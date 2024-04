AES- und DES-Verschlüsselung: Die Unterschiede

Data Encryption Standard (DES) und Advanced Encryption Standard (AES) klingen ähnlich, und beide sind Beispiele für symmetrische Blockchiffren. Doch damit enden die Ähnlichkeiten auch schon. DES ist eine veraltete Methode der Datenverschlüsselung, und die Entwicklung von AES begann in den späten 1990er Jahren, als DES unter dem Gesichtspunkt der Cybersicherheit als unzureichend angesehen wurde.

Als er ursprünglich entwickelt wurde, wurde der DES-Algorithmus mit symmetrischem Schlüssel häufig für die Datenverschlüsselung verwendet. Er wurde durch den sichereren AES-Algorithmus ersetzt, als AES im Jahr 2002 zu einem Standard der US-Regierung wurde.

Was ist die DES-Verschlüsselung? DES ist eine Blockchiffre, das bedeutet, dass nicht ein Bit nach dem anderen verschlüsselt wird, sondern ein kryptografischer Schlüssel und ein Algorithmus gleichzeitig einen Datenblock verschlüsseln. Bei DES wird derselbe private Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln einer Nachricht verwendet. Bei DES wird eine Klartextnachricht während der Verschlüsselung in 64-Bit-Blöcke unterteilt. Die Blöcke werden mit dem Schlüssel durch Permutation und Substitution zu einem 64-Bit-Chiffretext verschlüsselt. Das Verfahren, das 16 Schritte umfasst und in vier verschiedenen Modi ablaufen kann, verschlüsselt die Blöcke entweder einzeln oder macht jeden Chiffrierblock von allen vorherigen Blöcken abhängig. Der DES-Entschlüsselungsprozess ist die Umkehrung der Verschlüsselungsschritte, das heißt, die Reihenfolge, in der die Schlüssel verwendet werden, wird umgekehrt.

Was ist die AES-Verschlüsselung? Das NIST begann 1997 mit der Entwicklung von AES, als festgestellt wurde, dass DES für Brute-Force-Angriffe anfällig war. Wie DES ist auch AES eine symmetrische Blockchiffre. Im Jahr 2001 entschied sich die US-Regierung für die Verwendung von AES zum Schutz geheimer Informationen. Es wird weltweit in Software und Hardware implementiert, um sensible Daten zu verschlüsseln. Bei der Ankündigung der Entwicklung von AES wiesen Vertreter des NIST darauf hin, dass der fortschrittliche Verschlüsselungsalgorithmus nicht klassifiziert und „in der Lage sein wird, sensible Regierungsinformationen bis weit ins nächste Jahrhundert hinein zu schützen“. AES sollte Schutz gegen eine Vielzahl von Angriffstechniken bieten. Er wurde auch so konzipiert, dass er in Hardware, Software und eingeschränkten Umgebungen, wie zum Beispiel Smart Cards, einfach zu verwenden ist.