RHEL 10: Red Hat veröffentlicht Enterprise Linux 10

Eine der Neuerungen von Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10) ist die direkte Integration von generativer KI in Form von Red Hat Enterprise Linux Lightspeed. Dies soll es auch weniger in Linux versierten Anwender und Administratoren erlauben, schnell bei der Bereitstellung und Verwaltung von RHEL zu Ergebnissen zu kommen. Von derlei Vereinfachung können insgesamt natürlich alle Admins profitieren. Dies dient auch der Entlastung von IT-Teams, in denen entsprechende Fachkenntnisse nicht in der Tiefe zur Verfügung stehen.

Kurz gesagt, können mit RHEL Lightspeed in natürlicher Sprache auf der Kommandozeile Aufgaben geklärt werden. Komplexe Befehle könnten so durch einfache Sprache ersetzt werden. So könnten Anwender beispielsweise dazu auffordern, ein Skript zu erstellen, dass einen Nutzer mit bestimmten Vorbedingungen anlegt und bekämen das entsprechende Skript zurückgeliefert. In Lightspeed seien jahrzehntelange Erfahrungen eingeflossen, so dass Admins einfach auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen könnten. Lightspeed liefere so kontextbezogene Anleitungen und Empfehlungen.