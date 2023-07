SIP Trunking vs. VoIP: Was ist der Unterschied?

Das Session Initiation Protocol (SIP) und Voice over IP (VoIP) sind zwei sich ergänzende, aber dennoch unterschiedliche Technologien, die die Internetkommunikation unterstützen. Sowohl SIP als auch VoIP sind zentrale Komponenten bei der Erleichterung der Sprachkommunikation über das Internet, aber es ist wichtig, ihre Unterschiede zu kennen.

Untersuchen wir SIP Trunking und VoIP und die Rolle, die beide bei der Entwicklung von Unified Communications und anderen Collaboration-Plattformen für Unternehmen spielen.

Für Unternehmen wird VoIP oft mit Telefonsystemen in Verbindung gebracht – und das aus gutem Grund. Die herkömmliche Telefonie wurde lange Zeit durch Telefonleitungen definiert, die über einen Trunking-Dienst, nämlich T1-Leitungen , mit einem standortbasierten PBX -System verbunden waren. Seit den 1970er Jahren war die PBX die Standard-Telefonnetzarchitektur in Geschäftsumgebungen – zumindest bis VoIP aufkam.

VoIP, oder Voice over IP, ist vielleicht das wichtigste Akronym im Kommunikationsbereich, da jede Echtzeitanwendung, die heute am Arbeitsplatz eingesetzt wird, in die Fußstapfen von VoIP tritt. Es wurde 1995 kommerzialisiert und war ein radikaler Durchbruch, der die Echtzeitübertragung von Sprache über ein Datennetzwerk wie das Internet ermöglichte.

Unterschiede zwischen SIP Trunking und VoIP

SIP Trunks unterscheiden sich von PBX Trunks dadurch, dass sie alle Arten von Medien übertragen. Da SIP Trunks für den Einsatz in einem Datennetz konzipiert sind, übertragen sie Pakete, die Sprache, Daten oder Video übermitteln können. Dadurch sind sie flexibler als PBX Trunks, die nur Sprache unterstützen. Sie sind dadurch auch kostengünstiger, da Sprache in diesen Kanal eingespeist werden kann, was den Bedarf an herkömmlicher Konnektivität verringert.

Darüber hinaus kann das Unternehmen, sobald Sprache zu einem SIP-Trunking-Dienst hinzugefügt wird, alle Kommunikationsanwendungen durchgängig unterstützen. Das bietet die ideale Umgebung für Unified Communications (UC). Dadurch wird die Telefonie von der reinen Sprachinsel TDM in die integrierte Welt von UC verlagert, wo sie die Bedürfnisse der Mitarbeiter von heute effektiver unterstützen kann.

Obwohl diese beiden Elemente sehr gut zusammenarbeiten, unterscheiden sich SIP Trunking und VoIP voneinander. Bedenken Sie Folgendes: