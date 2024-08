Daten besser schützen: Optionen für Storage-Verschlüsselung

Die Speicherverschlüsselung ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit von Unternehmensdaten. Sie schützt die Daten vor Diebstahl, unbefugten Änderungen und Kompromittierung.

Diese Verschlüsselung (Encryption) schützt die Privatsphäre, bewahrt Daten vor Angreifern und gewährleistet die Einhaltung von Branchenvorschriften. Die meisten Unternehmen verwenden eine Kombination von Verschlüsselungsmethoden, um ihre Daten vor Ort, unterwegs und in der Cloud zu schützen. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Arten und die besten Verfahren für die Implementierung zu kennen.

Was ist Storage-Verschlüsselung und wie funktioniert sie?

Unter Speicherverschlüsselung versteht man die Verwendung von Verschlüsselungsmethoden für Daten sowohl bei der Übertragung (Data in Motion) als auch auf den Zielmedien (Data at Rest). Als Speichermedien können SSDs, Festplattenoder Tapes zum Einsatz kommen. Im Idealfall werden die Daten am Ausgangs- und Zielort verschlüsselt, ebenso wie bei der Übertragung zwischen Geräten und Systemen.

Bei der Verschlüsselung werden Klartextdaten in Chiffretext verschlüsselt, in der Regel mit kryptografischen Algorithmen. Um die Daten zu entschlüsseln, benötigt das empfangende System einen Entschlüsselungsschlüssel, bei dem es sich um eine Zahlenfolge handelt, die ebenfalls durch einen Algorithmus erstellt wird. Bei der sicheren Verschlüsselung werden so viele kryptografische Schlüssel verwendet, dass kein Mensch sie erraten kann, und auch ein Computer kann nicht einfach die richtige Zeichenfolge berechnen, indem er alle möglichen Kombinationen ausprobiert.