KI-Modelle mit Google Cloud AutoML und Vertex AI entwickeln

Google Cloud AutoML ist ein KI-Framework von Google, das bei der Erstellung benutzerdefinierter KI-Modelle unterstützt. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Machine-Learning-Produkten, die es auch Anwender mit wenig Erfahrung im Bereich des maschinellen Lernens erlaubt, benutzerdefinierte Modelle zu erstellen.

Google Vertex AI fasst in Zukunft verschiedene AutoML-Dienste zusammen. Dadurch lassen sich KI-Modelle leichter Erstellen, Trainieren und Bereitstellen. Vertex AI unterstützt bereits die meisten in AutoML verfügbaren Features und Modelle. Die Migration muss allerdings gut geplant werden, da nicht alle Features und Datenmodelle einfach übernommen werden können. Google unterstützt aber bei der Migration.

Wenn Sie ein neues Projekt planen, sollten Sie Code, Job, Dataset und Modell mit Vertex AI erstellen. Sie können so die neuen Features und Verbesserungen auskosten. AutoML und AI Platform bleiben verfügbar, aber zukünftige Verbesserungen werden in Vertex AI implementiert.

Die Dienste sind darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu unterstützen, spezialisierte Modelle zu entwickeln, ohne dass umfassendes KI-Know-how vorhanden ist. Einer der Hauptvorteile von AutoML ist seine Benutzerfreundlichkeit. Benutzer können ihre Daten hochladen, und der Dienst kümmert sich um die notwendigen Prozesse. Das umfasst Datenanalyse, Modellgenerierung und Modellbewertung.

Die Integration in die breitere Palette von Google Cloud-Diensten ist ein weiteres wichtiges Merkmal. Das ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit Google-Datenquellen und Services wie Google Cloud Storage oder BigQuery . So können Unternehmen komplette Datenpipelines erstellen, die von der Datensammlung bis zur Modellanwendung und -analyse reichen.

Darüber hinaus bietet Google Cloud AutoML eine Reihe von Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass die erstellten Modelle den Anforderungen eines Projekts oder Unternehmens entsprechen. Die Sammlung bietet eine Vielzahl von Modelltypen, darunter Klassifikation, Regression und Clustering, die in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und Finanzwesen Anwendung finden. Diese lassen sich in Vertex AI ebenfalls einsetzen.

Einmal trainiert, können die Modelle in bestehende Anwendungen und Dienste integriert werden. AutoML Tables bietet eine REST API für die Integration in verschiedene Anwendungen. Zum Einsatz kommen die Funktionen von AutoML Tables vor allem bei Kundenabwanderungsprognosen (Churn Prediction), Betrugserkennung, Bestandsmanagement, Personalwesen (Vorhersage von Mitarbeiterfluktuation), Gesundheitsprognosen oder Finanzmarktanalysen.

Nach dem Training bietet das System eine detaillierte Bewertung des Modells, einschließlich wichtiger Metriken und Visualisierungen. Es bietet außerdem Werkzeuge zur Interpretation des Modells, um zu verstehen, welche Merkmale am meisten zur Vorhersage beitragen. Diese Bereiche lassen sich auch von Mitarbeitern nutzen und auswerten, die keine umfassende Kenntnisse in der KI-Modellierung haben.

AutoML Tables kann automatisch eine explorative Datenanalyse durchführen, um Muster, Anomalien und wichtige Variablen in den Daten zu identifizieren. Das System kann automatisch neue Merkmale (Features) aus den vorhandenen Daten generieren und bestehende Merkmale transformieren, um die Modellleistung zu verbessern. Dazu wählt AutoML Tables den am besten geeigneten Algorithmus für das Problem aus und optimiert die Hyperparameter, um die beste Modellleistung zu erzielen.

Zeitreihenanalysen mit AutoML

Einige AutoML-Lösungen bieten spezielle Algorithmen für die Analyse von Zeitreihendaten, was in Branchen wie Finanzen und Logistik nützlich ist. Das ist auch interessant, um Daten aus anderen Systemen in der Google Cloud einzulesen, oder die Daten des KI-Modells in anderen Cloud-Dienste in der Google Cloud zu nutzen.

Die nahtlose Integration mit anderen Google Cloud-Diensten wie Cloud Storage, BigQuery und Dataflow ermöglicht eine einfache Datenmanipulation und -analyse. AutoML ist darauf ausgelegt, mit den Anforderungen eines Unternehmens zu skalieren, von kleinen Datensätzen bis hin zu großen, komplexen Datensätzen mit Millionen von Einträgen.

Die Zeitreihenanalyse ist ein spezielles Gebiet des maschinellen Lernens und der Statistik, das sich auf die Modellierung von Daten konzentriert, die in einer zeitlichen Reihenfolge erfasst werden. Obwohl Google Cloud AutoML Tables nicht speziell für Zeitreihenanalysen entwickelt wurde, kann es trotzdem in diesem Kontext wertvoll sein. AutoML Tables kann automatisch relevante Merkmale aus Zeitreihendaten extrahieren und Modelle trainieren, die zeitliche Abhängigkeiten berücksichtigen.

Das ist besonders nützlich in Branchen wie dem Finanzenwesen für Aktienkursprognosen, im Einzelhandel für die Bestandsprognose oder in der Energiebranche für die Vorhersage des Energieverbrauchs. Durch die automatische Datenanalyse, Feature Engineering und die Modellauswahl vereinfacht AutoML Tables den Prozess der Zeitreihenanalyse und ermöglicht es auch Benutzern ohne spezialisierte Kenntnisse, leistungsstarke Vorhersagemodelle zu entwickeln.