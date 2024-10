Unternehmen müssen sich um das Risiko Schatten-KI kümmern

Generative KI auf Basis großer Sprachmodelle (LLM) ist für den Einsatz in vielfältigen Unternehmensbereichen in der Diskussion. Aber selbst, wenn die IT-Branche den Höhepunkt des aktuellen KI-Hypes erreicht hat - und es ist nicht klar, ob das der Fall ist -, ist man vielerorts noch weit davon entfernt, zu verstehen, wie diese neue leistungsstarke KI-Kategorie verantwortungsvoll, sicher, effektiv und effizient genutzt werden kann. Und die nicht genehmigte Nutzung von KI, auch bekannt als Schatten-KI (Shadow AI), stellt Unternehmen vor noch größere Herausforderungen.

Prinzipiell ist Schatten-KI nur eine weitere Form von Schatten-IT. Also eine nicht offiziell genehmigte Technologie, die von der Belegschaft ad hoc eingesetzt wird. Und diese Lösungen werden auf eine Art und Weise eingesetzt, die weder dem zentralen IT-Management noch dem Risikomanagement des Unternehmens bekannt sind.

Die Risiken von Schatten-KI

Viele Unternehmensnutzer experimentieren zweifellos mit generativen KI-Apps wie ChatGPT und Google Gemini, um zu sehen, wie diese Tools ihnen helfen können, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu erledigen. Der Impuls ist verständlich, aber Schatten-KI - wie jedes genehmigte KI-Projekt mit großen Sprachmodellen (Large Language Model, LLM) - birgt spezifische Risiken für die Cybersicherheit, den Geschäftsbetrieb und das Unternehmen, darunter die folgenden.

Funktionale Risiken

Funktionale Risiken beziehen sich auf die Fähigkeit eines KI-Tools, ordnungsgemäß zu arbeiten. Ein funktionelles Risiko ist zum Beispiel der Modelldrift (Model Drift). Sie tritt auf, wenn das KI-Modell nicht mehr mit dem Problembereich übereinstimmt, für den es trainiert wurde, wodurch es unbrauchbar und möglicherweise irreführend wird. Eine Modelldrift kann aufgrund von Änderungen im technischen Umfeld oder veralteten Trainingsdaten auftreten.

Risiken für den Geschäftsbetrieb

Operative Risiken gefährden die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäfte zu führen. Operative Risiken können unterschiedliche Formen aufweisen. Beispielsweise könnte ein Schatten-KI-Tool dem Unternehmen schlechte Ratschläge geben, weil es unter Modelldrift leidet, unzureichend trainiert wurde oder Halluzinationen hat, das heißt falsche Informationen erzeugt. Die Befolgung schlechter Ratschläge durch generative KI kann zu vergeudeten Investitionen führen - zum Beispiel, wenn das Unternehmen unklug expandiert - und zu höheren Kosten, zum Beispiel, wenn es nicht dort investiert, wo es sollte.

Die Verwendung eines LLM - insbesondere eines nicht genehmigten, dass außerhalb des Rahmens der Datenverwaltungsrichtlinien des Unternehmens entwickelt und geschult wurde - könnte auch sensible Unternehmens- und Kundendaten offenlegen. Die Verwendung generativer KI kann sehr schnell zu Verstößen gegen Datenschutzvorschriften führen. So könnte ein Chatbot beispielsweise Informationen aus der Eingabeaufforderung eines Nutzers aufnehmen, sie als Trainingsdaten verwenden, sie den Plattformbetreibern zur Verfügung stellen und sie anderen Nutzern bei der Beantwortung ihrer Eingabeaufforderungen zugänglich machen. Sollte die KI-Plattform Opfer eines Cyberangriffs werden, könnten die Daten auch in die Hände von Cyberkriminellen fallen.

Auch abseits besonders kritischer Daten wie im Gesundheitswesen oder bei Rechts- und Personalabteilungen existieren viele problematische Szenarien für die Nutzung generativer KI, die zu großen Risiken führen können. Exemplarisch seien folgende Beispiele genannt:

Eine Führungskraft nutzt KI, um Gesprächspunkte für eine interne Präsentation zu erstellen, wobei vertrauliche Geschäftsstrategien offengelegt werden.

Ein Analyst lädt eine große, komplexe Tabellenkalkulation in eine generative KI, um einen neuen Bericht zu erstellen. Dabei werden sensible Daten des Unternehmens und von Kunden offengelegt.

Die Weitergabe dieser Art von sensiblen Informationen an eine generative KI könnte das geistige Eigentum und die Geschäftsstrategien des Unternehmens gefährden. Im Falle von personenbezogenen Daten könnte dies zu schwerwiegenden Verstößen gegen den Datenschutz und die Einhaltung von Vorschriften führen, das Vertrauen der Kunden erschüttern und den Ruf des Unternehmens schädigen.

Rechtliche Risiken

Auf funktionale und betriebliche Risiken folgen rechtliche Risiken, wenn Schatten-KI das Unternehmen Klagen oder Geldstrafen aussetzt. Die oben erwähnten Datenschutzverletzungen könnte zu sehr erheblichen Bußgeldern führen. Und es könnte eventuell zu Klagen kommen, wenn eine Schatten-KI für schlechte Ratschläge an Kunden sorgt. Diese können durch Modelldrift oder vergiftete Trainingsdaten entstehen, oder wenn das Modell urheberrechtlich geschützte Daten zum Selbsttraining verwendet.

In dem Maße, in dem sich die rechtlichen Anforderungen an die KI-Entwicklung weiterentwickeln – Stichwort AI Act -, können Geldbußen und rechtliche Sanktionen zu einem immer größeren Problem werden.

Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen

Nicht zuletzt öffnet die Nutzung von Schatten-KI die Tür für unnötige oder doppelte Ausgaben bei Schattenprojekten oder zwischen Schatten- und sanktionierten Projekten. In einigen Fällen können Schatten-KI-Nutzer auch dadurch unnötige Kosten verursachen, dass sie die ausgehandelten Tarife für ähnliche, sanktionierte Technologien nicht nutzen.

Bedenken Sie auch die potenziellen Kosten, die durch Schattenprojekte entstehen, die letztendlich scheitern, weil sie nicht den Unternehmensrichtlinien oder bewährten Verfahren entsprechen - diese Zeit und das Geld hätten in andere Projekte investiert werden können.

Und für Schattenprojekte, die in das reguläre Projektprogramm aufgenommen werden und nicht mehr als Schattenprojekte gelten, sind Übergangskosten zu erwarten. Die Mitarbeiter und Angestellten, die das Schattentool verwendet haben, müssen wahrscheinlich neu geschult werden, um das Tool-Set in seinem neuen Kontext mit neuen Parametern zu verstehen. Außerdem wird die Organisation mit Migrationskosten konfrontiert, die mit der Umstellung anderer Benutzer auf das sanktionierte Tool verbunden sind.