UC-Anbieterwahl: KI-Funktionen von entscheidender Bedeutung

Nur wenige Technologien haben sich so schnell durchgesetzt wie künstliche Intelligenz (KI), insbesondere im Bereich der Produktivität und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Microsoft als der führende Anbieter für Unified Communications (UC) auch ein führender KI-Player ist, insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnologien.

Daher integrieren auch andere UC-Anbieter KI, um Schritt zu halten, aber nicht nur deshalb, weil Microsoft Teams anbietet. Die Anbieter wetteifern darum, KI-Funktionen hinzuzufügen, weil die Kunden dies verlangen. Daher müssen IT-Führungskräfte nun die KI-Fähigkeiten jedes UC-Anbieters berücksichtigen und nicht nur die KI-Funktionen der Anbieter, die sie derzeit nutzen.

Dies gilt insbesondere für UC-Systeme, die bereits seit einiger Zeit im Einsatz sind, da sich die KI weiterhin rasant weiterentwickelt. Wenn Ihr derzeitiger Anbieter nicht mithalten kann, entgehen Ihnen möglicherweise einige wertvolle Funktionen. Um die Lage besser einschätzen zu können, finden Sie hier zwei bewährte Verfahren im Zusammenhang mit KI-Kommunikationsfunktionen, die Sie in Betracht ziehen sollten – eines für interne Anforderungen und eines für die Bewertung von Anbieterangeboten.

Identifizieren Sie Schwachstellen im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter

KI steht für eine breite Familie von Technologien und kann auf eine unendliche Bandbreite von Szenarien angewendet werden. Konzentrieren Sie sich auf spezifische Anwendungsfälle, die von KI-basierten Funktionen profitieren könnten, anstatt KI als eine Allzweck-Technologie zu betrachten, die Endbenutzer nach eigenem Ermessen einsetzen. KI bietet keinen geschäftlichen Nutzen, nur weil es sich um KI handelt. Stattdessen bietet KI einen Mehrwert, weil sie neue Ergebnisse für Mitarbeiter ermöglicht oder bessere Ergebnisse für bestehende Anwendungen erzielt.

Viele Mitarbeiter verstehen KI jedoch noch nicht gut genug, um zu artikulieren, wie sie helfen kann. Anstatt die Mitarbeiter zu fragen, wie KI ihrer Meinung nach von Nutzen sein kann, sollten sich IT-Führungskräfte stattdessen auf Schwachstellen in Arbeitsabläufen konzentrieren oder Faktoren identifizieren, die ein gutes Mitarbeitererlebnis beeinträchtigen.

UC berührt beide Aspekte in erheblichem Maße. Zu diesem Zweck eignen sich damit verbundene Anwendungen hervorragend für KI-Anwendungsfälle. Beginnen Sie mit den inhärenten Stärken der KI, wie der Fähigkeit, Routine- und sich wiederholende Aufgaben oder Prozesse zu automatisieren. Ein weiterer Vorteil ist die Fähigkeit der KI, große Datenmengen in Echtzeit mit hoher Genauigkeit zu verarbeiten.

Auf den ersten Blick sind dies Eigenschaften auf hohem Niveau, aber wenn sie auf bestimmte Aufgaben oder Ergebnisse angewendet werden, ergeben sie einen geschäftlichen Mehrwert. Für alltägliche Arbeitsabläufe wären virtuelle Assistenten im Copilot-Stil ein gutes Beispiel, die Aufgaben wie die Organisation von Besprechungen mit Teammitgliedern, die Priorisierung der zu beantwortenden E-Mails und die Festlegung der zu lesenden Dateien oder auszuführenden Aufgaben übernehmen können.

Für die Datenverarbeitung gibt es eine ständig wachsende Palette von Anwendungen, insbesondere im Bereich der Kommunikation. Am bekanntesten ist die Umwandlung von Sprache in Text, bei der automatische Übersetzungen und Transkriptionen in Echtzeit für eine bessere Besprechungserfahrung sorgen und Zusammenfassungen und spezifische Aktionspunkte für jeden Teilnehmer bieten.

Mit dem Aufkommen der generativen KI lässt sich die Automatisierung auf das Verfassen von E-Mail-Antworten sowie auf das Erstellen längerer Texte wie Blog-Einträge ausweiten. Die Möglichkeiten sind endlos, aber durch die Konzentration auf spezifische Anwendungen, die die Produktivität und das Mitarbeitererlebnis verbessern, kann KI einen großen Mehrwert für UC schaffen.