UCaaS vs. CCaaS vs. CPaaS: Was ist der Unterschied?

Die Akzeptanz von Cloud-basierter Kommunikation hat zugenommen, da Unternehmen mehr Flexibilität benötigen, um Wissens-, Außendienstmitarbeiter und Contact Center-Agenten bei ihrer Arbeit und Kommunikation innerhalb und außerhalb des Büros zu unterstützen.

Unified Communications as a Service (UCaaS), Contact Center as a Service (CCaaS) und Communications Platform as a Service (CPaaS) haben sich als primäre Servicemodelle für die Implementierung von Cloud-basierter Kommunikation etabliert. Obwohl die drei Plattformen ähnliche Funktionen aufweisen, erfüllen sie unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.

Immer mehr Unternehmen erforschen die Integration von UCaaS, CCaaS und CPaaS, um die Kommunikation auf neue Geschäftsbereiche auszuweiten und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern zu optimieren. Beim Vergleich zwischen UCaaS, CCaaS und CPaaS können Unternehmen mehrere Vorteile aus der Integration der Cloud-basierten Kommunikationsdienstmodelle ziehen.

Vergleich von UCaaS, CCaaS und CPaaS

UCaaS UCaaS ist ein Cloud-Bereitstellungsmodell für Kommunikations- und Kollaborationsdienste, einschließlich Telefonie, Messaging, Videokonferenzen und Mobilität. Ein wichtiger Unterschied zwischen UCaaS und Cloud-basierten Collaboration-Plattformen ist die Unterstützung von Sprachanrufen. „Bis vor kurzem hätte man Microsoft Teams oder Zoom nicht als UCaaS bezeichnet, als sie begannen, Telefondienste anzubieten“, so Beth Schultz, Analystin bei Metrigy. Kleine Unternehmen waren in der Vergangenheit die treibende Kraft bei der Einführung von UCaaS-Plattformen, doch im Laufe der COVID-19-Pandemie stieg die Akzeptanz bei großen Unternehmen, da die alten und lokalen UC-Infrastrukturen den Anforderungen der Remote-Mitarbeiter an die Zusammenarbeit nicht gerecht werden konnten. Die Einführung von Bring Your Own Carrier (BYOC) hat UCaaS auch für große Unternehmen attraktiver gemacht. BYOC ermöglicht es Unternehmen, die Anrufsteuerung von ihrer UCaaS-Plattform zu trennen und die bestehende Infrastruktur, SIP-Trunks und bestehende Carrier-Verträge beizubehalten, so Schultz. Der Verantwortliche für die UCaaS-Käufe eines Unternehmens variiert auch je nach Unternehmensgröße. In kleineren Unternehmen ist der UCaaS-Käufer in der Regel der Telekommunikationsmanager, während es sich in größeren Unternehmen um einen IT-Einkauf handelt, so Schultz. Der Einsatz einer UCaaS-Plattform bietet unter anderem folgende Vorteile: Verlagerung der Verwaltungsverantwortung auf den Dienstanbieter

Verbesserte Verbesserte Skalierbarkeit und Flexibilität

Verbesserte Sicherheit

Bessere Unterstützung für die Kommunikation in verschiedenen Regionen Abbildung 1: Die Faktoren für die Einführung von UCaaS.

CCaaS CCaaS ist ein Cloud-Bereitstellungsmodell für Contact-Center-Infrastruktur und -Anwendungen wie Interactive Voice Response-Systeme, Fernschreiber/Telekommunikationsgeräte für Gehörlose und Workforce-Management. Die Einführung von CCaaS in größeren Unternehmen ist hinter der Einführung von UCaaS zurückgeblieben, da Contact Center komplexer und viele Komponenten in Bewegung sind, so Schultz. Aber ähnlich wie bei UCaaS hat die Einführung von BYOC auch CCaaS zu einer attraktiveren Option für Unternehmen mit Kontaktzentren vor Ort gemacht, sagte sie. Zu den Käufern von CCaaS gehören IT- und CX-Verantwortliche (Customer Experience). Aus der Plattformperspektive trifft die IT-Abteilung in der Regel die Kaufentscheidung, aber die CX-Führungskräfte treffen die Auswahl auf der Anwendungsebene, sagt Schultz. „Wenn ein CX-Führungskraft nicht der Hauptentscheidungsträger ist, wird sie auf die eine oder andere Weise involviert sein“, meint sie. CCaaS-Plattformen bieten Unternehmen unter anderem die folgenden Vorteile: Verlagerung der Verwaltungsverantwortung auf den Dienstanbieter

Ressourcenflexibilität und Skalierbarkeit

verbesserte CX

Kosteneinsparungen

bessere Multi- und Omnichannel-Unterstützung Abbildung 2: Contact Center lokal oder in der Cloud: Was ist der Unterschied?

CPaaS CPaaS ist ein Cloud-basiertes Bereitstellungsmodell für die Erweiterung von Geschäftsanwendungen und -prozessen um die Kommunikation. Ein CPaaS-Angebot umfasst standardbasierte APIs, SDKs, Java- oder .NET-Bibliotheken und Low-Code/No-Code-Tools. Unternehmen haben zwei verschiedene Möglichkeiten, CPaaS zu nutzen. Sie können ihre eigenen Anwendungen mithilfe der vom Anbieter bereitgestellten APIs erstellen. Dies ist ein Selbstbedienungsansatz für das Erstellen von Anwendungen, und die IT-Abteilung ist in erster Linie für die Verwaltung der APIs verantwortlich, so Schultz. Ein anderer Ansatz ist die Verwendung von CPaaS-APIs, um die Kommunikation innerhalb von Anwendungen für verschiedene Geschäftsabläufe zu ermöglichen, erklärt sie. „Das Schöne an CPaaS ist, dass man einen Rahmen für alle verschiedenen Kommunikationsworkflows und -funktionen hat“, so Schultz. Zu den Vorteilen von CPaaS gehören: Anpassung der Funktionen der Kommunikationsanwendung;

Kosteneinsparungen bei den Infrastrukturkosten und der Wartung;

schnellere Markteinführung von Anwendungen

Unterstützung durch eigene Entwickler Die gebräuchlichsten Anwendungen für CPaaS sind Textnachrichten, wie Terminerinnerungen oder Zwei-Faktor-Authentifizierung, sagt Meghan Keough, Senior Vice President of Corporate and Product Marketing bei 8x8 Inc., einem Anbieter von Cloud-Kommunikation. Mit der Pandemie sei das Interesse an videobasierten CPaaS gestiegen, da Unternehmen die Integration von Video für die Mitarbeiter- und Kundenkommunikation suchten, sagt sie. Abbildung 3