Google präsentiert zahlreiche Neuerungen für Gemini und AI

Cloud-Anbieter Google stellte im Dezember 2023 zahlreiche Neuerungen im KI-Bereich vor, die sich in erster Linie an Entwickler und Unternehmen sowie den Gesundheitsbereich wenden. Einige davon sind bereits verfügbar – wie Gemini Pro für Entwickler und Enterprises und DuetAI for Developer und SecOps – , andere werden erst Anfang 2024 live gehen. Wir haben die wichtigsten Neuerungen im Kurzüberblick zusammengefasst.

Google Cloud Gemini Pro für Entwickler und Unternehmen Gemini Pro ist die neueste Ergänzung der Google-KI-Modellreihe, die die KI-Fähigkeiten von Entwicklern und Unternehmen verbessern soll. Mittels Gemini API ist der Service jetzt für Entwickler und Unternehmen zugänglich und bietet verschiedene Funktionen: Die erste Version enthält ein 32K-Kontextfenster für Text, wobei für zukünftige Versionen ein größeres Fenster geplant ist.

Kostenlose Nutzung innerhalb bestimmter Grenzen.

Unterstützt Funktionsaufrufe, Einbettungen, semantische Suche, benutzerdefinierte Wissensbasis und Chat-Funktionen.

Verfügbar in 38 Sprachen in mehr als 180 Ländern und Gebieten.

Akzeptiert Text als Eingabe und erzeugt Text als Ausgabe, mit einem speziellen Gemini Pro Vision Endpunkt für multimodale Anwendungsfälle.

SDKs für Gemini Pro sind verfügbar und unterstützen Python, Android (Kotlin), Node.js, Swift und JavaScript. Der Anbieter verspricht höchste Leistung sowie wettbewerbsfähige Preise – 0,00025 US-Dollar für jede Inputaktion, 0,0025 pro Image-Eingabe und 0,0005 US-Dollar für jeden Output. Google AI Studio, ein kostenloses webbasiertes Entwickler-Tool, lässt sich nun mit Gemini nutzen. Es soll die Entwicklung und die Generierung von API-Schlüsseln erleichtern, wobei ein kostenloses Kontingent 60 Anfragen pro Minute zulässt. Anwender können auf Code abrufen klicken, um ihre Arbeit in die IDE Ihrer Wahl zu übertragen, oder eine der Schnellstartvorlagen verwenden, die in Android Studio, Colab oder Project IDX verfügbar sind. Um die Produktqualität zu verbessern, können die API- und Google-AI-Studio-Eingaben und -Ausgaben für geschulte Prüfer zugänglich gemacht werden, wenn das kostenlose Kontingent zum Einsatz kommt. Diese Daten werden dann vom jeweiligen Google-Konto und API-Schlüssel de-identifiziert. Entwickler, die zu einer vollständig verwalteten KI-Plattform wechseln möchten, können nahtlos von Google AI Studio zu Vertex AI übergehen. Dieser Übergang ermöglicht die Anpassung von Gemini, die vollständige Datenkontrolle und den Zugriff auf zusätzliche Google-Cloud-Funktionen für Unternehmenssicherheit, Datenschutz und Data Governance. Gemini Pro ist derzeit für Entwickler über Google AI Studio kostenlos, wobei die gleichen Modelle in Vertex AI bis zur allgemeinen Verfügbarkeit Anfang 2024 kostenlos verfügbar sind. Nach diesem Zeitraum wird eine Gebühr pro 1.000 Zeichen oder pro Bild erhoben. Für die Zukunft plant Google Cloud die Einführung von Gemini Ultra, dem leistungsstarken Modell für hochkomplexe Aufgaben, zu Beginn 2024 sowie die weitere Integration von Gemini in Entwicklerplattformen wie Chrome und Firebase. Für Google stellt Gemini eine wichtige Ergänzung des unternehmenseigenen KI-Technologie-Stacks dar. Der Anbieter bezeichnet Gemini als AI Hypercomputer, der generative KI-Modelle trainiert und bedient.

