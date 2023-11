4 häufige Hindernisse bei der IIoT-Einführung überwinden

Die geschäftlichen Vorteile des IoT – darunter bessere Erkenntnisse, höhere Produktivität und verbessertes Asset Management – sind allgemein bekannt. Das industrielle IoT ist auf dem besten Weg, dieselben Vorteile auch für industrielle Bereiche wie die Fertigung, den Bergbau, die Öl- und Gasindustrie und das Transportwesen zu bringen.

Das IIoT ermöglicht es Unternehmen, die von Maschinen und anderen industriellen Komponenten erzeugten Daten nutzbar zu machen. Durch die Anwendung von maschinellem Lernen und Big-Data-Prinzipien können Unternehmen schnell Erkenntnisse gewinnen, die zur Verbesserung von Leistung und Effizienz eingesetzt werden können. Bestandsverfolgung, vorausschauende Wartung, vernetzte Roboter und automatische Anlagenverfolgung sind nur einige Bereiche, in denen das IIoT zum Einsatz kommt.

Das wachsende Interesse am IIoT treibt einen Markt an, der laut Grand View Research bis 2030 ein Volumen von 1,69 Billionen US-Dollar erreichen wird, weil immer mehr Industriebereiche mit vernetzten Maschinen, Sensoren und intelligenten Geräten ausgestattet werden.

Doch bei allen Vorteilen bringt das IIoT auch einzigartige Herausforderungen mit sich, und einige Unternehmen halten sich deshalb zurück. Sie befürchten, dass Altsysteme, Kosten, Datenmanagement und Konnektivität die Investition in das IIoT zu schwierig machen könnten.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten IIoT-Herausforderungen und wie man sie überwinden kann.

1. Ältere und veraltete Systeme Selbst die fortschrittlichsten Industrieunternehmen stützen sich auf veraltete Technologien und Datensysteme, die sich nicht ohne weiteres in die heutigen Technologien integrieren lassen. Beispiele sind Excel-Tabellen und veralteten ERP-Lösungen. Daher haben Unternehmen verständlicherweise Bedenken, Systeme hinzuzufügen, die nicht flexibel genug sind, um in ihre bestehende Infrastruktur integriert zu werden. Sie wollen nicht ihr gesamtes IT-Budget und endlose Ressourcen aufwenden, um neue Tools einzurichten, ganze IT-Systeme zu ersetzen oder Datenlücken zwischen Systemen zu schließen. Doch es gibt Hilfe. Viele der heutigen IIoT-Technologien bieten Möglichkeiten, bestehende Anlagen mit Automatisierung, Business Intelligence und intelligenten Sensoren auszustatten, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur abreißen und ersetzen zu müssen. Jede neue Schicht lässt sich nahtlos in die vorhandenen Schichten integrieren, so dass Unternehmen die Vorteile des IIoT innerhalb eines einzigen IT-Rahmens nutzen können. Ein typisches Beispiel: Externe optische Sensoren fügen mechanischen Systemen, die derzeit keine Schnittstelle zu IT-Systemen haben, IIoT-Funktionen hinzu. Vorausschauende Wartung und Anlagenmanagement können durch Datenaggregations-Software realisiert werden, die Informationen von mehreren Sensoren an unterschiedlichen geografischen Standorten sammelt und zusammenführt.

2. Kosten der Implementierung Die Kosten für ein IIoT-System können gewaltig oder gar unerschwinglich sein. Unternehmen befürchten, dass sich der ROI nicht einstellen wird, weil sie glauben, dass das IIoT für ihre Branche nicht in Frage kommt. Was sie brauchen, ist eine Möglichkeit, die gesamte Reise von Anfang bis Ende zu sehen, um zu verstehen, ob sich die Implementierung von IIoT lohnt. In diesem Fall reicht es nicht aus, die reinen Zahlen über die Kosten einer IIoT-Initiative zu präsentieren. Stattdessen müssen Sie lernen, wie Sie diese Kosten in Vorteile für das Unternehmen umwandeln können, zum Beispiel in höhere Effizienz und Produktivität. Ziehen Sie in Betracht, den Ansatz vom Konzeptnachweis zum Wertnachweis zu verlagern. Auf diese Weise lassen sich der geschäftliche Nutzen und die Verbesserungen des IIoT leichter verstehen.

3. IIoT-Datenmanagement IoT-Geräte erzeugen riesige Datenmengen, laut IDC 79,4 Zettabyte bis 2025. Auch wenn diese Prognose alle IoT-Geräte einschließt, werden IIoT-Geräte eine beträchtliche Menge an Daten produzieren. Viele Industrieunternehmen sind nicht bereit, damit umzugehen, weder aus der Verwaltungs- noch aus der Sicherheitsperspektive. Die Speicherung der Daten ist ein weiterer Aspekt. Unternehmen müssen eine sichere, kurzfristige Speicherung einplanen, zum Beispiel durch Edge Computing, wenn ihre derzeitige Infrastruktur nicht alle Daten verarbeiten kann. Und da die Geräte immer mehr Daten sammeln, müssen die Unternehmen auch über die langfristige Speicherung nachdenken, entweder intern oder extern. Darüber hinaus verwenden viele Industrieunternehmen verschiedene Datenbanken und relationale Storage-Produkte für Daten. Dieser Ansatz kann mit IIoT-Geräten kollidieren, die in der Regel heterogene Daten erzeugen, die in nicht-relationalen Datenbanken verwaltet werden. Um das Beste aus ERP- oder Materialbedarfsplanungssystemen, Kunden- und IIoT-Daten herauszuholen, müssen Unternehmen ihre relationalen und nichtrelationalen Datenbanken in einer zentralen Ansicht integrieren. Die meisten IIoT-Systeme werden mit automatischer Datenerfassungssoftware geliefert oder sind in eine solche integriert, die diesen Prozess rationalisiert. Die Plattformen übernehmen die Datenerfassung, so dass sich die Unternehmen keine Gedanken über Zeit und Aufwand machen müssen. Die Produkte generieren auch umsetzbare Erkenntnisse auf der Grundlage der gesammelten und analysierten Daten. Komplexe Berechnungen sagen Zukunftsszenarien voraus und simulieren verschiedene Entscheidungen und Konsequenzen, so dass Unternehmen einfache und klare Handlungsempfehlungen erhalten.

4. IIoT-Konnektivität Da IIoT-Geräte entweder direkt oder über das Internet mit dem Netzwerk des Unternehmens verbunden sind, ist die Konnektivität entscheidend. Bei Industrieanlagen an Standorten, an denen IIoT-Geräte schwer zu installieren sind, ist die Entscheidung für die beste Verbindungsoption nicht einfach. Eine 100-prozentige Betriebszeit ist zwar ideal, aber Wartungspläne für Geräte und Internetausfälle machen dieses Ziel unwahrscheinlich. Deshalb müssen Unternehmen eine Reihe von Konnektivitätsoptionen in Betracht ziehen, Mobilfunk, WLAN oder Direktverbindungen, um die beste Lösung zu finden. Eine Mobilfunkverbindung könnte zum Beispiel ein weit entferntes Gerät versorgen, erfordert aber eine hohe, nur selten genutzte Bandbreite. Im Gegensatz dazu eignet sich eine direkte Netzwerkverbindung am besten für Geräte vor Ort, die kritische industrielle Abläufe oder Maschinen überwachen.