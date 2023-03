PSTN- und UCaaS-Konnektivität trennen oder nicht?

Die Unternehmenskommunikation hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel erfahren, da Videokonferenzen Konferenzgespräche weitgehend ersetzt haben und viele Unternehmen von lokalen Nebenstellenanlagen (PBX) zu Unified Communications as a Service (UCaaS) übergegangen sind. Lokale Telefonplattformen und selbstverwaltete PSTN-Verbindungen spielen jedoch nach wie vor eine wichtige, wenn nicht sogar eine wachsende Rolle in der Kommunikation und Teamarbeit in Unternehmen.

UCaaS ist nicht immer die Lösung Laut der globalen Metrigy-Studie Workplace Collaboration: 2023-24, an der 440 Unternehmen teilgenommen haben, ist die Nutzung lokaler Telefonplattformen im Laufe des Jahres 2022 weitgehend unverändert geblieben. Nahezu 32 Prozent der Teilnehmer nutzen sie für ihre Anrufe. Von denjenigen, die noch vor Ort arbeiten, planen etwas mehr als 25 Prozent, in den nächsten Jahren in die Cloud zu wechseln. Warum widersetzen sich diese Unternehmen dem UCaaS-Trend? Das liegt vor allem an den Kosten. Ein Unternehmen, das eine vollständig abgeschriebene und kostenpflichtige On-Premises-Telefonieplattform betreibt, möchte möglicherweise keine zusätzlichen Kosten für Lizenzen für UCaaS auf sich nehmen, selbst wenn dies die Betriebszeit und -kosten senken könnte. Andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, zum Beispiel 36 Prozent der Unternehmen, die ihre lokalen Plattformen für zuverlässiger halten als Cloud-Dienste, von denen einige nur eine Verfügbarkeit von vier Neunen (99,99 Prozent) garantieren. Darüber hinaus ziehen es einige Unternehmen vor, die Kontrolle über die Sicherheit ihrer Telefonieplattformen zu behalten und Telefonieanwendungen vor Ort einfacher mit Contact-Center- und anderen Geschäftsanwendungen zu integrieren. Einige Unternehmen bevorzugen auch eine privat gehostete Plattform, die viele der Vorteile von Vor-Ort-Diensten aufweist und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die tägliche Verwaltung auszulagern und zu Abonnementpreisen zu wechseln.

Trennung von UCaaS und PSTN-Konnektivität Viele derjenigen, die auf UCaaS umgestiegen sind oder umsteigen, behalten ihre eigenen PSTN-Dienste bei und nutzen, sofern verfügbar, BYOC-Optionen (Bring Your Own Carrier). Zum Beispiel erhalten von den Teilnehmern unserer Studie, die Microsoft Teams Telefonsystem für Anrufe nutzen, nur 9,8 Prozent den PSTN-Zugang direkt über den Teams-Anrufplan von Microsoft. Der Rest erhält den PSTN-Zugang über Direct Routing oder Operator Connect, mit dem Unternehmen über Drittanbieter auf das PSTN zugreifen können. Bei anderen UCaaS-Anbietern ist die BYOC-Akzeptanz gering, aber wir gehen davon aus, dass sie mit der zunehmenden Akzeptanz von UCaaS durch größere Unternehmen weiter ansteigen wird. Wie bei der Entscheidung für den Verbleib vor Ort geht es auch bei der Entscheidung, den PSTN-Zugang getrennt von einem UCaaS-Service zu erwerben, oft um die Kosten. Etwa 70 Prozent der Teilnehmer, die separate SIP-Trunking-Dienste mit UCaaS kaufen, gaben an, dass Kosteneinsparungen der Hauptgrund für die Entscheidung sind, die PSTN-Konnektivität von UCaaS zu trennen. Weitere Gründe für die Einführung von UCaaS sind unter anderem: Kontrolle der Rufnummern: Durch die Beibehaltung separater PSTN-Zugangsdienste können Unternehmen die Portierung ihrer Telefonnummern zu ihrem UCaaS-Anbieter vermeiden. Dies ist besonders dann nützlich, wenn das Unternehmen Bedenken hat, ob UCaaS-Anbieter in der Lage sind, einen qualitativ hochwertigen Service zu liefern. Die Beschleunigung der Einführungszeit durch den Wegfall der Rufnummernportierung ist ein weiterer Grund. Es ist auch nützlich, wenn ein Unternehmen noch mehrere Anrufplattformen oder separate Contact Center-Anwendungen unterhält.

Unterstützung für bestehende Telekommunikationsverträge: Einige Unternehmen, insbesondere größere, haben möglicherweise langfristige PSTN-Zugangsverträge, die sie aufrechterhalten müssen, was eine Trennung des PSTN-Zugangs von UCaaS erfordert.

Geografische Verfügbarkeit: Einige UCaaS-Anbieter sind möglicherweise in der Anzahl der Länder beschränkt, in denen sie einen lokalen PSTN-Zugang anbieten können. Die Verwendung eines separaten PSTN-Zugangsanbieters kann die geografische Reichweite erhöhen.

Ausfallsicherheit: Wenn der UCaaS-Anbieter einen Ausfall hat, funktionieren alle Telefondienste nicht mehr. Wenn Sie jedoch einen separaten PSTN-Zugangsanbieter zusammen mit Lösungen für die Ausfallsicherheit von Remote-Standorten verwenden, können Unternehmen auch bei einem UCaaS-Ausfall weiterhin Anrufe tätigen und empfangen.