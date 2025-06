Wie der Einsatz von KI die Sicherheit beeinflusst

In vielen Unternehmensbereichen kommen KI und große Sprachmodelle ganz selbstverständlich zum Einsatz. Gerade auch in der IT-Sicherheit, kann die Technologie den Sicherheitsteams doch ganz trefflich unter die Arme greifen. Aber Datenschutz-Verantwortliche wie Security-Experten haben aus gutem Grund zwiespältige Gefühle beim flächendeckenden Einsatz von LLMs sowie zunehmend auch KI-Agenten im gesamten Unternehmen und allen Abteilungen. Denn mit dem Einsatz der Technologien gehen eine Reihe von Veränderungen in Bezug auf Risiken einher. Und die unterscheiden sich teils signifikant von traditionellen Risiken, denn es geht nicht immer prinzipiell um Code und Technik an sich.

CyberArk hat in seinem 2025 Identity Security Landscape Report einmal näher untersucht, welche Herausforderungen unter anderem beim Thema KI auf Unternehmen und IT-Abteilungen in Sachen Sicherheit existieren. Wir haben einige der Ergebnisse, auch im Hinblick auf deutsche Unternehmen, zusammengefasst.

Problematische Schatten-KI Wenn der Belegschaft von der IT-Abteilungen nicht die Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, mit denen diese ihre Tätigkeit nach ihren Vorstellungen ausüben können, finden entsprechende Lösungen den Weg in den alltäglichen Einsatz. Das ist kein neues Phänomen, bekommt mit generativer KI aber nochmal ein neues Risikopotenzial. Statt Schatten-IT spricht man von Schatten-KI, wenn sich Mitarbeitende LLMs und KI-Tools zuwenden, die nicht offiziell von der IT genehmigt und eingeführt wurden. So spielt sich der Einsatz von KI vielerorts ganz selbstverständlich außerhalb der Obhut von IT- und Sicherheitsteams ab. So würden 42 Prozent der deutschen Befragten KI-Anwendungen, Modelle oder KI-gestützte Funktionen ohne offizielle Genehmigung nutzen. Immerhin sind sich 82 Prozent der Befragten der Studie bewusst, dass durch die KI- und LLM-Nutzung ein erhebliches Risiko auch in Bezug auf sensible Daten entsteht. Und das kann schon bei der Nutzung von genehmigten Tools nicht immer unproblematisch sein. Hinzu kommen die Risiken durch nicht sanktionierte Werkzeuge. Von den deutschen Befragten der Studie gehen 58 Prozent davon aus, dass die Unternehmen verwendeten KI-Tools genehmigt wurden. Weltweit liegt dieser Wert bei 64 Prozent. Aber man ist sich diesbezüglichen Wahrnehmungslücken offensichtlich durchaus bewusst. So geben 66 Prozent der deutschen Befragten an, dass ihr Unternehmen nicht in der Lage sei, alle Schatten-KI-Tools zu verwalten und zu sichern. Das könne unter anderem daran liegen, dass die Nutzung mancher KI-Funktionalität nicht immer leicht aufzuspüren ist. Und so können personenbezogene oder andere sensible Daten durch Mitarbeitende an einen KI-Dienst übermittelt werden, ohne das dies wirklich transparent ist. Dies erhöht das Risiko für Datenabfluss und Compliance-Verstöße.