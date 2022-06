Die Unternehmenstelefonie entwickelt sich weiter, da sich die Unternehmen von ihren alten Telefonsystemen verabschieden. Unternehmen verlassen sich bei der Übertragung ihrer digitalen Kommunikation sowohl auf Voice-over-IP-Gateways als auch auf IP-Nebenstellenanlagen (IP PBX).

Bei der Betrachtung eines VoIP-Gateways im Vergleich zu einer PBX gibt es jedoch einen einfachen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie die beiden Systeme Sprachanrufe übertragen.

Was ist ein VoIP-Gateway? Lassen Sie uns zunächst ein VoIP-Gateway definieren. Es handelt sich um ein Stück Hardware, das das Gespräch zerlegt und die Bits in IP-Pakete (Internet Protocol) am Netzwerkrand für die Übertragung über das IP-Netzwerk packt. Das alte interne analoge Sprachnetz denkt, dass es über das POTS-Netz (Plain Old Telephone Service) überträgt, aber das Gateway paketiert das Gespräch in digitale VoIP-Pakete. Es handelt sich um eine nützliche Technologie für Unternehmen, die VoIP-Dienste nutzen möchten, aber noch an eine alte Kommunikationsinfrastruktur gebunden sind.

Was ist eine PBX? Eine PBX ein privates Telefonsystem, das es einer Organisation ermöglicht, Leitungen gemeinsam zu nutzen und Anrufe weiterzuleiten. Herkömmliche PBX-Systeme waren analog und stützten sich auf Kupfertelefonleitungen. Heute können Telefonanlagen auch IP-basiert sein. Das heißt, Telefonanrufe werden digital über das Internetprotokoll übertragen. Bei einer IP-Telefonanlage verwenden die Telefone und die Telefonzentrale nur das Internetprotokoll. Gespräche werden also an der Quelle in Sprachpakete zerlegt und dann als natives IP-Paket übertragen, um am Empfangsort wieder zusammengesetzt zu werden.

VoIP-Gateway vs. PBX: Was ist der Unterschied? Der Hauptunterschied zwischen einem VoIP-Gateway und einer IP-Telefonanlage besteht darin, wo die Paketierung beginnt. Ein VoIP-Gateway packt ein Gespräch am Rande des Netzwerks in IP-Pakete, bevor diese über das IP-Netzwerk zum endgültigen Ziel übertragen werden. Eine IP-Telefonanlage hingegen verwendet Telefone und Switches, die native IP sind. Die Gespräche werden an der Quelle zu Sprachpaketen gebündelt und als natives IP-Paket an das empfangende Ende gesendet, wo es wieder zusammengesetzt wird.

Ältere TK-Anlagen verschwinden Die Einführung der IP-basierten Kommunikation hat sich in den letzten zehn Jahren stark beschleunigt, was zum großen Teil auf die Abkehr von der kupferbasierten POTS-Technik zurückzuführen ist. Große Anbieter von Unified-Communications- (UC) und Contact-Center-Diensten ersetzen analoge Dienste durch internetfähige Anwendungen. Infolgedessen stirbt die Telefonanlage zugunsten von Cloud-basierten oder sogar lokalen IP-Optionen aus.

Die Vorteile der IP-Kommunikation Unternehmen nutzen die Vorteile von IP-basierten und funktionsreichen Sprachdiensten, und die Entwickler fügen aktiv Funktionen hinzu, die weit über einfache Kommunikation hinausgehen. Auch die Ausrüstung entwickelt sich weiter. Viele Router verfügen jetzt über VoIP-Gateway-Funktionen. Netzwerk-Switches können Telefone per PoE mit Strom versorgen. Da Nebenstellenanlagen altern und Ersatzteile für ihre Reparatur immer schwieriger zu finden sind, ermöglichen IP-Gateways Unternehmen den Übergang von alten Kommunikationsmodellen zu neuen Diensten. Softphones sind ein weiterer Vorteil für Unternehmen. Dabei handelt es sich um Software, die es den Benutzern ermöglicht, über Laptops, Tablets oder Mobiltelefone zu kommunizieren. Tischtelefone werden nicht mehr benötigt, was Mitarbeitern und anderen Nutzern mehr Flexibilität bei der Interaktion mit anderen bietet. Die Kombination von Softphones und UC ermöglicht eine Vielzahl von Funktionen, darunter Sprache-zu-Text-Transkription, Integration mit anderen Systemen ( zum Beispiel Active Directory, Sicherheitssysteme, Datenbanksysteme, Zugangskontrolle und Badges), erweiterte Anrufprotokolle, Videofunktionen, Bildschirmfreigabe, Konferenzen, Zusammenarbeit und Verbesserungen der Voicemail. Die Hemmnisse für die IP-Kommunikation sind inzwischen weitgehend verschwunden. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, lässt sich die Kommunikation aufbauen. Ein typisches Beispiel: Viele Modems in Privathaushalten verfügen über integrierte Telefonanschlüsse, die die Nutzung analoger Telefone über einen DSL, Kabel- oder Glasfaseranschluss ermöglichen. Diese als Over-the-Top bezeichneten Systeme ermöglichen die Bereitstellung zusätzlicher Merkmale und Funktionen – sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke.