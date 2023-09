Die größten Bedrohungen für industrielle Steuerungssysteme

Industrielle Steuerungssysteme sind das Rückgrat für einige der wichtigsten Dienstleistungen der Gesellschaft - Wasser, Strom und Erdgas, um nur einige zu nennen. Ein erfolgreicher Cyberangriff auf eines dieser Systeme kann schwerwiegende wirtschaftliche, soziale und politische Folgen haben.

Nachfolgend haben wir einige der größten Herausforderungen und Bedrohungen zusammengefasst, die industrielle Steuerungssysteme (ICS, Industrial Control Systems) gefährden und wie man diesen begegnen kann.

Wenn bei der Installation des ICS keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden - was bei den meisten Altsystemen der Fall ist - fehlt es an Hardware- und Softwaresichtbarkeit. Dies macht die Überwachung und das Protokollmanagement fast, wenn nicht sogar vollständig, unmöglich und behindert die Audit-Funktionen.

Die Aktualisierung von Systemen erfordert in der Regel einen begrenzten Stillstand der Einheiten. Die zu aktualisierenden Systeme können jedoch oft nicht vom Netz genommen werden, da sie kritische Dienste ermöglichen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele ältere ICS-Systeme keine automatische Ausfallsicherung haben. Aus diesen Gründen werden die Systeme in vielen Unternehmen nicht gepatcht. Dies kann zu kritischen Sicherheitslücken führen, die potenziellen Sicherheitsverletzungen Tür und Tor öffnen.

Industrielle Steuerungssysteme und Betriebstechnik ( OT, Operational Technology ) werden in der Regel von einem unabhängigen, von der IT-Organisation getrennten Team verwaltet und betrieben. Sobald ICS aufgerüstet werden, erfordern sie mehr IT-Fachwissen. Die IT/OT-Integration - die Verschmelzung von ICS und IT-Systemen - erfordert eine Umstrukturierung, ein Umdenken und einen effizienteren Informationsaustausch, was teilweise zu Reibungsverlusten führen kann.

Bei der Infizierung von industriellen Steuerungssystemen mit Malware handelte es sich in der Vergangenheit um eine physische Bedrohung, zum Beispiel das Einstecken eines infizierten USB-Laufwerks in das betreffende System. Durch die Verbindung von den Kontrollsystemen mit dem Internet hat sich die Bedrohung durch Schadsoftware erheblich erweitert.

9. Angriffe über einen Aktualisierungsmodus

Bei diesem Angriffstyp dringen böswillige Akteure in ein ICS ein und aktivieren den Firmware-Aktualisierungsmodus für einen Sensor oder ein Gerät. Die Firmware-Aktualisierung wird jedoch nie durchgeführt, und die Hardware wird in einen Wartezustand versetzt. Angreifer machen sich dies zunutze, da die normalen Funktionen des Geräts – zum Beispiel die Prozessüberwachung - deaktiviert werden können, so dass der Angreifer in das Gerät und das System eindringen kann.