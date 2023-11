Kotlin versus Scala: Welche Sprache passt zu Ihrem Projekt?

Kotlin und Scala scheinen sich auf den ersten Blick nicht sehr zu unterscheiden. Beide sind quelloffene, statisch typisierte Allzweck-Programmiersprachen, die sich an die Java-Community richten. Manche Entwickler sehen sie sogar als verbesserte Versionen von Java.

Wir werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kotlin und Scala aufschlüsseln, damit Entwickler wissen, welche Sprache für ihre Programmieranforderungen besser geeignet ist.

Der wohl wichtigste Unterschied zwischen Kotlin und Scala besteht darin, dass Scala, wie Java, eine objektorientierte Programmiersprache ist.

Technisch gesehen kann Scala für die funktionale Programmierung verwendet werden, da Sie mit dieser Sprache Funktionen schreiben können. Da jedoch jeder Wert als diskretes Objekt behandelt wird, eignet sich Scala eher für die objektorientierte Programmierung als für die funktionale Programmierung.

Kotlin hingegen wird oft als Hybridsprache bezeichnet. Sie versucht, sowohl funktionalen als auch objektorientierten Ansätzen gerecht zu werden.

Ob funktionale oder objektorientierte Programmierung am besten geeignet ist, hängt weitgehend von der Art, Größe und Komplexität der Anwendung ab, die Sie erstellen möchten. Für eine flexiblere Sprache, die sich für mehrere Ansätze eignet, ist Kotlin die bessere Wahl. Scala ist die naheliegendere Sprache für objektorientierte Programmierer, die zum Beispiel an datenintensiven Anwendungen arbeiten.

Verbesserungen gegenüber Java

Kotlin und Scala bieten ein ähnliches Programmiererlebnis wie Java, jedoch ohne einige der großen Nachteile von Java. So bieten sowohl Scala als auch Kotlin eine Syntax, die sauberer ist als die in Java übliche. Mit Funktionen wie der Reduzierung von Boilerplate-Code können Sie die gleiche Funktionalität wie in Java implementieren, aber mit weniger Code.

Beide Sprachen versuchen jedoch, Java auf unterschiedliche Weise zu übertreffen. Scala bietet eine bessere Unterstützung für Mustervergleiche als Java und Kotlin, während Kotlin die Überladung von Operatoren einfacher handhabt als die beiden anderen Sprachen. Der Kotlin-Code ist auch einfacher und kürzer.