Die 5 wichtigsten IoT-Gerätetypen

Zu den IoT-Geräten können Smartphones und Smartwatches gehören, aber der Begriff bezieht sich in der Regel auf Technologien wie intelligente Haushaltsgeräte und industrielle Sensoren. IoT-Geräte kommunizieren ständig mit anderen Systemen. Ein IoT-Sensor zum Beispiel sammelt nicht nur Daten, sondern meldet die gesammelten Werte selbstständig und drahtlos an ein IoT-Gateway zurück.

IoT-Geräte können auch Daten an andere Sensoren und Automatisierungs-Tools melden. Ein Mitarbeiter könnte die Leistung einer automatisierten Montagelinie in Echtzeit überwachen, ohne die Fabrikhalle zu betreten.

Mit der weiteren Entwicklung der IoT-Branche wird die Welt mit Sicherheit neue Anwendungsfälle für diese Kommunikationstechnologie und erweiterte Funktionen für bestehende Geräte sehen. Die Kenntnis der spezifischen IoT-Geräte und ihrer Anwendungsfälle kann IT-Administratoren dabei helfen, die am besten geeignete Software und Richtlinien zu verwenden. So können sie sicherzustellen, dass die Bereitstellung von IoT-Geräten reibungslos funktioniert, sich problemlos in ältere Infrastrukturen integrieren lässt und sicher ist.

1. Smart-Home-Geräte Intelligente Haushaltsgeräte sind die am weitesten verbreiteten IoT-Produkte. KI-Assistenzlautsprecher, intelligente Schlösser und vernetzte Geräte sind nur einige Beispiele für intelligente Haushaltsgeräte, die den Menschen helfen, ein effizienteres, vernetztes Leben zu führen. Ein IoT-vernetzter Kühlschrank kann Hausbesitzern mitteilen, wenn der Vorrat an bestimmten Lebensmitteln zur Neige geht. Ebenso könnte eine IoT-Türklingel erkennen, wenn sich jemand der Haustür nähert, noch bevor die Klingel betätigt wird. Smart-Home-Geräte sind in Bezug auf die Sicherheit nicht unumstritten. Hacker haben Strategien, um diese Geräte auszunutzen und sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Intelligente Schlösser sind besonders berüchtigt für Hackerangriffe auf intelligente Haustechnik. Diese Geräte sind leicht zu hacken, da jeder mit einem einfachen Passcode oder dem Antippen einer Schaltfläche in einer kompromittierten Smartphone-App auf ein Smart-Home-Gerät zugreifen kann.

2. Industrielle Sensoren Das industrielle IoT (IIoT) unterstützt Anwendungsfälle in den Bereichen Automatisierung, Sicherheit und Datenerfassung. Mit industriellen Sensoren können Unternehmen wertvolle Einblicke und Fähigkeiten am Arbeitsplatz, in Lagern, Fertigungsanlagen und auf Baustellen gewinnen. Industriefahrzeuge und Maschinen lassen sich mit IIoT-Sensoren ausstatten, die Leistungsfähigkeit und Ausstoß überwachen. Solche Sensoren ermöglichen auch eine vorausschauende Wartung, die teure Ausfälle, kostspielige Reparaturen und Ausfallzeiten verhindert. IoT-Sensoren überwachen auch verschiedene Prozesse, wie die Bestandsverwaltung in Lagerhäusern. Unternehmen jeder Größe können mit IoT-Sensoren, die den Status und den Zustand von Artikeln überwachen, eine digitalisierte Bestandsverwaltung einführen. Die technisch versiertesten Unternehmen können ihren Gewinn pro Mitarbeiter verdoppeln, im Vergleich zu Firmen, die sich nicht so sehr für Technik interessieren.

3. Industrieroboter Industrieunternehmen setzen IoT-Technologie auch bei Robotern ein. In vielen Lagerhäusern werden beispielsweise autonome Kurierroboter eingesetzt. Diese Roboter sind mit IoT-Sensoren ausgestattet, die ihren Standort und ihre Leistung im Lager melden. IoT-Sensoren helfen bei der Navigation und können QR-Codes im gesamten Lagerhaus scannen, um die Route zu bestimmen. In der Industrie können IoT-Roboter Arbeitslücken füllen und die betriebliche Effizienz verbessern. Die Manager müssen die Mitarbeiter aber darin schulen, wie sie sicher mit diesen Robotern arbeiten können. Eine unzureichende Schulung kann zu Unfällen oder Missbrauch der Roboter führen, auch wenn diese weitgehend autonom arbeiten. Manager müssen sicherstellen, dass sie die richtige Verbindungsoption wählen. Große Einrichtungen wie Lagerhäuser erfordern unter Umständen einen speziellen Ansatz, um eine durchgehend zuverlässige Konnektivität zu erreichen. Da Ethernet, WLAN, Low-Power WAN, Satellitenkommunikation und Mobilfunk alle IoT-Geräte unterstützen können, müssen Unternehmen untersuchen, welche Option für ihren Robotereinsatz die beste ist.

4. Geräte für das Gesundheitswesen In Gesundheitseinrichtungen sind IoT-Geräte für die Patientenversorgung von entscheidender Bedeutung. Medizinische IoT-Geräte helfen dem Pflegepersonal bei der Fernüberwachung von Patientenwerten, damit die Pflegeteams ihre Abteilungen besser versorgen können. IoT-Technologie für das Gesundheitswesen kann den Gesundheitszustand von Patienten auch außerhalb der Arztpraxis überwachen. Die Fernüberwachung zu Hause hilft, Patienten zu schützen und wiederholte, kostspielige Krankenhausbesuche zu vermeiden. Sogar Smartwatches sind zu wertvollen medizinischen IoT-Tools geworden, die Elektrokardiogramme liefern und Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Blutzucker genau verfolgen. Zuverlässigkeit und Sicherheit sind die größten Herausforderungen bei IoT-Geräten im Gesundheitswesen. Wie jedes IoT-Gerät sind auch diese medizinischen Geräte aufgrund der bequemen Konnektivität anfällig für Hackerangriffe. Außerdem müssen für den Fall, dass das Gerät die Verbindung verliert oder eine Störung auftritt, strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Patientenschäden zu vermeiden. Gesundheitsdienstleister müssen über strenge Cybersicherheitsprotokolle verfügen, um die sensiblen Patientendaten zu schützen, die medizinische IoT-Geräte sammeln.