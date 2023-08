Die 12 wichtigsten IoT-Protokolle und -Standards

Die Menge und Reichweite von vernetzten Geräten nehmen rasant zu. So übertraf 2020 zum ersten Mal die Anzahl der IoT-Verbindungen die Anzahl der Nicht-IoT-Online-Verbindungen.

Laut dem Marktforschungsinstitut IoT Analytics gab es im Jahr 2020 11,7 Milliarden IoT-Verbindungen gegenüber 10 Milliarden Nicht-IoT-Verbindungen (wie Smartphones und Computer). Die Analysten des Instituts schätzen zudem, dass die Zahl der IoT-Verbindungen bis 2025 auf 30,9 Milliarden hochschnellen wird.

Die Verfügbarkeit und Weiterentwicklung von IoT-Protokollen, einschließlich 5G und Low-Power-WANs, treibt und unterstützt einen Großteil dieses Wachstums.

Die verwendeten Protokolle variieren im Allgemeinen je nach Schicht. So kann laut Scott Young, Principal Research Advisor for Infrastructure bei der Info-Tech Research Group, ein IoT-Ökosystem mehrere Protokolle verwenden. Dabei ermöglichen verschiedene Protokolle die Kommunikation nur auf einer bestimmten Schicht, während andere Protokolle schichtenübergreifend arbeiten.

Die gängigsten Protokolle

Techniker können beim Aufbau eines Netzwerks für ihr IoT-Ökosystem unter mehreren Kommunikationsprotokollen wählen. Nachfolgenden sind die am häufigsten genutzten aufgeführt.

1. AMQP

Das Akronym steht für Advanced Message Queuing Protocol. Es handelt sich hierbei um ein offenes Standardprotokoll, das für eher nachrichtenorientierte Middleware Verwendung findet. Als solches ermöglicht es die Messaging-Interoperabilität zwischen Systemen, unabhängig von den eingesetzten Message Brokern oder Plattformen. Es bietet Sicherheit, Interoperabilität und Zuverlässigkeit, auch über große Entfernungen oder über schlechte Netzwerke. Das Protokoll unterstützt die Kommunikation, auch wenn die Systeme nicht gleichzeitig verfügbar sind.

2. Bluetooth und BLE

Bluetooth ist eine Wireless-Technologie mit kurzer Reichweite, die ultrahochfrequente Funkwellen mit kurzer Wellenlänge verwendet. Sie wurde sehr gerne für Audio-Streaming verwendet, hat sich aber auch zu einem bedeutenden Faktor für drahtlose und vernetzte Geräte entwickelt. Infolgedessen ist diese stromsparende Konnektivitätsoption mit geringer Reichweite sowohl für Personal Area Networks (PAN) als auch für IoT-Bereitstellungen eine gute Wahl.

Eine weitere Option ist Bluetooth Low Energy (oft als Bluetooth LE oder BLE abgekürzt), eine neue Variante, die für IoT-Verbindungen optimiert ist. Wie der Name bereits sagt, verbraucht BLE weniger Strom als Standard-Bluetooth. Dadurch wird es in vielen Anwendungsfällen besonders attraktiv, etwa für Gesundheits- und Fitness-Tracker, Smart-Home-Geräte im Consumer-Bereich sowie für die Navigation in Geschäften im kommerziellen Bereich.

3. Cellular (Mobilfunkbasierte Verfahren)

Mobilfunk ist eine der am weitesten verbreiteten und bekanntesten Optionen für IoT-Anwendungen. Zudem ist es eine der besten Optionen für Bereitstellungen, bei denen die Kommunikation über größere Entfernungen erfolgt. Obwohl die alten Mobilfunkstandards 2G und 3G jetzt auslaufen, erweitern Telekommunikationsunternehmen schnell die Reichweite neuerer Hochgeschwindigkeitsstandards – nämlich 4G/LTE und 5G. Cellular IoT bietet eine hohe Bandbreite und zuverlässige Kommunikation. Es ist in der Lage, große Datenmengen zu senden, für viele IoT-Bereitstellungen eine wichtige Eigenschaft. Diese Funktionen haben jedoch ihren Preis: höhere Kosten und ein größerer Stromverbrauch als bei anderen Optionen.

