Agentenbasierte KI vs. agentische KI: Was ist der Unterschied?

In der sich schnell entwickelnden Welt der künstlichen Intelligenz tauchen ständig neue Begriffe auf, die für Verwirrung sorgen können. Zwei solcher Begriffe, die oft verwechselt werden, sind Agentenbasierte KI (Agent-based AI) und Agentische KI (Agentic AI). Obwohl sie ähnlich klingen, beschreiben sie unterschiedliche Konzepte und Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz – mit jeweils eigenen Zielen, Methoden und Einsatzfeldern.

Agentenbasierte Modelle werden beispielsweise eingesetzt, um Verkehrsflüsse, Marktdynamiken oder die Ausbreitung von Krankheiten zu simulieren. Auch in der Stadtplanung, Epidemiologie und Klimaforschung sind sie weit verbreitet.

Agentenbasierte KI bezieht sich auf ein Modellierungsparadigma, bei dem autonome Entscheidungsträger, sogenannte Agenten , in einer simulierten Umgebung interagieren. Diese Agenten folgen einfachen Regeln, können aber zusammen komplexe Verhaltensmuster erzeugen.

Der Begriff agentische KI bezieht sich hingegen auf KI-Systeme, die als eigenständige Agenten fungieren können. Sie verfügen über die Fähigkeit, Ziele zu verfolgen, Entscheidungen zu treffen und Aktionen in einer Umgebung auszuführen.

Der zentrale Unterschied zwischen agentenbasierter und agentischer KI liegt im jeweiligen Fokus und Anwendungsziel. Während sich die agentenbasierte KI auf die Modellierung und Simulation von Systemen mit vielen interagierenden Einheiten konzentriert, um emergente Phänomene (nicht direkt programmiert oder vorhersehbar) wie kollektives Verhalten oder Systemdynamiken zu verstehen, zielt die agentische KI auf die Entwicklung einzelner, autonom handelnder KI-Systeme ab. Diese Systeme verfolgen eigenständig Ziele, treffen Entscheidungen und führen Handlungen aus – oft in realen oder digitalen Umgebungen.

Überschneidungen und Zusammenspiel

In der Praxis gibt es Überschneidungen zwischen den beiden Konzepten. So können agentische KI-Systeme Teil einer agentenbasierten Simulation sein, etwa wenn autonome Fahrzeuge in einem simulierten Verkehrsnetz getestet werden. Umgekehrt können Erkenntnisse aus agentenbasierten Modellen die Entwicklung robusterer agentischer Systeme unterstützen, beispielsweise durch das Verständnis kollektiven Verhaltens oder sozialer Dynamiken.

Mit dem Fortschritt der KI-Forschung gewinnen beide Ansätze zunehmend an Bedeutung: Agentenbasierte Modelle helfen uns, komplexe Systeme zu verstehen, während agentische KI-Systeme immer mehr autonome Aufgaben in unserer Welt übernehmen – von der industriellen Automatisierung bis hin zur persönlichen Assistenz.