Tutorial für Einsteiger: KI-Agenten mit LangChain bauen

LangChain kann beim Erstellen von Agenten und anderen Arten von KI-Anwendungen helfen. Entwickler müssen jedoch die Installations- und Erstellungsprozesse verstehen, um es erfolgreich einsetzen zu können.

LangChain ist ein Open-Source-Framework zum Verbinden großer Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) mit Daten, Dienstprogrammen und anderen LLMs. Dies geschieht mithilfe verschiedener vorgefertigter Tools und Integrationen, die es Entwicklern erleichtern, die für die Erstellung von KI-Anwendungen erforderlichen Funktionen zu implementieren.

LangChain ist besonders vorteilhaft für die Entwicklung agentischer KI. Mit LangChain können Benutzer einen KI-Agenten erstellen, der eine menschliche Anfrage an ein LLM weiterleiten kann. Das LLM verarbeitet die Anfrage und ermittelt, welche Tools oder Befehle zur Erfüllung der Anfrage erforderlich sind. Der Agent führt dann die Aufgaben automatisch aus.

Dieses LangChain-Tutorial für Anfänger behandelt die Grundlagen der LangChain-Installation und die Erstellung eines Agenten, der Dateien auf einem lokalen Computer mit dem Dateisystem-Tool von LangChain verwalten kann.

LangChain installieren Bevor Entwickler Agenten oder andere KI-Anwendungen erstellen können, müssen sie sich mit dem einfachen Installationsprozess von LangChain vertraut machen. Alle Befehle in diesem Artikel wurden auf einem Ubuntu 25.04-System getestet, aber die meisten funktionieren auf jedem Betriebssystem, das Python 3 unterstützt. Die einzige Ausnahme sind die sudo apt-Befehle, die zur Installation von Python 3 und Pip, einem Paketmanager für Python, verwendet werden. apt-get ist das Software-Installationsprogramm von Ubuntu. Benutzer, die ein anderes Betriebssystem als Ubuntu verwenden, müssen diese beiden Pakete mit einer vom System unterstützten Installationsmethode installieren. Installieren Sie zunächst Python 3 und Pip: sudo apt update



sudo apt install python3 python3-pip Verwenden Sie anschließend Pip, um das LangChain-Paket zu installieren: pip install langchain

LangChain testen Um zu testen, ob LangChain ordnungsgemäß eingerichtet ist, führen Sie einen einfachen Code aus, der eine Abfrage von einem Terminal an ein LLM sendet. Entwickler können die folgenden Befehle direkt in einer Python-Konsole ausführen, obwohl die Ausführung in einem Jupyter-Notebook möglicherweise bequemer ist und einen interaktiveren Ansatz ermöglicht. Installieren Sie zunächst das LangChain-Paket für das verwendete LLM. In diesem Tutorial wird das Gemini-Modell von Google verwendet, aber LangChain unterstützt eine Reihe von Modellen. Installieren Sie das Gemini-Paket: pip install -qU "langchain[google-genai]" Führen Sie anschließend die folgenden Befehle aus, um die für die Interaktion mit Gemini erforderlichen Module zu importieren. Diese Befehle fordern den Benutzer außerdem auf, einen Gemini-API-Schlüssel einzugeben. Entwickler können hier einen erstellen. import getpass



import os



if not os.environ.get("GOOGLE_API_KEY"):



os.environ["GOOGLE_API_KEY"] = getpass.getpass("Enter API key for Google Gemini: ")







from langchain.chat_models import init_chat_model







model = init_chat_model("gemini-2.0-flash", model_provider="google_genai")



from langchain_core.messages import HumanMessage, SystemMessage Als Nächstes übergeben Sie eine Abfrage mit der Methode .invoke an Gemini. Der folgende Befehl fragt Gemini beispielsweise, wann die Französische Revolution begann: model.invoke("When did the French Revolution start?") Abbildung 1 zeigt die Ausgabe von Gemini basierend auf dem Code, der in einem Jupyter-Notebook ausgeführt wird. Abbildung 1: Bei Aufruf der .invoke-Methode kann Google Gemini Informationen zur Beantwortung von Anfragen bereitstellen.