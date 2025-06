Aktueller Stand und Zukunft der Java-Desktop-Entwicklung

Vor dreißig Jahren revolutionierte Java 1.0 die Softwareentwicklung. Jede Java-Demo zeigte ein einfaches Hello World-Dialogfenster mit der einzigen verfügbaren Option: das Abstract Window Toolkit für Java, das erste GUI-Toolkit.

Mit AWT konnten Entwickler grafische Anwendungen mit Fenstern, Schaltflächen, Textfeldern und anderen UI-Komponenten (User Interface, Benutzeroberfläche) erstellen.

In jüngerer Zeit hat sich die Webentwicklung in den Vordergrund gerückt und JavaScript in Webbrowsern ist zur dominierenden Kraft in der UI-Entwicklung geworden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Java-Desktop-Anwendungen überholt sind.

Abbildung 1: Eine mit Java AWT geschriebene Hello World-App. Sie funktioniert auch heute noch.

Moderne Hardware bietet unglaubliche Leistung, und lokale KI-Modellplattformen wie Ollama machen die Offline-Entwicklung praktikabler, sodass Desktop-Anwendungen weiterhin unverzichtbar bleiben. Viele Softwarekategorien, von integrierten Entwicklungsumgebungen (IDE) über Computer-Aided Design (CAD) bis hin zu Videobearbeitungswerkzeugen, erfordern nach wie vor native Desktop-Leistung. Selbst Webbrowser verlagern sich paradoxerweise auf desktopbasierte Versionen wie Electron.

Angesichts der aktuellen Fähigkeiten von Java, insbesondere mit GraalVM, das die Startleistung erheblich verbessert, bleibt Java eine überzeugende Option für moderne Desktop-Anwendungen.

Die Evolution der Java-Desktop-Entwicklung Die Entwicklung der Java-Desktop-Technologie ist gradlinig und unterscheidet sich deutlich von der Web-UI-Entwicklung, die viel weiter fortgeschritten ist und viele neue Frameworks hervorgebracht hat. Werfen wir einen detaillierten Blick auf diese wichtigen Java-Desktop-Technologien. Abbildung 2: Zeitleiste der Java-Desktop-Technologie, von AWT über Swing bis hin zu Eclipse und JavaFX. Java Swing Swing ist eines der langlebigsten Desktop-UI-Frameworks von Java und wird weiterhin für hochwertige plattformübergreifende Anwendungen eingesetzt. Ein Paradebeispiel ist die beliebte Java-IDE IntelliJ IDEA, die das ausgereifte Potenzial von Java-Desktop-Anwendungen demonstriert. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel aus dem gleichen Bereich ist Apache NetBeans. Abbildung 3: Die Benutzeroberfläche von Apache NetBeans. Die Erstellung einer Swing-Desktop-Benutzeroberfläche ist einfach, da das Java Development Kit (JDK) alles Notwendige bereitstellt – in einem Maven-Projekt sind beispielsweise keine externen Abhängigkeiten erforderlich. Durch die Verwendung von Swing-Komponenten anstelle von AWT können Entwickler eine modernere Oberfläche erstellen. Auf GitHub finden Sie mehrere einfache Vorlagen als Beispiele für eine Hello World-Anwendung in Swing. Abbildung 4: Die Benutzeroberfläche von IntelliJ. Darüber hinaus können Entwickler IntelliJ IDEA selbst zum Erstellen von Swing-Anwendungen verwenden. Externe Tools wie JGoodies können dabei unterstützen, die Ästhetik der Benutzeroberfläche von Swing-Anwendungen zu verbessern. Für diejenigen, die Swing-Anwendungen im Web ausführen möchten, ermöglichen Tools wie WebSwing und CheerpJ die Ausführung von Swing-Apps in einem Browser. Abbildung 5: Erstellen einer Hello World-Anwendung in Swing und IntelliJ. JavaFX JavaFX ist der moderne Nachfolger von Swing und eignet sich ideal für die Entwicklung neuer Java-Desktop-Anwendungen. Es bietet eine reichhaltigere Benutzeroberfläche und wird aktiv vom Gluon Java-Client unterstützt. JavaFX kann auch für die Webbereitstellung mit WebFX angepasst werden, das den GWT-Transpiler verwendet. Heute ist OpenJFX das primäre Framework für die Entwicklung von Java-Desktop-Benutzeroberflächen. Abbildung 6: Erstellen einer Hello World-App in JavaFX und IntelliJ. Dieses GitHub-Repository enthält ein Hello World-Beispiel in JavaFX mit Maven, das zeigt, wie alle erforderlichen Abhängigkeiten für Open JavaFX-Artefakte eingerichtet werden. Die Zukunft von Java SWT: Initiative 31 Das Standard Widget Toolkit (SWT), das ursprünglich für Eclipse entwickelt wurde, unterliegt derzeit umfangreichen Änderungen, und seine Zukunft ist ungewiss. Der ursprüngliche Zweck von SWT bestand darin, ein natives Betriebssystem-Look-and-Feel bereitzustellen. In der heutigen Entwicklungslandschaft werden jedoch die meisten Anwendungen in webbasierten Containern ausgeführt, sodass dieser Ansatz möglicherweise nicht mehr relevant ist. Darüber hinaus basiert das Toolkit derzeit auf veralteten Betriebssystembibliotheken, darunter GTK3, Cocoa API und Win32 API. Initiative 31 zielt darauf ab, die Benutzeroberfläche der Eclipse Rich Client Platform und aller Eclipse-Projekte nahtlos über Betriebssysteme hinweg zu modernisieren. Unterdessen könnte auch die Eclipse IDE, die traditionell auf SWT basiert, ihre UI-Strategie zugunsten von Swing oder JavaFX überdenken. Vorerst sollten Entwickler abwarten, bis mehr Klarheit herrscht, bevor sie sich für SWT entscheiden.