So finden Sie den besten UCaaS-Anbieter

Der Markt für Unified Communications as a Service (UCaaS) wächst weiter. Fast 30 Prozent der Unternehmen haben UCaaS als primäre Gesprächsplattform eingeführt, so die globale Studie Workplace Collaboration: 2023-24 von Metrigy unter 440 Unternehmen weltweit. Von denjenigen, die noch mit lokalen Systemen arbeiten, planen etwa 26 Prozent den Umstieg auf UCaaS, während weitere 21,4 Prozent dies für die Zukunft in Betracht ziehen.

Diejenigen, die bereits auf UCaaS-Systeme umgestiegen sind oder dies planen, sind in erster Linie durch die Möglichkeit motiviert, Geld zu sparen, indem sie das Betriebsmanagement der Cloud-Kommunikation an einen Serviceanbieter abgeben. UCaaS-Anbieter kontrollieren ihre eigene Plattform und sind für die Wartung und Instandhaltung sowie für den Support der Endanwender verantwortlich, falls ein Problem auftritt.

Der Wunsch, die Arbeit an entfernten Standorten besser zu unterstützen, indem die Notwendigkeit entfällt, Anrufe über ein VPN in das Netzwerk des Unternehmens zu leiten, ist ein weiterer wichtiger Grund für die Einführung von UCaaS. Ein zusätzlicher Treiber für die Akzeptanz ist der Zugang zu Funktionen, die UCaaS-Anbieter bereitstellen können, darunter integrierte Meetings, Contact Center und KI-gesteuerte Erweiterungen für das Anrufmanagement.

Wenn es darum geht, den richtigen Anbieter auszuwählen, haben Käufer viele Möglichkeiten und Faktoren zu berücksichtigen. Derzeit gibt es mindestens 30 Anbieter auf dem Markt, nicht eingerechnet die Anbieter von Managed Services, die UCaaS-Angebote weiterverkaufen und unterstützen.

Wie sich UCaaS-Anbieter unterscheiden Während UCaaS-Plattformen Standardfunktionen und -fähigkeiten enthalten, unterscheiden sich UCaaS-Anbieter darin, wie sie diese unterstützen. Es gibt mehrere Fähigkeiten, die die Anbieter voneinander trennen: Funktionen: Einige Anbieter konzentrieren sich auf VoIP und Anrufe. Andere bieten integrierte Videokonferenzen, Messaging und Contact-Center-Funktionen.

Größe und Umfang: Die Bandbreite reicht von der Konzentration auf große Unternehmen mit multinationalem Support bis hin zu kleineren Unternehmen, oft mit begrenzter geografischer Reichweite. Anbieter, die auf größere Unternehmen abzielen, unterstützen eher Bring-your-own Carrier-Optionen, damit Kunden über ihre bestehenden SIP-Trunking-Anbieter eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) herstellen können, oder sie nutzen die Vorteile der besten Carrier in der Region, um die Telekommunikationskosten zu minimieren.

Migrationsmöglichkeiten: Einige Anbieter versprechen eine nahtlose Migration für vorhandene Hardware wie Telefone. Andere verlangen den Kauf oder das Leasing neuer Telefone und anderer Infrastrukturen, einschließlich Remote Survivable Gateways.

Kosten und Flexibilität: Die Lizenzkosten variieren von Anbieter zu Anbieter und je nach den enthaltenen Diensten. Zum Beispiel sind die Kosten für Contact Center-Funktionen, 0800er-Nummern und internationale Ferngespräche von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Einige Anbieter bieten eine flexiblere Lizenzierung à la carte an, andere beschränken die Optionen auf einige wenige Pakete.

Mobilität: Fast alle Anbieter bieten eine mobile App für ihre Dienste an. Einige arbeiten inzwischen eng mit Carrier-Partnern zusammen, um die Verwendung von nativen Dialern auf iOS- und Android-basierten Geräten zu unterstützen.

Messaging: Die meisten Anbieter haben inzwischen eine integrierte Messaging-App in ihr UC-Angebot integriert. Die Unterstützung für Textnachrichten und MMS-Integration variiert noch.

Künstliche Intelligenz: Da sowohl die KI als auch die generative KI die Welt im Sturm erobern, unterscheiden sich UCaaS-Anbieter rasch darin, wie schnell sie KI-Funktionen auf den Tisch bringen können. Die Möglichkeiten reichen von fortschrittlichen Analysen über die Zusammenfassung von Meetings bis hin zur Übersetzung und automatischen Zusammenstellung von Nachrichten in Chat-Apps.

Ausfallsicherheit: Die meisten Anbieter bieten eine Mindestverfügbarkeit von vier Neunen (99,99 Prozent), aber viele garantieren inzwischen auch eine Verfügbarkeit von fünf Neunen (99,999 Prozent). Das ist der Unterschied zwischen etwa 52 Minuten ungeplanter Ausfallzeit pro Jahr und 5,2 Minuten.

Sicherheit und Compliance: Die Anbieter unterscheiden sich oft darin, ob sie Funktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Single-Sign-On-Unterstützung, Export und Archivierung von Daten, einschließlich Anrufprotokollen und Nachrichten, sowie Unterstützung für Standards wie ISO 27001 und SOC 2 anbieten können.

Gebündelte Dienste: Die Angebote von Netzwerkdienstleistern werden wahrscheinlich WAN-Dienste mit Service-Level-Garantien umfassen. Over-the-Top-Anbieter sind von der Qualität des zugrunde liegenden Netzwerks abhängig und haben möglicherweise keinen Einblick in die Leistung des Netzwerks.

Branchen- und rollenspezifische Produkte: Einige Anbieter haben Lösungen, die für bestimmte Funktionen oder Unternehmenstypen entwickelt wurden. Dazu gehören beispielsweise Tools zur Optimierung des Vertriebsmanagements und der Analytik durch KI, oder Optionen zur Integration von Anrufplattformen in Geschäftsanwendungen für CRM und Terminmanagement, zum Beispiel für eine Arztpraxis.

Einige Anbieter haben Lösungen, die für bestimmte Funktionen oder Unternehmenstypen entwickelt wurden. Dazu gehören beispielsweise Tools zur Optimierung des Vertriebsmanagements und der Analytik durch KI, oder Optionen zur Integration von Anrufplattformen in Geschäftsanwendungen für CRM und Terminmanagement, zum Beispiel für eine Arztpraxis. Integrationen: Die meisten UCaaS-Anbieter bieten ein gewisses Maß an Integration mit gängigen Office-Produktivitätssuiten, wie E-Mail und Kalender und einige wenige bieten ihre eigenen Apps an. Fortgeschrittene Anbieter verfügen nicht nur über eine umfangreiche Liste von Integrationen von Drittanbieteranwendungen, sondern stellen auch APIs und Collaboration Tools zur Verfügung, mit denen Kunden bei Bedarf ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen erstellen können.