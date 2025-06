CBOM: Der Post-Quanten-Kryptografie systematisch begegnen

Quantencomputer können bestimmte mathematische Probleme wesentlich schneller lösen als klassische Computer – und damit vielen Branchen völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass bewährte asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen wie RSA dann geknackt werden können.

Wann genau diese Bedrohung wie real werden wird, lässt sich derzeit nicht exakt bestimmen. Aber das BSI rät ausdrücklich dazu, sich rechtzeitig intensiv mit der Post-Quanten-Kryptografie (PQC, Post Quantum Cryptography) zu beschäftigen. Denn de facto ist die Bedrohung bereits real. Angreifern könnten verschlüsselte Daten, an die sie heute widerrechtlich gelangen, in der Zukunft vielleicht mit entsprechenden Quantencomputern entschlüsseln. Die Bedrohung besteht also, auch wenn Angreifer derzeit nicht über die entsprechende Rechenleistung verfügen.

Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Quantensicherheit und zur Einleitung einer PQC-Migration ist die Bestandsaufnahme aller verwendeten kryptografischen Systeme. Dabei gilt es auch die Interaktion mit der Software des Unternehmens zu ermitteln und welche Systeme für eine PQC-Umgebung aktualisiert werden müssen. Dieser Prozess führt zur Erstellung einer kryptografischen Stückliste (CBOM, Cryptographic Bill of Material).

Was ist eine CBOM? Eine CBOM ist eine vollständige Bestandsaufnahme aller Open-Source-, proprietären und kommerziellen Softwareprodukte, die ein Unternehmen verwendet, um seine kryptografischen Vermögenswerte zu erfassen. Sie dokumentiert genau, wo ein Unternehmen derzeit Kryptografie einsetzt, wo es sie in der Vergangenheit eingesetzt hat, und hilft dabei, den zukünftigen Bedarf zu ermitteln. CBOMs ermöglichen Unternehmen Folgendes: Identifizieren und überwachen, wo kryptografische Algorithmen eingesetzt werden.

Analysieren, ob die aktuellen Standards geeignet sind.

Entscheiden, welche Algorithmen wann aktualisiert werden müssen.

Kryptoagilität einführen oder verbessern.

Einhalten der Branchenvorschriften sicherstellen. Darüber hinaus sind CBOMs besonders nützlich bei der Planung einer PQC-Migration. Unternehmen können abbilden, welche Ressourcen nach der flächendeckenden Einführung des Quantencomputings anfällig sein könnten, ihre Risikosituation genau bestimmen und dann Entscheidungen zum Risikomanagement treffen.

Wie unterscheiden sich SBOM und CBOM? Eine CBOM ist eine Erweiterung der Softwarestückliste (SBOM, Software Bill of Materials). Eine SBOM ist eine strukturierte Liste aller von einem Unternehmen verwendeten Softwareprodukte, aufgeschlüsselt nach ihren Bestandteilen. SBOMs helfen Unternehmen dabei, alle verwendeten Softwarekomponenten, Bibliotheken und Abhängigkeiten sowie die potenziellen Sicherheitsrisiken, die diese mit sich bringen können, zu verstehen. Ein CBOM ist eine zusätzliche Ebene einer SBOM, die die kryptografischen Assets einer Organisation detailliert beschreibt, einschließlich Hardware-, Firmware- und Softwarekomponenten.