanagement: Updates von Betriebssystemen in OT-Umgebungen gestalten sich häufig schwierig, da die Produktionsanlagen oft inkompatibel mit den Patches sind und Wartungsfenster zu Produktionsstörungen/- ausfällen führen. Je größer die Anzahl alter Systeme, desto komplizierter gestaltet sich die Wartung, Daher ist eine Priorisierung notwendig, bei der die wichtigsten Anlagen auf dem neuesten Stand gehalten werden sollten. Unternehmen sollten jedoch beachten, dass Angreifer auch ohne das Ausnutzen von Schwachstellen in OT-Systeme eindringen können. Mitarbeiter-Awareness: Mitarbeiter stehen immer noch sehr häufig im Fokus der Hacker. Daher ist eine regelmäßige Sensibilisierung für Sicherheitsthemen, wie sie inzwischen in der IT üblich ist, auch in der OT-Security essenziell. Backups und Krisenreaktion: Entscheidend für die Sicherheit von OT-Systemen ist die Resilienz der Produktionsanlagen. Dafür sollten, wie in der IT, auch für OT-Systeme spezielle Backups oder Images eingerichtet werden. Zur Resilienz gehört es auch, Notfallkonzepte für den Ernstfall zu entwickeln und diese regelmäßig mit dem Team und einem Incident Response Dienstleister (IR) zu proben. Dazu sollten klare Verantwortlichkeiten für den Angriffsfall festgelegt und kommuniziert werden. Da ein Angriff rund um die Uhr geschehen kann, sollten die Notfallkonzepte jederzeit einsatzbereit sein. Fernzugriffslösungen: Techniker benötigen regelmäßig Zugang zu den Anlagen. Dafür braucht es einheitliche Fernzugriffslösungen, da nicht für jeden Anbieter eine eigene Lösung eingeführt werden kann. Um eine solche Remote-Access-Lösung zu finden, sollte ein Unternehmen folgende Aspekte beachten: Für welche Anlagen sind welche Anwendungsfälle relevant? Welche Protokolle und Verbindungsmöglichkeiten sowie Security- und Überwachungsfunktionen sind nötig? Wie erfolgt das Rollen- und Rechtemanagement? Wichtig ist zu beachten, dass externer Zugriff immer zuerst von internen Mitarbeitern freigeschaltet werden sollte. Anomalie-Erkennung: Netzwerkbasierte Angriffserkennungslösungen können den Schutz von Endpunkten unterstützen oder in manchen Fällen sogar ersetzen. Sie funktionieren vor allem in stabilen Systemen wie Kraftwerken oder Raffinerien mit klaren Change-Management-Prozessen. Sie können nicht nur bekannte Angriffsmuster erkennen, sondern auch das Öffnen von Ports, eine hohe Anzahl an Login-Versuchen, nicht autorisierte Geräte und weitere Vorgänge. Der Einsatz dieser Lösungen ist allerdings nicht in allen Umgebungen sinnvoll – insbesondere, wenn diese häufige Prozessänderungen mit sich bringen und oft Fehlalarme auslösen.