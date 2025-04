DORA-Compliance und Java: Was Unternehmen wissen müssen

Seit 17. Januar 2025 gilt Digital Operational Resilience Act (DORA) verbindlich für alle betroffenen Unternehmen mit Sitz in der EU sowie deren ICT-Dienstleister (Information and Communications Technologies). Darüber hinaus wirkt sich die neue EU-Regulierung auch auf außereuropäische Finanzdienstleister aus, die Geschäftsbeziehungen mit der Region pflegen. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes, Lizenzentzug und administrative Konsequenzen. Hinzu kommen Reputationsschäden, die lang anhalten können.

Um DORA-konform zu sein, müssen Unternehmen Mindestanforderungen in fünf Bereichen erfüllen: ICT-Risikomanagement, Meldung von ICT-bezogenen Sicherheitsvorfällen, Testen der digitalen operationalen Resilienz, Drittanbieter-Risikomanagement und Austausch von Informationen zu Cyberbedrohungen. Im Fokus stehen alle Software- und Hardware-Assets, die in den Netz- und Informationssystemen eines Finanzinstituts zum Einsatz kommen.

Gerade die Absicherung der Java-Umgebung spielt dabei eine besondere Rolle: gut die Hälfte des Softwarecodes in der Branche (51 Prozent) ist laut einer Studie der Fintech Open Source Foundation (PDF) in dieser Programmiersprache geschrieben.

Java-Umgebungen als beliebtes Angriffsziel

Cyberkriminelle greifen bevorzugt dort an, wo sie leichtes Spiel haben. Das macht Java-Umgebungen zu einem attraktiven Ziel. So zeigt der State of Java Survey & Report von Azul: Über 41 Prozent der befragten Unternehmen haben wöchentlich oder sogar täglich mit kritischen Sicherheitsproblemen in ihrer Java-Umgebung zu tun. Ein Grund dafür ist, dass Java-Anwendungen die Neuerungen von Open-Source-Komponenten von Drittanbieter-Bibliotheken nutzen. Diese können anfälligen Code beinhalten. Zudem geben 33 Prozent der Unternehmen an, dass ihre DevOps-Teams täglich mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit Java-bezogenen Fehlalarmen widmen müssen.

Insgesamt sehen sich Unternehmen einer großen Masse an Warnmeldungen ausgesetzt, die wiederum das Risiko eines Security-Vorfalls steigern. Wie gefährlich Sicherheitslücken in Java sein können, hat der Log4-Shell-Vorfall Ende 2021 gezeigt. Die Zero-Day-Schwachstelle in der weit verbreiteten Log4j-Bibliothek gilt als eine der kritischsten aller Zeiten. Fast 80 Prozent aller Unternehmen weltweit waren davon betroffen, und noch heute kämpfen Security-Teams damit, die Sicherheitslücke vollständig zu schließen.