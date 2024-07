Was ist der Unterschied zwischen SIP-Trunking, PRI und BRI?

Seit Jahren ist das Session Initiation Protocol Trunking (SIP-Trunking) sehr beliebt, da es im Vergleich zu Primary Rate Interface (PRI) und Basic Rate Interface (BRI) erhebliche Kostenvorteile bot. Doch worin bestehen die technischen Unterschiede zwischen SIP-Trunking, PRI und BRI, und wie lassen sie sich in den heutigen Telekommunikationsnetzen nutzen?

Als Teil des Integrated Services Digital Network (ISDN) sind sowohl PRI als auch BRI im Wesentlichen ausgestorben und waren fast von Anfang an tot. Der ISDN-Backbone ermöglichte die Übertragung von Millionen von Bytes an Informationen, bevor SIP als Nachfolger aufkam. Die Flexibilität von SIP bedeutet auch, dass sich für Unternehmen regelmäßig Wachstumsmöglichkeiten, Funktionen, Präsenz und Integration mit neuen technologischen Möglichkeiten ergeben.

Als SIP eingeführt wurde, war sein Hauptkonkurrent PRI, also im Grunde eine T1-Leitung. PRI- und BRI-Technologien kombinieren Leitungen zur Übertragung digitaler Informationen. Beide nutzen Bearer-Kanäle (B) mit 64 KBit/s für Sprache und Daten sowie einem Delta-Kanal (D) mit 16 KBit/s für Signalisierung, Sprache, Steuerung und Daten.

PRI-Kanäle können insgesamt 30 B-Kanäle und einen D-Kanal für E-Leitungen in Europa oder 23 B- und einen D-Kanal für T-Kanäle übertragen, wie sie in den USA üblich sind. Beide waren Teil der ISDN-Backbones, die entwickelt wurden, um Telekommunikationsanbietern zu helfen, mehr Daten von Standort zu Standort zu übertragen als die analogen Vorgänger.

Zu ihrer Zeit waren T1-Leitungen schnelle, moderne Backbone-Schnittstellen. An der Grenze wurde eine Bridge eingefügt, um ISDN in ein analoges System umzuwandeln und wieder zurück. Diese Leitungen übertrugen satte 128 KBit/s, was nach den heutigen Breitbandstandards fast nichts ist.

Aber in den 90er Jahren, als sich T1 durchsetzte, war es schneller und weitaus zuverlässiger als die analogen Systeme des normalen Telefondienstes, die mit Baudraten arbeiteten. Die Entwicklung von ISDN kam in erster Linie den Telekommunikationsanbietern zugute, setzte sich aber auf dem Markt durch, als die Geräte erschwinglicher und die Geschwindigkeitsvorteile notwendig wurden.

Der Bedarf an weniger Komplexität, mehr Geschwindigkeit, niedrigeren Kosten und besserer Leistung führte dazu, dass die Telekommunikationsbranche in die Welt des Ethernets eintrat, und SIP wurde zur dominierenden Technologie. In ähnlicher Weise übernahm ISDN in seinen ersten Versionen die analoge Technik und steigerte die Geschwindigkeiten immer weiter nach oben.

Als SIP an Popularität gewann, konnte niemand mehr rational die Kostenvorteile und Einsparungen von SIP-Trunks gegenüber den Angeboten traditioneller Telekommunikationsanbieter ignorieren. SIP-Trunks lassen sich nahezu überall implementieren. Man könnte sogar behaupten, dass die COVID-19-Pandemie die Geschäftswelt ohne SIP-Trunks und die Fortschritte bei der Bandbreiteninfrastruktur vollständig lahmgelegt hätte.

SIP Trunks haben sich im Laufe der Zeit bewährt und mit der Abschaltung von ISDN im Jahr 2019/2020 in Deutschland endgültig durchgesetzt.