4. CoAP

Die IETF-Arbeitsgruppe Constrained RESTful Environments hat 2013 CoAP (Constrained Application Protocol) eingeführt, das für die Zusammenarbeit mit HTTP-basierten IoT-Systemen entwickelt wurde. CoAP basiert auf dem User Datagram Protocol (UDP), um eine sichere Kommunikation aufzubauen und die Datenübertragung zwischen mehreren Punkten zu ermöglichen. CoAP wird häufig für M2M-Anwendungen (Machine-to-Machine) genutzt und ermöglicht es eingeschränkten Geräten, einer IoT-Umgebung beizutreten, selbst wenn deren Bandbreite und Verfügbarkeit gering ist und/oder sie für den stromsparenden Betrieb optimiert sind.

5. DDS

Die Object Management Group (OMG) hat den Data Distribution Service (DDS) für Echtzeitsysteme entwickelt. Die OMG beschreibt DDS als „Middleware-Protokoll und API-Standard für datenzentrierte Konnektivität“ und erklärt, dass „es die Komponenten eines Systems miteinander verbindet und Datenkonnektivität mit niedriger Latenz, extreme Zuverlässigkeit und eine skalierbare Architektur bietet, die geschäfts- und unternehmenskritische IoT-Anwendungen benötigen“. Dieser M2M-Standard ermöglicht einen hochperformanten und hochskalierbaren Datenaustausch in Echtzeit unter Verwendung eines Publish-Subscribe-Musters.

6. LoRa und LoRaWAN

LoRa steht für Long Range und ist eine nicht mobilfunkbasierte Funktechnologie, die – wie der Name schon verrät – eine Kommunikation mit großer Reichweite ermöglicht. Sie arbeitet stromsparend und bietet eine sichere Datenübertragung für M2M-Anwendungen und IoT-Bereitstellungen. Diese proprietäre Technologie ist jetzt Teil der Funkfrequenzplattform von Semtech. Die LoRa Alliance, zu deren Gründungsmitgliedern Semtech gehört, ist nun der Dachverband von LoRa Technology. Die LoRa Alliance hat auch LoRaWAN entwickelt, ein offenes, Cloud-basiertes Protokoll, das Geräten die Kommunikation über LoRa ermöglicht.

7. LWM2M

OMA SpecWorks beschreibt sein Lightweight M2M (LWM2M) als „Protokoll zum Gerätemanagement, das für Sensornetzwerke und die Anforderungen einer M2M-Umgebung entwickelt wurde“. Dieses Kommunikationsprotokoll wurde speziell für das Remote-Gerätemanagement sowie die Telemetrie in IoT-Umgebungen und anderen M2M-Anwendungen konzipiert. Aus diesem Grund ist es eine gute Option für Geräte mit geringem Stromverbrauch und begrenzten Verarbeitungs- und Speicherkapazitäten.

8. MQTT

Das Protokoll wurde im Jahr 1999 entwickelt und war zunächst unter der Bezeichnung Message Queuing Telemetry Transport bekannt. Mittlerweile ist nur noch die Abkürzung MQTT gebräuchlich. Das Message Queueing ist allerdings kein Bestandteil mehr. MQTT verwendet eine Publish-Subscribe-Architektur, um M2M-Kommunikation zu ermöglichen. Sein einfaches Messaging-Protokoll funktioniert mit eingeschränkten Geräten und ermöglicht die Kommunikation zwischen mehreren Geräten. Es wurde entwickelt, um auch bei geringer Bandbreite zu funktionieren, zum Beispiel für Sensoren und mobile Geräte in unzuverlässigen Netzwerken. Diese Fähigkeit macht es zu einer allgemein bevorzugten Option für die Vernetzung von Geräten mit kleinem Codeumfang sowie für drahtlose Netzwerke mit unterschiedlichen Latenzzeiten, die aus Bandbreitenbeschränkungen oder unzuverlässigen Verbindungen resultieren. MQTT, das als proprietäres Protokoll begann, ist heute das führende Open-Source-Protokoll für die Vernetzung von IoT- und IIoT-Geräten.

