OT-Netzwerke: Was beim Schwachstellen-Management wichtig ist

Zahlreiche Unternehmen, deren Grundlage physische Prozesse und Geräte bilden, hängen vom reibungslosen Funktionieren ihrer Betriebstechnik (OT, Operational Technology) ab. Mit der zunehmenden Integration von OT-Systemen in die Informationstechnologie (IT) ist gleichzeitig das Risiko von Schwachstellen und anderen Cyberbedrohungen zu einer ernsten Herausforderung geworden. Angesichts der zunehmenden Cyberbedrohungen und der sich fortentwickelnden Sicherheitslandschaft benötigen deshalb Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen wirkungsvolle Strategien für das Management von OT-Schwachstellen, um ihre industriellen Prozesse vor Cyberangriffen zu schützen.

Laut der US-amerikanischen Cybersicherheitsbehörde CISA „konzentriert sich der Bereich Schwachstellenmanagement auf den Prozess, mit dem Unternehmen Schwachstellen in der Betriebsumgebung eines kritischen Dienstes identifizieren, analysieren und verwalten“. Im Vergleich zum IT-Schwachstellenmanagement ist das OT-Schwachstellenmanagement wesentlich komplizierter: Obwohl das übergreifende Ziel der Identifizierung und Behebung von Sicherheitslücken dasselbe ist, liegt der Schwerpunkt in der IT auf der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten.

Das OT-Schwachstellenmanagement hingegen konzentriert sich auf industrielle Steuerungen (ICS), Überwachungs- und Datenerfassungssysteme (SCADA) und andere Geräte, die zur Kontrolle und Steuerung physischer Prozesse in kritischen Infrastrukturumgebungen eingesetzt werden. Das Ziel besteht darin, die Verbreitung und die Auswirkungen von Schwachstellen und ausnutzbaren Bedingungen in Unternehmen und Technologien zu reduzieren, welche die funktionale Sicherheit (Safety), Verfügbarkeit und Funktionalität von Industrieprozessen beeinträchtigen könnten. Dieses Ziel gerät jedoch zunehmend außer Reichweite, da Unternehmen immer häufiger von Angreifern ins Visier genommen werden, die vorhandene Schwachstellen als Waffe einsetzen wollen.

„Gerade Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen sind immer größeren Cyberbedrohungen ausgesetzt. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, die eigenen Schwachstellen zu kennen und zu beheben.“ Thorsten Eckert, Claroty

Herausforderungen beim Aufbau eines erfolgreichen OT-Schwachstellenmanagements Die meisten Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen sind sich der schwerwiegenden Auswirkungen bewusst, die Cyberangriffe auf ihre OT-Systeme haben können. Dennoch fällt es ihnen oft schwer, OT-Schwachstellen zu priorisieren, um die gefährlichsten Bedrohungen in ihrer Umgebung wirksam zu entschärfen. Dies liegt vor allem an folgenden Herausforderungen: Mangelnde Transparenz von OT-Anlagen: Die OT-Assets in industriellen Umgebungen verwenden oft proprietäre Protokolle, die sie für herkömmliche IT-Sicherheitstools nahezu unsichtbar machen. Ohne ein detailliertes Profil der einzelnen Geräte ist es nicht nur unmöglich, sie zu bewerten, sondern auch ihre Schwachstellen und Risiken zu verwalten.

Die OT-Assets in industriellen Umgebungen verwenden oft proprietäre Protokolle, die sie für herkömmliche IT-Sicherheitstools nahezu unsichtbar machen. Ohne ein detailliertes Profil der einzelnen Geräte ist es nicht nur unmöglich, sie zu bewerten, sondern auch ihre Schwachstellen und Risiken zu verwalten.



Herkömmliche Schwachstellen-Scanner sind unsicher: Lösungen, die häufig zum Scannen von IT-Ressourcen auf Schwachstellen verwendet werden, erzeugen zu viel Datenverkehr, um in OT-Umgebungen bedenkenlos eingesetzt werden zu können. Werden sie dennoch genutzt, können sie den Betrieb stören oder, noch schlimmer, ihn komplett lahmlegen.

Lösungen, die häufig zum Scannen von IT-Ressourcen auf Schwachstellen verwendet werden, erzeugen zu viel Datenverkehr, um in OT-Umgebungen bedenkenlos eingesetzt werden zu können. Werden sie dennoch genutzt, können sie den Betrieb stören oder, noch schlimmer, ihn komplett lahmlegen.



Unzureichende Strategien zur Priorisierung von Schwachstellen: Herkömmliche OT-Sicherheitslösungen und traditionelle Herangehensweisen führen zu einer Priorisierung von Schwachstellen auf der Grundlage des Common Vulnerability Scoring System (CVSS) und nicht auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit einer Ausnutzung. Dies führt dazu, dass das ohnehin schon überlastete Personal vieler Unternehmen Ressourcen für die Priorisierung von Schwachstellen aufwendet, die wahrscheinlich nie ausgenutzt werden.

Herkömmliche OT-Sicherheitslösungen und traditionelle Herangehensweisen führen zu einer Priorisierung von Schwachstellen auf der Grundlage des Common Vulnerability Scoring System (CVSS) und nicht auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit einer Ausnutzung. Dies führt dazu, dass das ohnehin schon überlastete Personal vieler Unternehmen Ressourcen für die Priorisierung von Schwachstellen aufwendet, die wahrscheinlich nie ausgenutzt werden.



Patches sind nur selten möglich: Das Beheben von Schwachstellen erfordert in der Regel Ausfallzeiten, die in den meisten OT-Umgebungen aufgrund der ihnen zugrunde liegenden Prozesse kaum vorgesehen sind. Daher gibt es nur selten Wartungsfenster – unabhängig von der Schwachstelle oder dem Risiko.