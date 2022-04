Kritische Sicherheitslücken im Unternehmen richtig behandeln

Wenn ein Softwarefehler in den Medien landet, wissen IT-Teams meist spätestens was die Stunde geschlagen hat und es ein langer Arbeitstag für die IT-Abteilung wird. Und es ist mit einer Flut von E-Mails zu rechnen, denn Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Mitarbeiter und Kunden erwarten je nach Schwachstelle meist zeitnah Antworten.

In den meisten Fällen integrieren IT-Teams die Beseitigung von Schwachstellen in ihren ganz normalen Wartungszyklus. Aber kritische Sicherheitslücken verlangen oft andere Maßnahmen und generieren darüber hinaus auch oft ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.

Selbst wenn die IT-Systeme eines Unternehmens auf dem aktuellen Stand sind, wird eine Sicherheitslücke, die in den Medien auftaucht, dennoch eine Herausforderung darstellen. Denn wenn das IT-Team die Medien verfolgt, tun dies andere Abteilungen und die Geschäftsführung auch. So muss kommuniziert werden, auch wenn das Problem bereits technisch gelöst ist.

Nachfolgend haben wir einige Schritte zusammengefasst, wie IT-Teams vorgehen können, um die Reaktion auf kritische Fehler und deren Behebung geordnet abzuarbeiten.

Die Ressourcen und Kräfte organisieren Bei einem kritischen Fehler, der sich auf mehrere Systeme auswirkt, müssen alle IT-Mitarbeiter einsatzbereit sein. Der wichtige Faktor ist jedoch nicht die Anzahl der Fachkräfte, sondern wie diese eingesetzt werden. Jede überstürzte Entscheidung kann zu Fehlern und Chaos führen, was das eigentliche Problem verschlimmert und eventuell vergrößert. Damit IT-Teams die Situation richtig bewältigen können, ist sowohl eine definierte Kommunikation als auch Untersuchung vonnöten.

Kommunikation Es muss eine Person oder auch ein Team bestimmt werden, die die Situation den Benutzern und der Geschäftsleitung gegenüber kommuniziert. Dies kann eine rotierende Verantwortung oder eine spezielle Rolle sein, aber es ist eine wichtige. Der Rest des IT-Teams arbeitet an anderen Aspekten der kritischen Fehlerbehebung und hat keine Zeit sich um Fragen von Mitarbeitern oder Führungskräfte zu kümmern. Ein zentraler und auch bekannter Ansprechpartner verhindert ständige Arbeitsunterbrechung für die IT-Mitarbeiter, die sich mit dem eigentlichen Problem befassen. Die zuständige Kontaktperson sollte eine überprüfbare und gründliche Nachrichtenlage schaffen, um andere Beteiligte über die Situation zu informieren. Die genannten Detailinformationen können je nach Zielgruppe variieren. So kann es sinnvoll sein, Anwender anders zu informieren als die Geschäftsführung. In allen Fällen sollte die Informationspolitik Transparenz für alle schaffen, ohne immer alle Details zu nennen. Denn vermutlich wird die IT-Abteilung auch nicht sofort alle Details kennen und das kann auch kommuniziert werden. Dies ist allemal besser, als Falschinformationen oder Ungenauigkeiten zu liefern, die dann für noch mehr Probleme sorgen können.

Untersuchung Es sollte der Fehler selbst, sowie alle möglichen Auswirkungen auf Systeme und Anwendungen untersucht werden. Idealerweise sollten mehrere IT-Mitarbeiter diesen Prozess gemeinsam durchführen. Diese Phase des Sammelns von Informationen ist entscheidend für die Ausarbeitung eines Plans zur Fehlerbehebung. Wenn die Mitarbeiter mehr über den Fehler erfahren und Optionen für die Lösung entwickeln, sollten sie dies nach einem Zeitplan gegenüber den Beteiligten kommunizieren. Diejenigen, die von dem Fehler betroffen sind, werden dann nicht alle fünf Minuten nach einem Update Ausschau halten, sondern sich auf den genannten Zeitplan einrichten. Die beiden wichtigsten Fragen, die es zu beantworten gilt, sind, was betroffen war und in welchem Umfang. Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, diese Informationen zusammenzutragen, aber sie bilden die Grundlage für alle Mitteilungen zu diesem Thema.