Microsoft Teams: Operator Connect oder Direct Routing?

Da immer mehr Organisationen Microsoft Teams für Messaging und Collaboration einsetzen, suchen viele IT-Abteilungen nach Möglichkeiten, ihre bestehende PSTN-Konnektivität (Public Switched Telephone Network) in die Teams-Plattform zu migrieren.

Die Konsolidierung von Sprachdiensten in Teams verbessert die Verwaltung und strafft die Onboarding- und Offboarding-Prozesse für die IT-Abteilung. Sie erhöht die Ausfallsicherheit und bietet fortschrittlichere Funktionen wie Direct Inward Dialing. Microsoft bietet Unternehmen, die ihren bestehenden PSTN-Dienstanbieter in Teams einbinden möchten, zwei Optionen: Operator Connect und Direct Routing.

Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen Operator Connect und Direct Routing untersuchen sowie herausfinden, wann der eine Anrufplan dem anderen in bestimmten Anwendungsfällen vorzuziehen ist.

Was ist Microsoft Teams Direct Routing? Als Microsoft in Teams die ersten PSTN-Konnektivitätsdienste einführte, war Direct Routing die einzige Option, die Unternehmen zur Verfügung stand, die ihren bestehenden Anbieter beibehalten und in das Teams-Ökosystem integrieren wollten. Diese Methode setzt voraus, dass die Unternehmen ihren eigenen Session Border Controller (SBC) als Brücke zwischen dem PSTN und der Teams-Plattform verwenden und pflegen. Sobald der SBC und Teams miteinander verbunden sind, behalten die Unternehmen ihren bestehenden PSTN-Plan als unabhängige Einheit bei, die mit Teams verbunden ist. Der bestehende SIP-Trunk (Session Initiation Protocol) für das PSTN bleibt bestehen und wird zwischen dem SBC und dem PSTN-Betreiber abgeschlossen. Dies ermöglicht mehr Flexibilität in Bezug auf die Umgehung von Medien und die Optimierung lokaler Medien. Beides ist wichtig für Unternehmen mit globaler Präsenz, die eine Verfügbarkeit in fast jedem Land der Welt benötigen. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Teams Direct Routing ist die Kompatibilität mit Nebenstellenanlagen (PBX) und Paging-Systemen anderer Anbieter. Der lokal verwaltete SBC kann mit diesen Komponenten interagieren und bietet Unternehmen mehr Flexibilität für vorhandene Telefoniegeräte, einschließlich analoger Telefone und älterer Paging-Systeme.

Was ist Microsoft Teams Operator Connect? Um einen einheitlicheren Ansatz für PSTN-Anrufe innerhalb von Teams zu erreichen, ist Operator Connect möglicherweise die bessere Option im Vergleich zu Direct Routing. Bei Operator Connect werden die Dienste auf einen extern kontrollierten SBC migriert, der von einer ausgewählten Gruppe von PSTN-Anbietern, etwa AT&T, BT, Colt, Deutsche Telekom, NTT, Orange, Tata, Swisscom und Verizon, verwaltet wird. Der bestehende PSTN-Anbieter eines Unternehmens muss Teilnehmer des Microsoft-Operator-Connect-Programms sein. Es gibt also Einschränkungen, wenn der bestehende PSTN-Anbieter nicht auf dieser Partnerliste steht. Teilnehmende Carrier-Partner können im Auftrag des Unternehmens PSTN-Anrufe in Teams migrieren, was die Arbeitsbelastung der Unified-Communications-Mitarbeiter verringert. Ein zweiter wesentlicher Unterschied von Operator Connect besteht darin, dass PSTN-Anrufe über das Internet mit dem cloudbasierten Operator Connect SBC verbunden werden. Daher kann die Servicequalität für den SBC nicht erreicht werden, wenn die Internetverbindung Leistungsprobleme aufweist. Abbildung 1: Die Unterschiede zwischen Direct Routing und Operator Connect im Schnellüberblick.