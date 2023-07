Wichtige Überlegungen zum Aufbau eines IoMT-Netzwerks

Das Internet der medizischen Dinge (Internet of Medical Things, IoMT) könnte dazu beitragen, die Kosten zu senken und das Patientenmanagement im Gesundheitswesen zu verbessern. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen müssen jedoch die richtige Netzwerktechnologie und die richtigen Management-Tools auswählen, um Daten sicher und zuverlässig zu übertragen. Sie müssen überlegen, welche Art von Sensoren, drahtlosen Kommunikationsprotokollen, Gateways und Monitoring-Tools sie benötigen, um ein sicheres und effektives IoMT-Netzwerk einzurichten.

Systeme für das IoMT sind erst in den letzten zehn Jahren entstanden, als die Menschen begannen, tragbare Geräte zu verwenden, um ihre persönliche Fitness zu überwachen. Aber seit 2020 hat die COVID-19-Pandemie zu einem starken Anstieg bei der Einführung von medizinischen IoT-Systemen geführt. Immer mehr medizinische Zentren und Gruppen investieren in IoMT-Technologie, um intelligente Geräte zu entwickeln, die aus der Ferne den Sauerstoffgehalt im Blut, die Temperatur und andere Vitalparameter von Patienten messen.

Geräte und Protokolle

Das erste, was Gesundheitseinrichtungen beim Aufbau ihres IoMT-Netzwerks berücksichtigen sollten, sind die Sensoren, die mit dem Patienten verbunden werden. Diese BAN-Geräte (Body Area Network) können am Patienten angebracht oder in der Nähe des Patientenbettes installiert werden. Um klinische Daten von BAN-Sensoren zu sammeln, können Gesundheitseinrichtungen IoT-Protokolle wie RFID, Nahfeldkommunikation (NFC), Bluetooth Low Energy, Ultrabreitband und Z-Wave einsetzen. Diese drahtlosen Technologien arbeiten in der Regel in unlizenzierten Funkbändern, zum Beispiel 2,4 GHz, und haben eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Um Daten von Sensoren und Geräten in der Nähe an die IT-Systeme des Krankenhauses zu übertragen, verwenden Unternehmen häufig Gateways mit WLAN- oder Zigbee-Verbindungen. Zigbee kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 KBit/s über rund 30 Meter in Innenräumen übertragen. Wenn es um Datenraten geht, leidet die Spezifikation im Vergleich zu WLAN. WLAN oder Wi-Fi kann Daten mit mehreren Megabit pro Sekunde in einer Reichweite von 45 Metern in Innenräumen auf der 2,4-GHz-Frequenz übertragen. Mit 5 GHz lassen sich die Datenraten auf mehr als ein GBit/s erhöhen, allerdings verringert sich dadurch die Reichweite auf 15 Meter. Bluetooth kann Daten über Entfernungen von weniger als 10 Metern senden. Um Daten über größere Entfernungen und im Freien zu übertragen, kann die 4G- oder 5G-Mobilfunktechnologie medizinische Daten mit Raten von einigen hundert MBit/s effektiv über mehrere Kilometer transportieren.

Unternehmen müssen bei der Einrichtung von Access Points für diese Technologien genau aufpassen, da Signale durch Betonwände und andere Hindernisse blockiert werden können. Signalabdeckung, Signalstärke und Sicherheit sind entscheidend für die Übertragung medizinischer Daten an IT-Systeme im Gesundheitswesen und die Cloud. Medizinisches WLAN ist auf eine Zuverlässigkeit von 99,99 Prozent ausgelegt, und die Signalstärke wird in der Regel mit -65 Dezibel oder mehr garantiert. Medizinische WLAN-Netzwerke sollten in verschiedene Segmente unterteilt werden – zum Beispiel in einen administrativen, einen klinischen und einen öffentlichen Bereich – um zu verhindern, dass bösartige Software das gesamte Netzwerk infiziert. Ein starker Passwortschutz sollte in solchen Netzwerken ebenfalls Standard sein.