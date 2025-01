Die Risiken veralteter Windows-Systeme in OT-Umgebungen

In OT-Umgebungen (Operational Technology, Betriebstechnologie) sind ältere Windows-Systeme nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und stellen besondere Sicherheitsanforderungen. Diese Systeme erhalten während ihres Produktlebenszyklus keine Updates, Patches oder direkte Unterstützung durch den Entwickler mehr.

Trotz des technologischen Fortschritts und der Verfügbarkeit neuerer, sicherer Betriebssysteme müssen sich viele Betriebsleiter weiterhin auf diese veralteten Systeme verlassen können, da man eine Maschine nicht mal eben schnell austauschen oder aktualisieren kann, ohne die Produktion zu gefährden.

Fehlende Unterstützung durch den Anbieter: In einigen Fällen sind die Anbieter, welche die ursprünglichen OT-Systeme geliefert haben, nicht mehr im Geschäft oder haben den Support für diese eingestellt. Das erschwert die Aufrüstung, da das erforderliche technische Fachwissen und die Ersatzteile möglicherweise nicht verfügbar sind. Hinzu kommt, dass einige OT-Systeme proprietär sind und nicht direkt auf eine neue Plattform umgezogen werden können, sodass die Anbieter diese Systeme neu entwickeln und integrieren müssten. Diese Neuentwicklung nimmt viel Zeit und Ressourcen in Anspruch.

Kosten und betriebliche Kontinuität: Die Aufrüstung der OT-Infrastruktur ist nicht nur mit den Kosten für neue Hardware und Software verbunden, sondern auch mit Ausfallzeiten, welche die Produktion unterbrechen und zu erheblichen finanziellen Verlusten führen können. Altsysteme sind oft tief in den Fertigungsprozess integriert, was den Austausch komplex und kostspielig macht.

OT umfasst Hardware und Software zur Überwachung und Steuerung physischer Geräte, Prozesse und Ereignisse in Unternehmen. In vielen Produktionsumgebungen sind die OT-Systeme für eine lange Lebensdauer ausgelegt, die oft zehn Jahre übersteigt. Infolgedessen arbeiten zahlreiche OT-Anlagen weiterhin mit veralteten Windows-Systemen, einschließlich Windows XP, das bereits im Jahr 2001 veröffentlicht wurde. Dennoch zögern die Betriebsleiter, diese Anlagen zu modernisieren. Natürlich sind sie sich der damit verbundenen Risiken für die Cybersicherheit bewusst, aber sie stehen vor einem komplexen Entscheidungsprozess, bei dem die Bedrohungen nur einer von vielen Faktoren sind, die sie berücksichtigen müssen.

Security-Herausforderungen der Altsysteme

Altsysteme, insbesondere solche, die auf veralteten Plattformen wie Windows XP laufen, weisen erhebliche Schwachstellen auf, die von Hackern ausgenutzt werden können. Die fehlende Unterstützung von Anti-Viren-Programmen, die inhärenten Schwachstellen aufgrund des veralteten Designs, sowie die Risiken, die zunehmen, weil diese Systeme stärker mit modernen IT-Netzwerken verbunden werden:

Fehlende Antivirus-Unterstützung: Viele Cybersecurity-Firmen bieten keine Updates und keinen Support für Antiviren-Software unter veralteten Windows-Systemen mehr an. Darüber hinaus fallen für einige Endbenutzer höhere Wartungskosten an, wenn sie sich um den Schutz dieser Altsysteme bemühen, oder sie zahlen teure Gebühren an Cybersecurity-Firmen, um wichtige Funktionen zu erhalten. Mitunter sind sie gezwungen, mehrere Endpunktschutzlösungen zu verwalten, um eine wirksame Sicherheit zu gewährleisten, was das Management der OT zweifellos erschwert.

Inhärente Schwachstellen: Ältere Systeme wie Windows XP wurden zu einer Zeit entwickelt, als Cyberbedrohungen noch nicht so ausgefeilt waren. Infolgedessen fehlen diesen Systemen viele der Sicherheitsfunktionen und Patches, die in modernen Betriebssystemen der Standard sind. Folglich sind sie anfälliger für komplexe Angriffe, wie Ransomware und moderne Malware, sowie Exploits.

Gefährdung durch Netzwerke: Da OT-Systeme zunehmend mit IT-Unternehmensnetzen und dem Internet verbunden werden, vergrößert sich die Angriffsfläche. Ältere Systeme, die oft nicht mit den neuesten Sicherheits-Patches und -Updates ausgestattet sind, können als Einfallstore für Hacker dienen und das gesamte Netzwerk gefährden.