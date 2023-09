Die Auswirkungen von Quantum Computing auf Kryptografie

Das Quantencomputing wird nicht nur die moderne Kryptografie herausfordern, es könnte auch unsere Herangehensweise an die Datenverschlüsselung für immer verändern.

Ein Großteil des Diskurses über das Quantencomputing dreht sich um die Möglichkeiten, die es in Bereichen wie Elektroautos, Optimierung der Lieferketten und chemische Forschung bietet. Die Menschen sind jedoch besorgt über die Auswirkungen, die das Quantencomputing auf die Kryptografie haben wird, und darüber, ob moderne Verschlüsselungsmethoden noch ausreichen werden, um Daten zu schützen. Auch wenn diese Bedrohung noch Jahre entfernt ist, sollten Manager von Rechenzentren und Sicherheitsteams mit ihr vertraut sein und zusammenarbeiten, um sich auf die Zukunft einzustellen.

Quantencomputer könnten theoretisch viele der Verschlüsselungsmethoden brechen, die Unternehmen heute einsetzen, da die Forschung und Entwicklung im Bereich Quantencomputer weiter voranschreitet. Quantenangriffe könnten ein Risiko für asymmetrische und symmetrische Verschlüsselungsmethoden darstellen, da Quantencomputer in der Lage sein könnten, Berechnungen durchzuführen, die sie entschlüsseln können. Viele Forscher erforschen jedoch Optionen für Verschlüsselungsmethoden, die die Infrastruktur von Rechenzentren vor Quantenangriffen schützen können.

Ein Großteil der heutigen modernen Kryptografie basiert auf mathematischen Algorithmen, die zur Verschlüsselung von Daten verwendet werden. Mit Quantencomputern könnten Angriffe auf Verschlüsselungsmethoden, die normalerweise Jahre dauern würden, theoretisch innerhalb von Tagen durchgeführt werden. Asymmetrische und symmetrische Verschlüsselungsarten könnten beide gefährdet sein. Viele Unternehmen verwenden häufig Verschlüsselungsarten, die in diese Kategorien fallen, in einer Vielzahl von Rechenzentrumsanlagen, einschließlich Speicher - und Netzwerkgeräten, zusätzlich zu Bereichen wie sichere E-Mail und Web-Browsing.

Der Shor-Algorithmus ist eine Bedrohung für die asymmetrische Kryptographie

Die Rivest-Shamir-Adleman (RSA)-Verschlüsselung und die meisten Public-Key-Kryptografien, auch bekannt als asymmetrische Kryptografien, basieren auf der Fähigkeit, mathematische Algorithmen zur Verschlüsselung von Daten zu verwenden. RSA verwendet zum Beispiel die Faktorisierung von ganzen Zahlen mit zwei Primzahlen. Laut IBM werden bei Public-Key-Algorithmen ein öffentlicher und ein privater Schlüssel erzeugt, die mathematisch miteinander verbunden sind. Selbst mit einem Brute-Force-Angriff könnte es Jahre dauern, bis ein klassischer Computer Verschlüsselungsmethoden wie RSA durchbrechen kann.

Die Sicherheit von RSA und anderen asymmetrischen Algorithmen hängt von der Schwierigkeit der Faktorisierung großer Zahlen ab. Das Faktorisieren großer Zahlen ist die Stärke des Shor-Algorithmus. Viele Kryptografien mit öffentlichem Schlüssel verwenden die Primfaktorzerlegung zur Schlüsselgenerierung, aber Shors Algorithmus könnte theoretisch die asymmetrische Kryptografie mit Quantencomputern durchbrechen, da diese in der Lage sind, komplexe Berechnungen schnell durchzuführen. Quantencomputer könnten eine Entschlüsselung durchführen, ohne den privaten Schlüssel zu kennen, so das Technology and Privacy Unit of the European Data Protection Supervisor.

Shors Algorithmus könnte durch den Einsatz von Quantencomputern auch andere Verschlüsselungssysteme kompromittieren, darunter Diffie-Hellman und die Elliptische-Kurven-Kryptographie (ECC).