Google Cloud führt Gemini Pro auf Vertex AI für Entwickler ein Gemini bietet drei Größen an: Ultra, Pro und Nano. Gemini Pro ist jetzt auf Vertex AI öffentlich zugänglich, einer End-to-End-KI-Plattform, die intuitive Werkzeuge, eine vollständig verwaltete Infrastruktur und integrierte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen bietet. Mit Gemini Pro auf Vertex AI lassen sich verschiedene Aktionen umsetzen: Gemini Pro entdecken und nutzen oder aus über 130 kuratierten Modellen wählen, die die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards von Google für Unternehmen erfüllen.

Das Modellverhalten mit Hilfe von Tuning-Tools, einschließlich Prompt Design, Adapter-basiertem Tuning und Reinforcement Learning aus menschlichem Feedback, mit Fach- oder Firmenwissen anpassen.

Erweitern von Modellen mit Tools zur Anpassung von Gemini Pro an bestimmte Kontexte oder Anwendungsfälle, einschließlich Erweiterungen und Konnektoren, die mit externen APIs verbunden sind.

Verwalten und skalieren von Modellen in der Produktion mit speziell entwickelten Tools wie Automatic Side by Side (Auto SxS), einem automatischen On-Demand-Tool für den Modellvergleich.

Erstellen von Such- und Konversationsagenten in einer Low-Code/No-Code-Umgebung, wodurch die Erstellung von KI-Agenten für Entwickler mit unterschiedlichen Kenntnissen leichter zugänglich wird.

Einsatz von Sicherheitsfiltern, Content-Moderations-APIs und anderen verantwortungsvollen KI-Tools von Vertex AI.

Daten mit den in Google Cloud integrierten Kontrollmechanismen für Data Governance und Datenschutz absichern. Darüber hinaus erweitert Google Cloud seinen Ansatz für KI mit einer zweistufigen Urheberrechtsentschädigung, die neben Ansprüchen im Zusammenhang mit der Verwendung von Trainingsdaten auch die generierten Modellausgaben von PaLM 2 und Vertex AI Imagen abdeckt. Für die Gemini API ist eine Entschädigungsabdeckung bei allgemeiner Verfügbarkeit geplant. Die Gemini Pro API ist ab sofort in einer öffentlichen Vorschau auf Vertex AI verfügbar und bis zur allgemeinen Verfügbarkeit kostenlos, danach werden Gebühren fällig. Gemini Pro ist auch über Google AI Studio zugänglich, ein webbasiertes Tool für die schnelle Entwicklung. Das Unternehmen plant, Gemini Ultra für frühe Experimente und Feedback zur Verfügung zu stellen, bevor es Anfang 2024 auf breiterer Basis eingeführt wird.

