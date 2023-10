Die Vor- und Nachteile von UCaaS für hybrides Arbeiten

Da hybride Arbeitsformen inzwischen zur Norm geworden sind, müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern eine einheitlichere Unterstützung bieten. Und die Stärke von Unified Communications (UC) erhält neue Aufmerksamkeit.

Vor der COVID-19-Pandemie arbeiteten die Mitarbeiter in erster Linie im Büro und wurden von UC-Plattformen in den Geschäftsräumen unterstützt. Heute wird jedoch erwartet, dass man überall und jederzeit arbeiten kann. Um diese verteilten Belegschaften zu unterstützen, gehen Unternehmen zu Unified Communications as a Service (UCaaS) über.

UCaaS ist nur ein Teil der umfassenderen Migration zur Cloud, die alle Unternehmen bewältigen. Bei der Einführung von Unified Communications müssen IT-Leiter ihre Beweggründe sorgfältig abwägen. Dies gilt vor allem für Unternehmen, die frisch in die Cloud und in UC einsteigen, da beide Technologien eine neue Herangehensweise darstellen. Die Einführung neuer Technologien ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Um diese Bedenken zu zerstreuen, sollten wir einige Vor- und Nachteile von Unified Communications untersuchen.

Vorteile von UCaaS Der Einsatz von UCaaS kommt sowohl den Endnutzern als auch den IT-Abteilungen zugute. Die wichtigsten Vorteile von UCaaS vereinfachen das IT-Management und die Benutzerfreundlichkeit für die Mitarbeiter. 1. Ein Anbieter, eine Plattform Dies ist wahrscheinlich der stärkste Werttreiber jeder UCaaS-Bereitstellung. Anstatt Kommunikationsanwendungen einzeln zu nutzen, die oft von verschiedenen Anbietern unterstützt werden, bietet UCaaS alle diese Dienste an einem Ort. Darüber hinaus sind alle Anwendungen, einschließlich VoIP, Videokonferenzen, Messaging und E-Mail, integriert. Die Mitarbeiter verwalten ihre gesamte Kommunikation und ihre Arbeitsabläufe über eine einzige Plattform. Dies ist wesentlich effizienter als das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Programmen und macht UCaaS zu einem neuen Produktivitätsfaktor. Auch die IT-Abteilung wird entlastet, da ein Anbieter die gesamte Bereitstellung überwacht. 2. Konsistente UX für alle Dies ist möglicherweise der größte Vorteil von UCaaS, insbesondere bei der Unterstützung einer hybriden Belegschaft. Die Mitarbeiter sind wahrscheinlich in verschiedenen Umgebungen tätig und verwenden eine Vielzahl von Endpunkten oder Geräten. Die Bereitstellung einer konsistenten UX (User Experience) für all diese Szenarien ist ein wesentlicher Grundsatz von UC. Der Anstieg der hybriden Arbeit hat die Aufgabe der Bereitstellung einer Standard-UX komplexer gemacht, aber die UCaaS-Anbieter haben Schritt gehalten. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter von heute im Laufe ihres Tages und auch während einer bestimmten Sitzung routinemäßig den Modus wechseln. Sie gehen vielleicht vom PC oder Tischtelefon zum Smartphone, von Instant Messaging zu VoIP oder von Einzel-E-Mail zu Videokonferenzen für ein Team-Meeting. Unabhängig von der Situation muss die Benutzeroberfläche konsistent sein, damit die Mitarbeiter produktiv arbeiten können. Dies ist eine wichtige Fähigkeit, die bei der Bewertung von Anbietern geprüft werden muss. 3. SaaS-Modell UCaaS bietet viele Vorteile bei einer Cloud-Migration, insbesondere für IT-Abteilungen. Erstens ist UCaaS abonnementbasiert, was die Wirtschaftlichkeit von Capex auf Opex verlagert. Das ist ein besser zu handhabender Ansatz, wenn die finanziellen Ressourcen begrenzt sind. Da Sie nur für das bezahlen, was Sie verbrauchen, ist dies eine gute Möglichkeit, die Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Zweitens ermöglicht das Cloud-Modell den Unternehmen, mit den sich ständig weiterentwickelnden Technologien Schritt zu halten. Drittens werden UC-Upgrades automatisch durchgeführt und allen Abonnenten zur Verfügung gestellt, unabhängig von ihrem Standort. Die gleiche Flexibilität gilt für neue Anwendungen, egal ob es sich um ein paar Dutzend oder Tausende von Lizenzen handelt.