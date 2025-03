Warum sollte man JavaFX im Jahr 2025 noch verwenden?

JavaFX hat seit seiner Einführung eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht und sich von einem experimentellen UI-Scripting-Framework zu einer ausgereiften, funktionsreichen Plattform für die Entwicklung von Benutzeroberflächen für Desktop- und plattformübergreifende Java-Anwendungen entwickelt. Es ist klar, dass JavaFX, nicht Swing, heute die bevorzugte Wahl für die Entwicklung moderner Benutzeroberflächen ist.

Eine Überprüfung des aktuellen Zustands des Ökosystems zeigt der Java-Welt, wie JavaFX seine Position in einer bedeutenden Nische gestärkt hat und viele der Einschränkungen beseitigt, die seinen Vorgänger Swing plagten.

OpenJDK und OpenJFX , die Open Source GitHub -Projekte, in denen Java und JavaFX weiterentwickelt wurden, folgen demselben Veröffentlichungszyklus mit zwei neuen Versionen pro Jahr (im März und September). Version 23 ist die aktuelle Version, Version 24 erscheint im März 2025, wobei Builds mit frühem Zugriff bereits verfügbar sind.

Verwendung von Scene Builder mit JavaFX

Wenn ein Entwickler eine JavaFX-Benutzeroberfläche erstellt, gibt es die Möglichkeit, einen reinen Code-Ansatz zu wählen und jedes visuelle Element in Java zu erstellen oder das Layout in einer XML-Struktur in einer FXML-Datei zu definieren.

Für diejenigen, die FXML-Dateien erstellen möchten, empfehle ich den WYSIWYG-Editor Scene Builder. Seine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche ermöglicht Entwicklern das Entwerfen mit schnellen Iterationen. Die Trennung des Designs in einer FXML-Datei und der Logik in Java-Code ermöglicht es den Teammitgliedern, sich schnell und einfach auf ihre spezifische Entwicklungsaufgabe zu konzentrieren. Scene Builder wird aktiv gepflegt und verwendet selbst die neueste Version von JavaFX.