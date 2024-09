Wann Sie welche UCaaS-Architekturoptionen wählen sollten

Die Nachfrage nach Cloud-basierten Unified-Communications-Lösungen nimmt zu. Es gibt immer mehr Firmen, die Unified Communications as a Service anbieten und den Bedarf an Cloud-UC decken.

UCaaS-Plattformen ermöglichen eine Vielzahl von Kommunikations- und Kollaborationsdiensten über ein Cloud-Bereitstellungsmodell. Darüber hinaus kann der Wechsel zu UCaaS Unternehmen helfen, die Investitionskosten im Vergleich zur Bereitstellung einer On-Premises-Plattform zu senken.

Unternehmen, die eine Verlagerung von UC in die Cloud in Betracht ziehen, sollten die Architekturoptionen und Kernfunktionen von UCaaS-Plattformen kennen. IT-Entscheidungsträger sollten sich auch über die zusätzlichen Funktionen einiger Anbieter informieren. Wir erläutern die verschiedenen Architekturtypen, Funktionen und weiteren Optionen der UCaaS-Plattformangebote.

Laut Lazar sollten Unternehmen festlegen, ob sie eine Kommunikationsplattform in ihren eigenen Rechenzentren aufbauen und betreiben oder ob sie sich auf einen abonnementbasierten Managed Service verlassen wollen, um die Arbeit zu erledigen. Die Entscheidung hängt oft von Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Datenaufbewahrung ab. Die meisten Unternehmen, die großen Wert auf Datensicherheit legen, bevorzugen eine eigene Plattform, erklärt Lazar.

Unternehmen können bei der Planung einer Cloud-Migration drei UCaaS-Architekturoptionen in Betracht ziehen: Single-Tenant, Multi-Tenant und Hybrid. Es ist wichtig, die Entscheidung über die Architektur frühzeitig zu treffen, um ein hochwertiges UC-Erlebnis zu gewährleisten, so Metrigy-Analyst Irwin Lazar.

Hier sind Unternehmen die einzigen Nutzer (sogenannte Tenants ) einer bestimmten Softwareinstanz. Firmen, die Wert auf individuelle Anpassung legen, bevorzugen häufig Single Tenancy. Nachdem der Tenant die Plattform erworben hat, kann der Anbieter diese an die spezifischen Bedürfnisse des betreffenden Kunden anpassen. Der Nutzer hat die Kontrolle über die Daten, deren Speicherort, die verfügbaren Funktionen sowie die Sicherheitsrichtlinien und -integrationen, so Lazar.

Da sich die KI -Technologie ständig weiterentwickelt, ist es keine Überraschung, dass UCaaS Machine-Learning -Funktionen beinhaltet. Auf Collaboration ausgerichtete KI-Funktionalität kommt in erster Linie bei Meetings zum Einsatz, etwa für intelligente Transkription und Zusammenfassungen von Besprechungen. Auch die Spracherkennung spielt in der KI-Entwicklung eine große Rolle: Nutzer können beispielsweise per Sprachbefehl Meetings und Veranstaltungen in ihren Kalender eintragen. Wenn diese Funktionen zunehmend genutzt werden, ist die KI in der Lage, Benutzermuster zu erkennen, um bei komplexeren Aufgaben besser helfen zu können.

Unternehmen, die UC in die Cloud verlagern, können VoIP nutzen, um ihre Telefonieanforderungen zu erfüllen. VoIP ermöglicht Sprach- und Multimediakommunikation über ein Netzwerk oder eine Internetverbindung. Die Anrufe werden zwischen zwei Endpunkten als Datenpakete übertragen. Sobald die Pakete ihr Ziel erreicht haben, werden sie in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt. Unternehmen, die VoIP nutzen, müssen das Anrufvolumen berücksichtigen, um zu ermitteln, wie viel Bandbreite sie benötigen, um die Qualität der VoIP-Anrufe zu gewährleisten .

Zusätzliche Funktionen

Neben den Funktionen, die in einer UCaaS-Plattform enthalten sind, offerieren die meisten Anbieter mit ihren Cloud-UC-Angeboten weitere Optionen, wie Communications Platform as a Service (CPaaS), CRM und Contact Center.

Communications Platform as a Service (CPaaS)

CPaaS bietet Unternehmen Echtzeit-Kommunikationsanwendungen, die über die Cloud bereitgestellt werden. CPaaS-Anwendungen lassen sich über APIs einfach in Geschäftsanwendungen integrieren.

Customer Relationship Management (CRM)

CRM ist eine Mischung aus Strategien und Technologien, die man nutzt, um Kundeninteraktionen und -daten zu analysieren. CRM sammelt Daten von allen Punkten des Kundenkontakts. Die erfassten Daten werden dann verwendet, um das Kundenerlebnis durch automatisierte Prozesse und besseren Zugang zu Informationen zu verbessern.

Contact Center

Eine wachsende Zahl von UCaaS-Providern bietet jetzt zusätzlich zu UCaaS-Plattformen auch Contact Center an. Da die Kunden ihre Kommunikationsgewohnheiten ändern, haben sich Contact Center zu mehr als reinen Call Centern entwickelt und nutzen die Funktionen von UCaaS, etwa E-Mail, VoIP und Messaging. Einige UCaaS-Provider bieten UCaaS und Contact Center as a Service als eine einzige, integrierte Plattform an. Durch die Konsolidierung dieser Services muss die IT nur noch ein System verwalten. Es gibt somit nur eine Richtlinie für die Datenerfassung und -speicherung sowie eine einzige Struktur für Sicherheitsdienste. Unternehmen, die ein nahtloses UC-Erlebnis wünschen, sollten eine Partnerschaft mit Anbietern in Erwägung ziehen, die Contact Center in ihre UCaaS-Angebote integriert haben.