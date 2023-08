So lässt sich die XIoT-Sicherheitslücke schließen

Nach mehr als 20 Jahren der Vernetzung von Geräten mit dem Internet sind wir an einem Punkt angelangt, an dem unsere physische Welt in hohem Maße von ihren digitalen Komponenten abhängig ist. Wir haben jetzt direkte Verbindungen zu Prozesssteuerungssystemen und intelligenten Sensoren in industriellen Umgebungen, zu medizinischen Bildgebungsgeräten und Patientenüberwachungssystemen in Gesundheitseinrichtungen und zu anderen Geräten, die in intelligenten Stromnetzen und Gebäudemanagementsystemen verwendet werden.

Selbst unsere grundlegendsten Bedürfnisse wie Nahrung und Wasser hängen von cyberphysischen Systemen (CPS) und den angeschlossenen Geräten ab, die zusammengefasst als erweitertes Internet der Dinge (XIoT) bezeichnet werden. Viele dieser vernetzten Geräte wurden jedoch nicht mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Dies ist im Rahmen der technologischen Innovationen leider nicht unüblich, sodass es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, bis eine neue Generation von vernetzten Geräten mit stärker integrierten Sicherheitsfunktionen und -prozessen entsteht.

Die Bedrohungslage des erweiterten Internet der Dinge (XIoT) Um die kritische Infrastruktur und damit Menschenleben zu schützen, muss man die Gefährdungslage des XIoT kennen. Nur so lässt sich eine angemessene Risikobewertung und -reduzierung umsetzen. Einige Schlüsselereignisse aus der letzten Zeit haben dies deutlich vor Augen geführt: Industroyer2, eine Variante der Industroyer-Malware aus dem Jahr 2016, wurde bei einem vereitelten Angriff auf einen ukrainischen Stromversorger eingesetzt.

Im Jahr 2022 wurde eine Suite von Angriffswerkzeugen namens Incontroller (auch bekannt als Pipedream) entdeckt. Dabei wurde festgestellt, dass sie Komponenten enthält, die speziell für den Angriff auf bestimmte Industrieanlagen und die Unterbrechung von Prozessen entwickelt wurden.

Unter dem Namen OT:ICEFALL wurden 56 Schwachstellen aufgedeckt, die Geräte von zehn XIoT-Anbietern betreffen. In der IT gibt es seit Jahrzehnten eine aktive Sicherheitsforschungs-Community und Programme zur Offenlegung von Schwachstellen durch die Hersteller, um die Identifizierung von Schwachstellen und die Ergreifung von Abhilfemaßnahmen zu beschleunigen. Dieses Modell wurde erst vor kurzem auf den Bereich der cyber-physischen Systeme und des XIoT übertragen. Immer mehr Sicherheitsforscher wenden sich nun gezielt diesem Bereich zu – auch aufgrund der Erkenntnis, dass sich industrielle Umgebungen schnell verändern und immer häufigeren und stärkeren Angriffen ausgesetzt sind. „In industriellen Umgebungen, in denen viele der mit dem Internet verbundenen Anlagen Legacy-Systeme sind, stellen Abhilfestrategien oft die einzige Option dar, die Ingenieuren der Betriebstechnologie (OT) und Sicherheitsteams zur Verfügung steht.“ Galina Antova, Claroty Neue Untersuchungen zu XIoT-Schwachstellen haben ergeben, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022 die von Herstellern selbst offengelegten Sicherheitslücken zum ersten Mal die der unabhängigen Forschungsinstitute übertrafen. Während sich die Anzahl der Schwachstellen, die intelligente Geräte, Netzwerkkomponenten und Kameras betreffen, im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten fast verdoppelt hat, haben die Anbieter 91 Prozent der veröffentlichten Schwachstellen vollständig oder teilweise behoben. Dies ist insofern von Bedeutung, als die überwiegende Mehrheit der veröffentlichten XIoT-Schwachstellen entweder kritisch oder von hohem Schweregrad war.