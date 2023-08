Wie schützen Unternehmen ihre Kundendaten?

Datenschutzverletzungen sind für viele Unternehmen zur alltäglichen Realität geworden, deren Kunden die Auswirkungen von Identitätsdiebstahl und anderen betrügerischen Aktivitäten zu spüren bekommen.

Geschäftstätigkeiten erfordern den Austausch von Kundendaten. Unternehmen, die den Schutz von Kundendaten ernst nehmen, können Vertrauen zwischen sich und ihren Kunden aufbauen. Um Kundendaten zu schützen, müssen Unternehmen Vorschriften einhalten und in Technologien investieren, welche die Sicherheit erhöhen, um ihre Abläufe und Kundenbeziehungen zu verbessern.

Nicht-öffentliche persönliche Informationen (NPI). Dies sind sensible Informationen, die unter anderem durch den Gramm-Leach-Bliley Act in den USA definiert wurden. Das US-Gesetz reguliert speziell Finanzdienstleistungsinstitute und umfasst Informationen, die sie direkt von Kunden oder durch Transaktionen erhalten. NPI beinhalten keine öffentlich zugänglichen Informationen.

Sensible persönliche Informationen (SPI). SPI wurden unter anderem im Rahmen des California Privacy Rights Act – einer Änderung des California Consumer Privacy Act (CCPA) – in das Lexikon des Datenschutzes aufgenommen. SPI umfassen personenbezogene Daten, die eine Person nicht direkt identifizieren, die aber Schaden anrichten können, wenn sie veröffentlicht werden. Es schützt auch Minderjährige und ihre persönlichen Informationen.

Richtlinien und Vorschriften zum Datenschutz

Die beiden bekanntesten Richtlinien zum Schutz von Kundendaten sind die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und der California Consumer Privacy Act (CCPA). Darüber hinaus gibt es in mindestens 25 Staaten Datenschutzgesetze, die sich auf Unternehmen in privatem und öffentlichem Besitz beziehen.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Die EU-DSGVO legt Richtlinien für Unternehmen fest, die personenbezogene Daten von Personen, die in der Europäischen Union leben, sammeln und verarbeiten. Die DSGVO gilt unabhängig davon, wo Websites ihren Sitz haben. Das bedeutet, dass alle Websites, die europäische Besucher anziehen, diese Richtlinien befolgen müssen, auch wenn sie nicht speziell Waren oder Dienstleistungen für EU-Bürger anbieten.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Der CCPA trat am 1. Januar 2020 in Kraft und ist die strengste Datenschutzvorschrift der Vereinigten Staaten für Verbraucherrechte. Sie zielt darauf ab, die Rechte der in Kalifornien ansässigen Verbraucher in Bezug auf die Art und Weise zu schützen, wie Unternehmen persönliche Daten – in erster Linie personenbezogene Daten – sammeln, verwenden, speichern und verkaufen.

Um Kundendaten zu schützen, können Unternehmen folgende Schritte unternehmen: