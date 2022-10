Hybride UC-Modelle erfordern eine gute Planung

Hybride UC-Systeme (Unified Communications) waren schon immer schwierig zu verwalten. Nun, da Fernarbeit und hybride Arbeit in vielen Unternehmen zum festen Bestandteil geworden sind, ist die Überwachung einer gemischten UC-Umgebung noch schwieriger geworden.

Als Mitarbeiter im Zuge der COVID-19-Pandemie begannen, von zu Hause aus zu arbeiten, verwischten die Grenzen des Netzwerks. Während sich die Ränder des Netzwerks verschoben, wurde die Kommunikation immer komplexer. Gleichzeitig wuchsen die UC-Funktionen und die Anwendungsunterstützung vervielfachte sich.

Für Unternehmen, die ein hybrides Cloud-Modell zur Unterstützung des hybriden Arbeitsplatzes einsetzen, besteht die größte Hürde darin, dafür zu sorgen, dass alle Komponenten, von Telefonanlagen bis hin zu Videokonferenzen, zusammenarbeiten. Die nächste ist die Verwaltung der Plattformen selbst. Und die wichtigste Aufgabe ist die Gewährleistung der Sicherheit aller Teile. Je komplexer Ihre hybride UC-Umgebung ist, desto schwieriger ist es, die oben genannten Aufgaben zu bewältigen.

Vor- und Nachteile von Hybrid UC

Eine hybride UC-Umgebung kombiniert Ressourcen, die sich vor Ort und in der Cloud befinden. Dieser Ansatz bringt mehrere Vorteile mit sich. Erstens können Unternehmen die vorhandenen internen Investitionen nutzen, Daten hinter Firewallsystemen aufbewahren und neue API-Aufrufe und Integrationen in andere Systeme entwickeln.

Andererseits werden die Ressourcen der Cloud genutzt, um andere Teile der Belegschaft zu bedienen. Der Zugang der Mitarbeiter hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Benutzerrollen, Standort(e) der Entität, erforderliche Integrationen (zum Beispiel die Einwahl aus Salesforce) und andere geschäftliche Anforderungen.

Hybrid UC bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Die Unterstützung des Anbieters kann knifflig sein. Wenn Sie nicht genau wissen, welcher Anbieter für eine bestimmte Anwendung zuständig ist und wie sie bereitgestellt wird (entweder vor Ort oder über einen Cloud-Anbieter), sind Sie möglicherweise anfällig für Performance-Probleme. Einschränkungen, die der Dienstanbieter selbst vornimmt, können die Komplexität zusätzlich erhöhen und einige der Vorteile, die das Outsourcing bieten kann, zunichte machen.

Zu diesem Zweck müssen Unternehmen, die einen hybriden UC-Ansatz in Erwägung ziehen, entscheiden, wo ihre Daten gespeichert werden sollen. Falls sie in der Cloud liegen, müssen sie die angewandten Verschlüsselungsalgorithmen und die vom Anbieter erhobenen Gebühren festlegen. Sobald feststeht, welche Anwendungen vor Ort und welche in der Cloud bereitgestellt werden sollen, kann das Unternehmen entscheiden, wie es die Lösung verwalten will: entweder intern oder durch einen Dritten.