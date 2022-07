UC-Plattformanalysen und Experience-Tools nutzen

Fernarbeit ist auf dem Vormarsch und führt zu einer noch nie da gewesenen Flexibilität am Arbeitsplatz. Viele Arbeitnehmern begrüßen diese Flexibilität, auch wenn das Gemeinschaftsgefühl schwindet oder sie bei der Arbeit von zu Hause aus nicht so produktiv sein können wie im Büro. Dies hat viele Unternehmen dazu veranlasst, den Umgang mit der Mitarbeitererfahrung zu überdenken.

In einer globalen Forschungsstudie über das Management von Mitarbeitererfahrungen (Employee Experience Management) stellte Metrigy fest, dass nur 17,6 Prozent der 250 teilnehmenden Unternehmen der Meinung waren, dass keine Änderungen an ihren Strategien erforderlich seien. Weitaus mehr Unternehmen haben entweder aufgrund der neuen Arbeitsplatzdynamik ihre Ansätze für das Mitarbeitererlebnis verfeinert (52,3 Prozent) oder aufgrund der Pandemie Optimierungsprogramme initiiert (26,6 Prozent).

Mitarbeitererlebnis messen

Unabhängig davon, ob Unternehmen ihr Engagement für das Mitarbeitererlebnis verfeinern oder neu starten, müssen sie nach besseren Möglichkeiten suchen, um es anhand von Daten zum Verhalten und zur Stimmung der Mitarbeiter zu messen. Erstens können diese Daten den einzelnen Mitarbeitern dabei helfen, ihr Verhalten zu ändern, damit sie sich stärker engagieren und gleichzeitig ihre Produktivität und ihr Wohlbefinden steigern können.

Zweitens können diese entpersonalisierten Daten, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet und auf unternehmensweite Trends hin analysiert werden, positive Veränderungen auf Team-, Abteilungs- oder Unternehmensebene bewirken.

Traditionell ist die Personalabteilung die erste Anlaufstelle für die Bewertung des Mitarbeiterengagements oder die Erfassung von Stimmungsdaten, wobei die Möglichkeiten multifunktionaler Plattformen für das Mitarbeitererlebnismanagement wie Lattice, Limeade, Medallia oder Qualtrics genutzt werden können.

Wenn Mitarbeiter an einer Versammlung teilnehmen, würde die Personalabteilung beispielsweise eine Kurzumfrage einfügen, in sie fragt, wie sie über das jeweilige Thema denken. Um festzustellen, wie die Mitarbeiter im Laufe der Zeit über ein bestimmtes Thema oder über das Unternehmen insgesamt denken, kann sich die Personalabteilung traditionell auf periodische Umfragen zum Mitarbeiterengagement stützen, die häufig in monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Abständen durchgeführt werden.