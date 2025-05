Generative KI: Die Risiken beim Datenschutz minimieren

Unternehmen nutzen KI zur Unterstützung von Geschäftsprozessen, zur Ausführung von Aufgaben und zur Unterstützung bei täglichen Routinen. Aber wie jede neue Technologie birgt auch KI inhärente Risiken.

In Unternehmen ist Datenschutz eines der drängendsten Themen. Wie KI-Systeme beispielsweise mit Kundendaten umgehen, ist für Organisationen, die in stark regulierten Umgebungen tätig sind, ein ernstes Problem.

KI bietet enorme Vorteile, aber um diese Vorteile voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen Datenschutzbedenken proaktiv angehen. Die Risiken lassen sich mit der Anwendung von bewährten Praktiken reduzieren.

Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit KI

KI-Systeme basieren auf großen Datensätzen, die oft personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kundenkontaktdaten und Patientenakten, oder vertrauliche Informationen wie interne Dokumente, enthalten. Der unsachgemäße Umgang mit diesen Daten kann zu Datenschutzverletzungen, Verstößen gegen ethische Grundsätze, einem Vertrauensverlust bei den Anwendern und behördlichen Strafen führen.

Die folgenden sechs Datenschutzbelange sind für Unternehmen im Zusammenhang mit KI besonders kritisch.

1. Datenschutzverletzungen

KI-Systeme verarbeiten häufig sensible Informationen und sind in kritische Arbeitsabläufe eingebunden, wodurch sie zu bevorzugten Zielen für Angreifer werden. Ein einziger Datenverstoß kann Millionen von Datensätzen offenlegen und zu Identitätsdiebstahl, finanziellen Verlusten und Rufschädigung führen. So könnte beispielsweise ein Verstoß gegen die Datensicherheit eines KI-Systems im Gesundheitswesen Patientendiagnosen, Behandlungspläne und Abrechnungsinformationen offenlegen und damit Tausende von Menschen betreffen.

2. Datenmissbrauch

An der Entwicklung eines KI-Tools sind viele Beteiligte beteiligt, darunter Softwareentwicklungsteams, Dateningenieure und Drittanbieter. Dieser umfassende Zugriff während der Tool-Entwicklung erhöht das Risiko des Missbrauchs – beispielsweise die Wiederverwendung privater Trainingsdaten für unbefugte Zwecke, wie den Verkauf an Werbeunternehmen zur Erstellung von Kundenprofilen.

3. Black-Box-Modelle

Viele KI-Systeme funktionieren wie Black Boxes, das heißt, dass die Nutzer zwar die Eingaben und Ausgaben sehen können, die interne Logik des Modells, die Trainingsdaten und die Algorithmen jedoch verborgen bleiben. Diese mangelnde Transparenz erschwert die Überprüfung von KI-Tools und das Verständnis ihrer Entscheidungsfindung. In einigen Fällen können KI-Anbieter auch auf die mit ihren Tools verarbeiteten Daten zugreifen, wodurch sensible Informationen möglicherweise an unbefugte Dritte gelangen können.

4. Mangelnde Transparenz

Benutzer wissen oft nicht, wie KI-Modelle mit ihren Daten umgehen, da Unternehmen nicht immer explizite oder klare Informationen darüber bereitstellen, wie sie Daten für KI sammeln und verwenden. In einem viel beachteten Fall aus dem Jahr 2016 erhielt DeepMind, ein Unternehmen von Google, Zugriff auf die Gesundheitsdaten von 1,6 Millionen Patienten, die nicht wussten, dass ihre Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden würden. Dieser Vorfall führte zu behördlichen Untersuchungen und einer öffentlichen Gegenreaktion, wodurch das Vertrauen in den Gesundheitsdienstleister und das Technologieunternehmen beschädigt wurde.

5. Voreingenommenheit der KI (KI-Bias)

KI-Systeme, die mit voreingenommenen Daten trainiert wurden, egal ob öffentlich oder privat, liefern mit höherer Wahrscheinlichkeit voreingenommene Ergebnisse. Angriffe auf KI-Modelle können ebenfalls zu voreingenommenen Entscheidungen führen, indem vergiftete Daten in Trainingsdatensätze eingeschleust werden. Voreingenommene KI-Modelle könnten diskriminierende Entscheidungen bei der Kreditvergabe, Einstellung oder Gesundheitsversorgung treffen, basierend auf Faktoren wie Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder sozioökonomischem Status.

6. Compliance-Risiken

Einige Länder haben strenge Datenschutzbestimmungen erlassen, um die personenbezogenen Daten ihrer Bürger zu schützen. So legen beispielsweise die DSGVO, der CCPA und das chinesische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten strenge Regeln für die Verwendung personenbezogener Daten fest. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu erheblichen finanziellen Strafen und Rufschädigungen führen.