9. Wi-Fi (WLAN)

Aufgrund seiner weiten Verbreitung in Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäuden ist Wi-Fi ein häufig verwendetes IoT-Protokoll. Es bietet eine schnelle Datenübertragung und ist in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten. Wi-Fi eignet sich besonders gut in LAN-Umgebungen mit kurzen bis mittleren Entfernungen. Darüber hinaus bieten die verschiedenen Wi-Fi-Standards – der am weitesten verbreitete im Privat- und Enterprise-Bereich ist 802.11n – Technikern ausreichend Optionen für die Bereitstellung. Allerdings verbrauchen viele WLAN-Standards, darunter auch der in Privathaushalten übliche, zu viel Strom für einige IoT-Anwendungsfälle. Das gilt insbesondere, wenn Geräte mit niedrigem Stromverbrauch oder Akkubetrieb beteiligt sind. Das schränkt Wi-Fi als Option für einige Bereitstellungen ein. Außerdem beschränken die geringe Reichweite und Skalierbarkeit von WLAN die Einsatzmöglichkeiten in vielen IoT-Umgebungen.

10. XMPP

XMPP geht auf die frühen 2000er Jahre zurück. Damals entwickelte Jabber, die Open Source Community, ihr Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) für die Echtzeitkommunikation zwischen Personen. Heute wird XMPP für die M2M-Kommunikation in schlanker Middleware und für das Routing von XML-Daten genutzt. XMPP unterstützt den Echtzeitaustausch von strukturierten, aber erweiterbaren Daten zwischen mehreren Entitäten in einem Netzwerk. Es wird am häufigsten für IoT-Implementierungen im Consumer-Bereich, wie intelligente Appliances, verwendet. Es handelt sich um ein Open-Source-Protokoll, das von der XMPP Standards Foundation unterstützt wird.

11. Zigbee

Zigbee ist ein Mesh-Netzwerkprotokoll, das für Anwendungen in der Gebäude- und Heimautomatisierung entwickelt wurde. Zudem ist es eines der populärsten Mesh-Protokolle in IoT-Umgebungen. Als Protokoll mit kurzer Reichweite und geringem Stromverbrauch lässt sich Zigbee nutzen, um die Kommunikation über mehrere Geräte hinweg zu erweitern. Es besitzt eine größere Reichweite als BLE, aber eine niedrigere Datenrate als dieses. Das Protokoll wird von der Zigbee Alliance betreut und bietet ein flexibles, selbstorganisierendes Mesh, einen extrem niedrigen Stromverbrauch und eine Anwendungsbibliothek.

12. Z-Wave

Bei Z-Wave, einer weiteren proprietären Option, handelt es sich um ein Wireless-Kommunikationsprotokoll für Mesh-Netzwerke, das auf einer stromsparenden Funkfrequenztechnologie basiert. Ähnlich wie Bluetooth und Wi-Fi ermöglicht Z-Wave die verschlüsselte Kommunikation von intelligenten Geräten und bietet damit ein gewisses Maß an Sicherheit für die IoT-Bereitstellung. Es wird häufig für Heimautomatisierungsprodukte und Sicherheitssysteme sowie in kommerziellen Anwendungen wie Energiemanagementtechnologien eingesetzt. Das Protokoll arbeitet in den USA auf der Funkfrequenz 908,42 MHz. In Europa ist von der CEPT die Frequenz 868,42 MHz im SRD-Band freigegeben. Z-Wave wird von der Z-Wave Alliance unterstützt, einem Mitgliederkonsortium, das sich auf die Erweiterung der Technologie und Interoperabilität von Geräten konzentriert, die Z-Wave nutzen.