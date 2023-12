Alle wichtigen AWS-Netzwerkdienste für Cloud-Nutzer

Eine Cloud-Architektur erfordert eine sichere und zuverlässige Netzwerkkonnektivität. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen seine gesamten Workloads in der Cloud hostet oder einige Anwendungen und Daten On-Premises vorhält, funktioniert das System nur dann ordnungsgemäß, wenn eine sichere, zuverlässige Verbindung zum Cloud-Netzwerk und zwischen den Ressourcen besteht.

IT-Teams nutzen Public-Cloud-Netzwerkdienste, um den Traffic zu verwalten und zu überwachen, die Kommunikation zwischen den Umgebungen zu erleichtern, sensible Daten vor dem öffentlichen Zugriff zu schützen und verschiedene andere Funktionen auszuführen.

AWS bietet eine Reihe von Diensten, die Cloud-Kunden dabei helfen, Netzwerkkonnektivität und -sicherheit für ihre Anwendungen herzustellen und aufrechtzuerhalten – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Anhand der folgenden Liste mit den wichtigsten AWS-Netzwerkdiensten können Sie feststellen, welche Funktionen sich für Ihre Netzwerkanforderungen am besten eignen.

Amazon Virtual Private Cloud

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) erstellt ein virtuelles Netzwerk, in dem Entwickler Ressourcen in einem isolierten Bereich aufrufen können. Entwickler nutzen diesen Service, um eine sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Cloud-Netzwerks zu ermöglichen, etwa Amazon-EC2-Instanzen in verschiedenen Subnetzen.

Mit Amazon VPC lässt sich die Netzwerkkonfiguration anpassen. Dadurch können Entwickler Konfigurationsoptionen wie IP-Adressbereiche sowie die Verwendung öffentlicher und privater Subnetze kontrollieren. Entwickler und Administratoren können zudem Sicherheitsgruppen erstellen und Listen für die Netzwerkzugriffssteuerung verwenden, um den Traffic zu filtern und so ein sichereres virtuelles Netzwerk zu erreichen. Die VPC-Ingress-Routing-Funktion ist eine weitere Möglichkeit, die Sicherheit des VPC-Netzwerks zu erhöhen. Mit dem VPC-Ingress-Routing lassen sich Sicherheits-Appliances bereitstellen, um den ein- und ausgehenden VPC-Traffic zu kontrollieren.

Zu den häufigsten Anwendungsfällen für Amazon VPC gehören die Verbindung von Cloud-Anwendungen mit ihren Rechenzentren und die Verbindung von Unternehmensnetzwerken mit der Cloud.