Wie Unternehmen mit KI-Halluzinationen umgehen

Wenn man ein Prompt in ein KI-Modell eingibt, erwartet man im Allgemeinen, dass die Antwort wahrheitsgemäß ist. Schließlich ist das der Grund, warum Menschen dieses Tool überhaupt nutzen.

Es kommt jedoch nur allzu häufig vor, dass jemand eine Frage stellt und eine Antwort erhält, die auf den ersten Blick glaubwürdig erscheint, sich aber als falsch herausstellt. Dies wird als KI-Halluzination bezeichnet. Für Unternehmen, die künstliche Intelligenz (KI) zur Unterstützung ihrer Geschäftsabläufe einsetzen möchten, wird es immer wichtiger, herauszufinden, wie sie mit KI-Halluzinationen umgehen können.

KI-Modelle reagieren auf Prompts jedes Mal auf die gleiche Weise, aber KI-Halluzinationen treten nur gelegentlich auf. Daten des KI-Start-ups Vectara schätzen, dass KI-Halluzinationen je nach verwendetem Large Language Model (LLM) in 0,7 Prozent bis 29,9 Prozent der Fälle auftreten.

Dies resultiert daraus, dass die KI Muster oder Objekte in ihrem trainierten Datensatz erkennt, die nicht existieren, und dadurch eine Antwort liefert, die sachlich nicht korrekt ist. Da falsche Antworten auf die gleiche Weise wie wahrheitsgemäße Antworten generiert und präsentiert werden, ist es nicht sofort ersichtlich, wenn eine KI-Halluzination auftritt.

KI-Halluzinationen gibt es schon so lange wie LLMs und generative KI-Programme, aber sie sind mit der zunehmenden Verbreitung der Technologie deutlicher geworden. Dank der massenhaften Verfügbarkeit von Tools wie ChatGPT und DeepSeek gibt es heute auch mehr Gelegenheitsnutzer, die mit KI interagieren und von denen viele möglicherweise nicht das gleiche Verständnis von der Funktionsweise von KI haben.

In ähnlicher Weise setzen Unternehmen KI heute in ihren Betrieben auf vielfältigere Weise ein, ohne unbedingt über umfassende Kenntnisse der Funktionsweise von KI zu verfügen, was die Sichtbarkeit von Halluzinationen – und den potenziellen Schaden – erhöht.

Wie KI-Halluzinationen entstehen Obwohl sie nicht perfekt sind, wird von KI-Tools erwartet, dass sie auf menschliche Anfragen wahrheitsgemäße Antworten liefern. Der Name künstliche Intelligenz impliziert, dass das Tool eine Quelle echten Wissens ist; viele Nutzer nehmen das wörtlich. Gelegenheitsnutzer von KI wissen möglicherweise nicht genau, wie die Technologie funktioniert, und sind sich daher nicht bewusst, dass korrekte Antworten eher auf Mustererkennung als auf einem bewussten Verständnis beruhen. Das bedeutet, dass viele Nutzer nicht wissen, dass die Antworten auf KI-Halluzinationen überprüft werden müssen. Dieses Problem wird dadurch verschärft, dass KI-Modelle häufig Fragen zu Themen gestellt werden, über die der Nutzer nur unzureichende Kenntnisse hat, weshalb er sich überhaupt erst an das Modell wendet. Ohne fundierte Kenntnisse zum Thema kann es schwierig sein, selbst offensichtliche Fehler in den Antworten zu erkennen. Die KI bezieht ihre Antwort außerdem aus einem großen Datensatz, der Faktenmaterial enthält, sodass die KI-Halluzinationen wahrscheinlich einige Elemente der Wahrheit oder Ähnlichkeiten mit der Wahrheit enthalten. Dies kann ausreichend überzeugend sein. Der Nutzer kann zwar unabhängige Recherchen durchführen und die Antwort überprüfen, dies kann jedoch zeitaufwendig sein und untergräbt den Komfort, den die Nutzung der KI mit sich bringt. Erschwerend kommt hinzu, dass das Modell häufig zusätzliche ungenaue Informationen generiert, wenn der Fragesteller die KI um Belege für ihre Antwort bittet. Die Belege sehen auf den ersten Blick überzeugend aus, sodass der Nutzer nicht erkennt, dass es sich um eine KI-Halluzination handelt. Auch hier werden lediglich die Daten verwendet, um Muster zu finden, sodass keine böswillige Absicht vorliegt – die Auswirkungen sind dennoch real. Dies geschah zum Beispiel einer Anwaltskanzlei, die 2023 an einer Klage in den USA wegen eines Flugunfalls arbeitete und ChatGPT für Recherchen nutzte und unwissentlich fiktives Material in ihre Argumentation einfließen ließ. Letztendlich wurden die Juristen wegen böswilliger Absicht mit einer Geldstrafe belegt. KI-Halluzinationen können schnell auftreten und schwer zu erkennen sein, insbesondere wenn es keinen Prozess zur Überprüfung der Fakten gibt. Während einige Halluzinationen harmlos sein mögen, können andere erhebliche Auswirkungen haben – vor allem, wenn sie in einem geschäftlichen Umfeld eingesetzt werden.

Die potenziellen Gefahren von KI-Halluzinationen in der Wirtschaft Wenn ein einzelner Nutzer eine falsche Information erhält, kann das zwar ärgerlich sein, aber letztlich nicht schädlich. Wenn ein Mitarbeiter KI nutzt und eine Halluzination erhält, können die Auswirkungen weitreichend und schädlich sein. Dies gilt insbesondere, wenn die Ergebnisse die Geschäftsstrategie unterstützen oder externe Akteure von einer bestimmten Vorgehensweise überzeugen. Wenn beispielsweise eine KI-Halluzination falsche Zahlen liefert, der Mitarbeiter deren Unrichtigkeit jedoch nicht erkennt, können diese Zahlen in Geschäftsunterlagen verwendet werden, die Investoren, Aktionäre oder Kunden über die tatsächliche Geschäftsentwicklung irreführen. Dies kann das Vertrauen in das Unternehmen untergraben und dessen Ruf auf dem Markt schädigen. Die Generierung ungenauer Informationen durch eine KI-Halluzination kann Ressourcen verschlingen und Abläufe verzögern. Diese Fehler werden wahrscheinlich irgendwann entdeckt, sodass Mitarbeiter die Informationen überprüfen und korrigieren müssen, bevor die Prozesse manuell wieder aufgenommen werden können – allerdings erst nach einer Verzögerung. Da der Fehler nicht sofort erkannt wird, werden Zeit und Energie verschwendet. Wenn dies in großem Umfang geschieht, kann dies die Leistung erheblich beeinträchtigen und sich negativ auf den Umsatz auswirken. Dies ist genau das Gegenteil dessen, wofür die meisten KI-Programme implementiert werden: Effizienzsteigerung und Entlastung der Mitarbeiter. Aufgrund der potenziellen Auswirkungen von KI-Halluzinationen werden viele Entscheidungsträger zunehmend skeptisch gegenüber dem Einsatz von KI für wichtige Anwendungsfälle. Diese Zurückhaltung kann dazu führen, dass Unternehmen die Vorteile der KI nicht nutzen können, weil sie versuchen, die Fallstricke zu vermeiden. Aus diesem Grund wirkt sich die Bekämpfung des Problems der KI-Halluzinationen auch positiv auf die allgemeine KI-Strategie von Unternehmen aus.