Cisco AI Defense: KI-Nutzung und -Entwicklung absichern

Die Herausforderungen, die mit dem Einsatz von generativer KI in Unternehmen verbunden sind, erscheinen wie alte Bekannte, die IT-Teams auch bei der zunehmenden Cloud-Nutzung auf Trab halten. So ist das Thema Schatten-KI für Unternehmen ein erhebliches Sicherheitsrisiko? Es mangelt meist an Transparenz, wer im Unternehmen welche KI-Lösung einsetzt? Und sind die Anwendungen, die intern aufgesetzt werden, in der Tat auch sicher? Darüber hinaus bringt das Thema aber auch neue Security-Herausforderungen mit sich. Anders als bei traditionellen Anwendungen lässt sich nicht mal eben nachsehen, welche Sicherheitslücken dabei existieren.

Cisco AI Defense soll Unternehmen bei der sicheren Nutzung und Einführung von KI-Lösung unterstützen. Nun sind ja Unternehmen nicht immer mit von der Partie, wenn von der Belegschaft KI-Anwendungen genutzt werden. Sprich, es kommen auch Lösungen zum Einsatz, die mutmaßlich nicht von der IT sanktioniert wurden. Diese Schatten-KI birgt abseits der ohnehin mit dem KI-Einsatz verbundenen Herausforderungen nochmals spezielle Risiken in Sachen Datensicherheit und Datenschutz.

Mit AI Defense sollen Security-Teams in der Lage sein, einen detaillierten Einblick in die KI-Nutzung zu erhalten. Die Lösung soll sowohl sanktionierte als auch Schatten-KI in öffentlichen und privaten Clouds erkennen. Unternehmen können so Richtlinien für die Nutzung definieren und mittels AI Defense auch durchsetzen. AI Defense ist hierfür in die Cisco Security Cloud eingebettet.

Abbildung 1: Mit Cisco AI Defense sollen IT-Teams den Überblick behalten können, welche KI-Lösungen von wem eingesetzt werden und wie es um deren Sicherheit oder Überprüfung bestellt ist.