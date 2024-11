LLMs: Das Risiko unsicherer Umgang mit den KI-Ausgabedaten

Generative KI wird zu einem festen Bestandteil der Arbeitsabläufe in vielen Unternehmen. Die Benutzer erstellen Inhalte und treffen Entscheidungen mithilfe neuer Tools, die auf den Ergebnissen großer Sprachmodelle (LLM) basieren. Diese neuen Tools bringen jedoch auch neue Risiken mit sich, die erkannt, bewertet und verwaltet werden müssen.

Ein spezielles Problem ist der unsichere Umgang mit Ausgaben der Sprachmodelle. Was versteht man unter Insecure Output Handling, wodurch wird es verursacht und wie lässt sich das verhindern?

Was sind die Ursachen für eine unsichere Ausgabe?

Die unsichere Ausgabe ist eine Folge der Funktionsweise von LLMs. Große Sprachmodelle erzeugen eher probabilistische - mit anderen Worten zufällige - als deterministische Ausgaben. Jedes Mal, wenn einem LLM eine Aufforderung (Prompt) gegeben wird, erzeugt er eine neue Antwort, selbst wenn die Aufforderung dieselbe ist. Daher gibt es keine Garantie dafür, wie die Antwort bei einer bestimmten Aufforderung ausfallen wird.

Aufgrund ihres wahrscheinlichkeitsbasierten Charakters produzieren LLMs Antworten, die je nach ihrem spezifischen Training und der erhaltenen Prompts in ihrer Genauigkeit oder Angemessenheit variieren. Ohne die richtigen Sicherheitsvorkehrungen kann diese Variabilität absichtlich ausgenutzt werden oder unbeabsichtigt Schaden verursachen.

Die folgenden drei Kategorien zeigen, wie unsichere Ausgaben entstehen:

Halluzinationen. KI-Halluzinationen treten auf, wenn das Modell Informationen generiert, die faktisch falsch oder völlig erfunden sind. Diese Halluzinationen können Benutzer oder Systeme in die Irre führen, was zu fehlerhaften Entscheidungen oder falschen Aktionen führt. Wenn der erzeugte Output nicht ordnungsgemäß überprüft wird, können Halluzinationen Fehlinformationen oder Fehler in ein System einschleusen.

Bias der Trainingsdaten. Wenn der Datensatz, der zum Trainieren des Modells verwendet wird, Voreingenommenheit enthält, könnten sich diese Verzerrungen in der Ausgabe widerspiegeln. Dies kann zu diskriminierenden oder ungerechten Ergebnissen führen. Wenn sich ein Unternehmen also auf ein LLM verlässt, das nicht mit Daten trainiert wurde, die auf die Art der gestellten Fragen abgestimmt sind, könnten die Ergebnisse Risiken für nachgelagerte Systeme mit sich bringen (siehe auch Was ist KI-Bias und warum ist es wichtig?).

Manipulation von Eingaben. Eingabemanipulation liegt vor, wenn böswillige Akteure bestimmte Eingaben so gestalten, dass das LLM unsichere, falsche oder schädliche Ausgaben erzeugt. Diese als Prompt-Injection-Angriffe bekannten Manipulationen können die Empfindlichkeit des Modells gegenüber bestimmten Eingabemustern ausnutzen, um Ausgaben zu erzeugen, die nicht vertrauenswürdig sind oder von nachgelagerten Systemen verwendet werden sollten.