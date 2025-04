Wann man Prompt Engineering oder Fine-Tuning einsetzt

KI-Anwendungen haben sich in den letzten zehn Jahren stark verbreitet und sind aufgrund der schnellen Einführung generativer KI-Tools wie ChatGPT in den Mainstream-Kontext von Unternehmen und Verbrauchern gelangt. Doch trotz ihrer Raffinesse sind KI-Systeme nicht wirklich intelligent.

Tatsächlich sind die maschinellen Lernmodelle, die hinter KI-Tools stehen, hervorragend darin, Beziehungen innerhalb großer, komplexer Datensätze zu identifizieren, zu organisieren und auszudrücken. Folglich sind KI-Systeme stark von Optimierungstechniken abhängig.

Es haben sich zwei Hauptmethoden zur Verbesserung der Leistung und Benutzerfreundlichkeit generativer KI herausgebildet: Prompt Engineering und Fine-Tuning. Beim Prompt Engineering werden Eingaben sorgfältig konstruiert, um die KI-Antworten zu optimieren, während beim Fine-Tuning ein Modell angepasst wird, indem es mit einem speziellen Datensatz zusätzlich trainiert wird.

Fine-Tuning eignet sich am besten für Organisationen, die präzise, dauerhafte und bereichsspezifische Leistungsverbesserungen benötigen und bereit sind, die dafür erforderlichen Investitionen in Infrastruktur, Zeit und technisches Fachwissen zu tätigen.

Prompt Engineering eignet sich am besten für Organisationen, die sofortige Verbesserungen und eine hohe Anpassungsfähigkeit benötigen, über begrenzte Rechen- oder Finanzressourcen verfügen und sicher sind, dass Modellnutzer in der Lage sind, effektive Eingabeaufforderungen zu schreiben.

Was ist Prompt Engineering?

Prompt Engineering optimiert die Ergebnisse generativer KI-Modelle, indem strategische Änderungen an den Benutzereingaben, sogenannten Prompts, vorgenommen werden. Diese Technik ermöglicht ein schnelles Experimentieren mit Modellergebnissen ohne erneutes Training oder zusätzliche Rechenressourcen.

Da KI-Modelle direkt auf die ihnen gegebenen Anweisungen reagieren, hat die Effektivität dieser Anweisungen einen großen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse. Gutes Prompt Engineering bedeutet, klare, spezifische und kontextbezogene Prompts zu schreiben, die zu genaueren und relevanteren Antworten führen.

Für die effektive Gestaltung von Prompts ist in der Regel ein gewisses Maß an Vertrautheit mit der Struktur, den Fähigkeiten und den Grenzen des zugrunde liegenden Modells erforderlich. Jeder Modellbenutzer kann mit Prompt-Engineering-Techniken experimentieren, aber einige Organisationen beschäftigen auch dedizierte Prompt Engineers. Vollzeitbeschäftigte Prompt Engineers haben in der Regel einen Hintergrund in Informatik und verwenden fortgeschrittenere Techniken, wie die Automatisierung von Prompt-Experimenten und den Aufbau von Prompt-Bibliotheken für Organisationen.