Duet AI für Entwickler und Duet AI in Security Operations Diese Angebote ergänzen Duet AI in Google Workspace und werden bald auch das Modell Gemini enthalten. Duet AI für Entwickler Duet AI for Developers zielt darauf ab, die Produktivität der Softwareentwicklung durch KI-gestützte Code- und Chat-Unterstützung zu verbessern. Entwickler können laut Anbieter mit KI-Code-Vervollständigung, Codegenerierung und Chat-Unterstützung in mehreren integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) schneller programmieren. Der Service rationalisiert sich wiederholende Aufgaben, beschleunigt die Fehlerbehebung und unterstützt die Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen von Unternehmen. Nutzer können Duet AI for Developers individuell anpassen. Eine Testphase ist bis zum 1. Februar 2024 verfügbar. Darüber hinaus erweitert Google Cloud das Partner-Ökosystem von Duet AI for Developers mit mehr als 25 Code-Assist- und Knowledge-Base-Partnern, die Datensätze für technologiebewusste Codierungshilfe und den Zugang zu Dokumentationen bereitstellen. Duet AI in Security Operations Duet AI steht nun auch Mitarbeitern im SecOps-Bereich zur Verfügung. Duet AI in Security Operations zielt darauf ab, die Erkennung, Reaktion und Prävention von Bedrohungen zu verbessern. Der Service reduziert manuelle Überprüfungen, deckt wichtige Zusammenhänge auf und gibt Empfehlungen zur Behebung von Vorfällen. Duet AI in Security Operations nutzt ein erweiterbares, sicherheitsspezialisiertes Sprachmodell (LLM), das auf aktuellen Erkenntnissen über Bedrohungen basiert. Der Service ist in den Paketen Security Operations Enterprise und Enterprise Plus von Google Cloud enthalten und kann bis zum 5. März 2024 getestet werden. Die KI-Assistenz steht zunächst unter Chronicle zur Verfügung. Sowohl Duet AI for Developers als auch Duet AI in Security Operations basieren auf dem Technologie-Stack von Google Cloud und gewährleisten ein konsistentes und einheitliches Produkterlebnis. Die Nutzer behalten die Kontrolle und das Eigentum an ihren Daten und ihrem geistigen Eigentum, wobei die Ergebnisse durch die IP-Entschädigungsrichtlinie von Google Cloud abgedeckt sind. Nutzer können Duet AI for Developers bis zum 1. Februar 2024 kostenlos testen. Darüber hinaus gibt es ein großes Partner-Ökosystem zur Erweiterung der Funktionen von Duet AI für Entwickler. Das soll Entwicklern alle notwendigen Tools zur Verfügung stellen, um die Softwareentwicklungsprozesse zu erleichtern und zu beschleunigen. Insgesamt stehen etwas über 25 Partnerunternehmen zur Verfügung. Die Unterstützung der Partner erfolgt in drei Hauptformen: Code-Assist-Partner Confluent, Elastic, Grafana Labs, HashiCorp, MongoDB, Neo4j, Pinecone, Redis, SingleStore: Diese Partner bieten technologiebewusste Unterstützung bei der Programmierung und bieten Anleitungen und Code-Vorschläge, die auf beliebte Entwicklerprodukte in ihren Ökosystemen zugeschnitten sind. Knowledge-Base-Partner Atlassian, Cohesity, CrowdStrike, Datadog, Dynatrace, Egnyte, Exabeam, Jasper, JetBrains, Labelbox, LangChain, NetApp, Okta, Snorkel, Snyk, Symantec, Sysdig, Thales, Weights & Biases: Diese Partner werden Duet AI mit Dokumentationen und Wissensquellen ausstatten und so einen einfachen Zugang zu Informationen über ihre Produkte, Best Practices und Lösungen ermöglichen. Service-Partner Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, HCL, Infosys, Kyndryl, ManTech, PwC, Quantiphi, Slalom, TCS und Wipro: Diese Systemintegratoren haben gemeinsam über 150.000 Experten geschult und können Unternehmen dabei helfen, Duet AI for Developers in ihre bestehenden Entwicklungsabläufe zu integrieren. Die Erweiterungen werden im Laufe des Jahres 2024 ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer von Duet AI for Developers ausgerollt. Außerdem können Nutzer bis zum 12. Januar 2024 kostenlos auf Duet AI zugreifen.

Imagen 2 auf Vertex AI für erweiterte Bilderzeugung Imagen 2, das mit der Google DeepMind-Technologie entwickelt wurde, ist jetzt für Vertex-AI-Kunden auf der allowlist verfügbar. Es bietet eine verbesserte Bildqualität und Funktionen, mit denen Entwickler Bilder erstellen können, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Das Modell verfügt über Funktionen wie die Generierung hochwertiger, fotorealistischer Bilder aus natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen, Textwiedergabe in mehreren Sprachen, Logo-Generierung und visuelle Frage- und Antwortfunktionen. Die Entschädigungszusage von Vertex AI deckt jetzt Imagen auf Vertex AI ab, einschließlich Imagen 2 und künftiger Upgrades. Google verfolgt einen zweigleisigen Ansatz der Urheberrechtsentschädigung, um die Verwendung von generativen KI-Produkten abzusichern. Imagen 2 auf Vertex AI bietet unternehmenstaugliche Text-zu-Bild-Generierung mit Funktionen wie verbesserter Bildqualität, Text-Rendering-Unterstützung, Logo-Generierung, Beschriftungen, Frage-Antwort-Funktionen, mehrsprachige Eingabeaufforderungen und integrierte Sicherheitsvorkehrungen, die den Google-Grundsätzen für verantwortungsvolle KI entsprechen.