Die neue OT-Sicherheit: Die Security cyberphysischer Systeme

Der Begriff „cyberphysische Systeme“ (CPS) wurde bereits vor mehr als 15 Jahren geprägt, setzt sich aber erst jetzt durch die zunehmende digitale Transformation und die steigende Vernetzung von OT-Umgebungen mit IT-Systemen und IoT-Geräten immer mehr durch. Cyberphysische Systeme umfassen OT-Anlagen und -Systeme sowie eine Vielzahl von weiteren angeschlossenen Geräten. Da in der Realität kaum mehr „reine“ OT-Umgebungen anzutreffen sind, muss die Sicherheit von OT-Umgebungen entsprechend ganzheitlich betrachtet werden und auch CPS einbeziehen. Die „physische Welt“ ist immer stärker und umfassender mit der „digitalen Welt“ verbunden.

Cyberphysische Systeme als Resultat der Konvergenz von IT und OT

In der Vergangenheit wurden IT und OT (Operational Technology, Betriebstechnik) als unterschiedliche und isolierte Bereiche betrachtet. Die IT konzentrierte sich ausschließlich auf die Verarbeitung von Daten, während sich die OT ausschließlich auf Geräte konzentrierte, die für die Überwachung oder Ausführung physischer Prozesse zuständig sind. Mit der Beschleunigung des digitalen Wandels hat die Verbindung von OT-Netzwerken mit IT-Systemen und dem Internet jedoch enorme wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmen geschaffen und die Effizienz, Leistung und Qualität verbessert. Der Grad der Interkonnektivität, der mit dem Vormarsch des IoT einschließlich branchenspezifischerer Konzepte wie dem Industrial Internet of Things (IIoT) und dem Internet of Medical Things (IoMT) einherging, hat die IT/OT-Konvergenz weiter vorangetrieben. Mittlerweile sind physische Systeme in hohem Maße von digitalen Komponenten abhängig.

Während die Begriffe IT und OT auf bestimmte Geräte, Hardware und Software angewandt werden können, hat die wachsende Schnittstelle zwischen Cyber- (das heißt IT) und physischen (das heißt OT) Technologien das Konzept der cyberphysischen Systeme hervorgebracht, das unter anderem in der Schwerindustrie, im Gesundheitswesen, bei Gebäudemanagementsystemen und kritischen Infrastrukturen Anwendung findet. Selbst die grundlegendsten Bedürfnisse wie Nahrung, Wasser und Gesundheitsfürsorge hängen von cyberphysischen Systemen und den angeschlossenen Geräten ab, die ihnen zugrunde liegen.

Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass das Konzept der cyberphysischen Systeme eng mit Begriffen wie Industrie 4.0 und XIoT verbunden ist. Laut einem Artikel von Edward A. Lee und Albert M. K. Cheng, der im März 2015 in der Fachzeitschrift Sensors veröffentlicht wurde, sind cyberphysische Systeme jedoch „grundlegender und dauerhafter“ als andere Ansätze, die mit diesen Entwicklungen in Verbindung stehen, da sie sich „auf das grundlegende intellektuelle Problem der Verbindung der technischen Traditionen der Cyber- und der physischen Welt konzentrieren“, ohne sich auf spezifische Implementierungsansätze oder Anwendungen zu fixieren. Diese Unterscheidung von cyberphysischen Systemen als übergreifender Begriff, der mehrere Assets und Systeme in verschiedenen Umgebungen umfasst, die miteinander interagieren, ist wichtig, da sie hilft, die Sicherheitsherausforderungen zu erklären.