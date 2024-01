Industrial Metaverse: neuer Weg zur nachhaltigen Produktion

Die Industrie ist in Deutschland derzeit für etwa 22 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine grundlegende Transformation der industriellen Produktionsprozesse ist notwendig, um eine klimaneutrale Industrie zu erreichen.

Dies erfordert ein Umdenken der Produktionsketten und -standorte über Branchen hinweg und den Einsatz innovativer Technologien wie dem Industrial Metaverse. Die virtuelle oder erweiterte Realität, die bereits für die Erstellung von Prototypen und die Planung effizienter Produktionsstätten genutzt wird, bietet hinsichtlich der Nachhaltigkeit ein enormes Potenzial.

Digitale Zwillinge sind nur der Anfang

Ein Teil des Industrial Metaverse wird bereits häufig verwendet: der digitale Zwilling. Die hochpräzisen virtuellen Nachbildungen eines physischen Objekts, Systems oder Prozesses werden zur Leistungskontrolle, Prognose von Problemen oder Durchführung von Experimenten in einer sicheren Umgebung eingesetzt – insbesondere in Industrien, in denen Experimente mit realen Äquivalenten kostspielig oder riskant sein könnten.

Das Industrial Metaverse hingegen erweitert das Konzept des digitalen Zwillings erheblich. Es ist ein kollektiver virtueller Raum, der alle virtuellen Welten, das Internet und die erweiterte Realität beinhaltet. Es handelt sich um eine immersive, interaktive Umgebung, in der Menschen sich treffen, arbeiten und spielen können. In Bezug auf die Industrie schafft das Metaverse einen Raum, in dem digitale Zwillinge nicht nur existieren, sondern auch miteinander interagieren können. Einzelne digitale Zwillinge können zu einem größeren Metaverse von miteinander vernetzten digitalen Zwillingen fusionieren, die auf einem gemeinsamen Datensatz arbeiten. Dies ermöglicht komplexe Simulationen und Vorhersagen in einer Größenordnung, die mit isolierten digitalen Zwillingen nicht erreichbar wäre.