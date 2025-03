Kryptoagilität für zukunftssichere Security erreichen

Quantencomputer versprechen Organisationen die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren, logistische Herausforderungen zu bewältigen, Kosten zu senken und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Die fortschrittlichen Funktionen und Rechenkapazitäten von Quantencomputern bedeuten jedoch auch, dass aktuelle kryptografische Algorithmen nicht mehr den Schutz bieten, den sie bislang aufweisen.

Der Markt für Quantencomputer steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch wird erwartet, dass er bis 2029 auf 5,3 Milliarden US-Dollar anwächst, wobei die Umsatzschätzungen für 2024 bei etwa 1,3 Milliarden US-Dollar liegen. Da die derzeitige asymmetrische Verschlüsselung gefährdet ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Organisationen jetzt auf die Post-Quanten-Kryptographie (PQC) vorbereiten – ein wichtiger Aspekt dabei ist die Einführung von Kryptoagilität. So hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Industrie, Betreiber kritischer Infrastrukturen und öffentliche Verwaltung bereits Ende 2024 aufgefordert, zur Post-Quanten-Kryptografie überzugehen.

Was ist Kryptoagilität und warum ist sie von Bedeutung? Kryptoagilität ist ein Ansatz, der es Systemen ermöglicht, je nach Bedarf dynamisch zwischen mehreren kryptografischen Algorithmen, Mechanismen und Schlüsselverwaltungssystemen zu wechseln, um Bedrohungen zu begegnen. Die Änderungen werden ohne Unterbrechung der Systeminfrastruktur vorgenommen. Dieser Ansatz ist sowohl eine proaktive Verteidigungsmaßnahme als auch ein Instrument zur Reaktion auf einen Zwischenfall, das eingesetzt wird, wenn ein kryptografischer Algorithmus als gefährdet eingestuft wird. Ein kryptoagiles System ist dann erfolgreich, wenn die Algorithmen einfach und zumindest teilweise automatisiert ausgetauscht werden können. Das Ziel des agilen Kryptografiemanagements besteht darin, Organisationen in die Lage zu versetzen, die Fähigkeiten ihrer Systeme zukunftssicher zu machen, um Bedrohungen für die Kryptografie zu begegnen.